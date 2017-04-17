"Заткнись, сиди, помалкивай. Кто ты такой, гнилье?", - я этого ждал 50 лет", - Жириновский о "нормальном языке" зампостпреда РФ в ООН. ВИДЕО

дератизатор
, Путлер Капут
, Тарас Шевченко 248b4f48
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, Фаина Раневская 389a8888
, Roman Shelest
, Igor Strl
, Serega 62
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, Anti Bot dda31bb4
, Igor L
, fresh guacamole
, Pavlo Dudra
, Frank Piter
, Виталий Прокуратор
, Иван Афанасьев
, Niki Di
, Игорь Хирскл
, Senator S 01a656ec
, Стопор
, Vladislav R 85fbc9a9
, Lado Khvedelidze
, sunuyiwipmailtempinfo
, Igor Dacenko
, Данило Галицький 1c1ee858
, Vlad Pr
, Злюка Кор
, Ким Чен Ир
, Valery Dyachenko
, Владимир Потемкин
, Elena Drozd
, Yurii Botanik
, Tiranozavr Rex
, Речь Брежнева
, Олег Б 45b4c785
, Wevelsburg
, Sergey Stolyarenko
, Evgen Evgenich
, чтец
, Шпилли Вилли cd9fc0bf
, Александр Тихий
, Dmytro Osad
, eleks82
, Назар Сильченко 3ddb1cc4
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, Дус Мытарчук
, Крысолов
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, Suharik
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, Oleg Youryevich
, Эй там
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, Валентин78
, Павел 44 521f088a
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, Саша777
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, Baks13. UA
, свободный человек b4fbfe90
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, 9c2631de
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, Serg Lazar c7077195
, Константин 1041a131
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, Alex Nemo
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, Иван Иваныч 29f39b4f
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, NonCFist
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, Alex Yustasu
, Vladimir Rentyuk
, Юрий Примак
, Прохожый
, Frol Fedoroff
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, SergeL
, Shuha
, Пирожок
, Vladimir 5fe313f3
, Sergey Sergey dfbf1da5
, Левко Чорний
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, Яков1
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, Леонид Днепр
, kostjaua5
, Вольфрам
, майор швейк
, SkVrostik
, софи
, Ars UA
, Андрей Андреев a9778f9c
, дима дубровский
, Nikuz Z
, Олег Лебедев 8c8ceac6
, Magdalena Zurbiene
, Ва Ва 7c567806
, Agapit Hlipa
, Игорь Сокол
, Horvi Hor d3d97a8c
, VOLVO XC 70
, GRAY WOLF
, antek 10852b95
, Serg1969
, krokus
, Денис Иванов 85264b72
Robert Chenk, Juli Schubs, Аль Капучіно, Igor Strl, Виталий Прокуратор, Vlad Pr, Стопор, Serega 62, Мабон, Anti Bot dda31bb4, Elena Drozd, sunuyiwipmailtempinfo, Tiranozavr Rex, Niki Di, ВКЛ_это_мы_01, Владимир Потемкин, Valery Dyachenko, Igor L, Roman Shelest, Frank Piter, Dima30, Pavlo Dudra, сам прихожу, vera Rom, Igor Dacenko, Baks13. UA, Александр Тихий, Vladislav R 85fbc9a9, Oleg Youryevich, Саша777, Lado Khvedelidze, Ринат Амедов, Vatnik Vatniy, Алексей Носов d8330900, marina marinina, Владимр Святюк, fresh guacamole, Vladimir 5fe313f3, Водки нет, иди домой., Бислан 2004, Данило Галицький 1c1ee858, майор швейк, bag, Дус Мытарчук, Прохожый, Андрей Андреев a9778f9c, Дорогой Я, Вячеслав, Rita Olhovskaya 2208c582, Magdalena Zurbiene, Денис Иванов 85264b72, Назар Сильченко 3ddb1cc4, Horvi Hor d3d97a8c
Всего на сайте: 182 писателя
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СОЛОВЬЁВУ "УЖЕ СКОМАНДОВАЛИ" "ЛЕЧЬ КУРСОМ ....НА ПУТИНИЗМ С ЧЕЛОВЕЧЕСКИМ ЛИЦОМ"...
УЖЕ "ВЕЧУР В ХАТУ"...."с чинариком в зубах" ......"НЕ В ТРЕНДЕ"...
УЖЕ (!)
ЭТО "ПЛОХО"....(мы ж таки "ИНТЕЛЭГЭНТНЫЕ ЛЮДИ", вася...)
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Это после ботинка Хрущева на трибуне ООН????????
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Донецк в подарок Гиркину «Великое достижение», известное, как освобождение Славянска, на самом деле было сливом Донецка. По указанию Муженко, банде Гиркина разрешили беспрепятственно проследовать из Славянска в Донецк. Три тысячи террористов со всем вооружением неспешно двигались около 4 часов, и были как на ладони. ВСУ спокойно наблюдали перегруппировку, патриотически настроенные офицеры передавали координаты целей, буквально требуя открыть огонь по движущейся колонне. Артиллеристы держали гиркинцев и мотороловцев на прицеле, над бандитами кружила украинская авиация, но на применение артиллерии действовал запрет Муженко. В итоге Гиркину и Мотороле достался миллионный город. Когда это стало предметом разбора, Муженко ссылался на то, что в колонне были мирные граждане и даже дети. Но, по словам тех нескольких пленных, которые действительно находились в колонне, из примерно 3000 террористов мирных (да и то условно) было пару десятков: жены и матери боевиков. В том числе - «ополченка» Лена которая стала женой российского «туриста» Моторолы. А к каким жертвам этот странный «гуманизм» Муженко, не пожелавшего расстреливать гиркинскую банду привел в последствии? И в гуманности ли дело или в чем-то другом? Вопросы о возможной работе Муженко на Россию возникают у военных давно. Но, почему-то не возникают ни у военной прокуратуры, ни у СБУ. Которые не смеют приблизиться к «военному фавориту» Президента.
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- )(уячечная ! Это МИД РФ. )))
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він чекав цього 50 років
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)))
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- На заборе было написано слово "Мир", правда, с тремя ошибками...
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Вони ж дурне як корок від того шампанського,яке за Трампа пив...
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@ANAKOYHER 14 апр.
Если человек
выглядит, как
гопник,
говорит, как
гопник,
ведёт себя, как
гопник,
то, скорее всего,
это - телеведущий
«Первого канала».
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их нельзя пускать в цивилизованное общество
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Донецк в подарок Гиркину «Великое достижение», известное, как освобождение Славянска, на самом деле было сливом Донецка. По указанию Муженко, банде Гиркина разрешили беспрепятственно проследовать из Славянска в Донецк. Три тысячи террористов со всем вооружением неспешно двигались около 4 часов, и были как на ладони. ВСУ спокойно наблюдали перегруппировку, патриотически настроенные офицеры передавали координаты целей, буквально требуя открыть огонь по движущейся колонне. Артиллеристы держали гиркинцев и мотороловцев на прицеле, над бандитами кружила украинская авиация, но на применение артиллерии действовал запрет Муженко. В итоге Гиркину и Мотороле достался миллионный город. Когда это стало предметом разбора, Муженко ссылался на то, что в колонне были мирные граждане и даже дети. Но, по словам тех нескольких пленных, которые действительно находились в колонне, из примерно 3000 террористов мирных (да и то условно) было пару десятков: жены и матери боевиков. В том числе - «ополченка» Лена которая стала женой российского «туриста» Моторолы. А к каким жертвам этот странный «гуманизм» Муженко, не пожелавшего расстреливать гиркинскую банду привел в последствии? И в гуманности ли дело или в чем-то другом? Вопросы о возможной работе Муженко на Россию возникают у военных давно. Но, почему-то не возникают ни у военной прокуратуры, ни у СБУ. Которые не смеют приблизиться к «военному фавориту» Президента.
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