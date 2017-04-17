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Теги: ООН (2041) Россия (69984)
Тему создал: Цензор.НЕТ

"Заткнись, сиди, помалкивай. Кто ты такой, гнилье?", - я этого ждал 50 лет", - Жириновский о "нормальном языке" зампостпреда РФ в ООН. ВИДЕО

Депутат российской Госдумы Владимир Жириновский назвал "нормальным языком" недипломатическое обращение зампостпреда России при ООН Владимира Сафронкова к представителю Великобритании в ООН Мэтью Райкрофту.

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Этот болезный сказал что северная корея вломила штатам?) Или мне послышалось?)
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сказал. или... у нас групповая слуховая галлюцинация...
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О!
СОЛОВЬЁВУ "УЖЕ СКОМАНДОВАЛИ" "ЛЕЧЬ КУРСОМ ....НА ПУТИНИЗМ С ЧЕЛОВЕЧЕСКИМ ЛИЦОМ"...
УЖЕ "ВЕЧУР В ХАТУ"...."с чинариком в зубах" ......"НЕ В ТРЕНДЕ"...
УЖЕ (!)
ЭТО "ПЛОХО"....(мы ж таки "ИНТЕЛЭГЭНТНЫЕ ЛЮДИ", вася...)
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#лицороссии #лицомидроссии #постпредроссии #жириновскийоязыке
"Заткнись, сиди, помалкивай. Кто ты такой, гнилье?", - я этого ждал 50 лет", - Жириновский о "нормальном языке" зампостпреда РФ в ООН - Цензор.НЕТ 2472

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у болезненного жирика внучки в Амэрике... их там учат гэйствовать и присмыкаться пред Западом. Та и жирик сам периодически наведывается на Запад, ищя приключений на свлю жопу.. в прямом смысле)
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50 лет !!!!!
Это после ботинка Хрущева на трибуне ООН????????
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ботинок был в 1960. Итого - 57 Не стареют душой ветераны...
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Ракета КНДР взорвалась на старте! Бей своих, чтобы чужые боялись!!
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Гопники воспитывали еще журналистов западных. Говорили что у них плохое воспитание.
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))))))))))))))))))))))))))) кндр дала по морде сша ????!!!!!! ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
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Кацапи - які ж ви все таки юродиві..Зовсім нікчемна нація...
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ну не нация они, кацапы, не нация и даже не народ.
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Группа потерявшихся в джунглях русских туристов была найдена по матерящимся попугаям.
)))
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русский мальчик был воспитан в лесу семьей дятлов. когда его нашли и спасли американцы, мальчик через неделю всех задолбал.
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Когда парашу будут пи..ть ,причем жестко без всякого зазрения совести им нужно крутить этот видос и выступления их безумцев.Бандюки когда получают в рыло за беспредел,обычно скулят о справедливости.
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ЖИРИК бля !!!! зачем так долго ждал,50 лет,дебил ты бля?? сел бы на пару лет на кичу и слышал бы каждый день.Вот ты дятел кацапский тупой
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В молодости, находясь в Турции он чего-то сделал не так и загремел в полицейский участок, где просидел в "обезьяннике" три дня. А публика там содержалась такая, что не могла равнодушно смотреть на попочку пухленького юноши. И пока консул его не вызволил, у турецких отморозков было прекрасное развлечение.
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жирик накати еще шампусика за здоровье Трампа!
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Заткнись, сиди, помалкивай. Кто ты такой, гнилье?. Вот так нужно разговаривать! - и после этого: Они охамели! В этом все коцапы.Источник: http://censor.net.ua/v436618
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То что у нормальных людей свинство и вызывает отвращение - для свиньи кацапской - наслаждение
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Это естественно для многих представителей его национальности, живших при совке да ещё в кацапстане, к сожалению. И называется такое его поведение - синдром пятой графы.
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Донецк в подарок Гиркину «Великое достижение», известное, как освобождение Славянска, на самом деле было сливом Донецка. По указанию Муженко, банде Гиркина разрешили беспрепятственно проследовать из Славянска в Донецк. Три тысячи террористов со всем вооружением неспешно двигались около 4 часов, и были как на ладони. ВСУ спокойно наблюдали перегруппировку, патриотически настроенные офицеры передавали координаты целей, буквально требуя открыть огонь по движущейся колонне. Артиллеристы держали гиркинцев и мотороловцев на прицеле, над бандитами кружила украинская авиация, но на применение артиллерии действовал запрет Муженко. В итоге Гиркину и Мотороле достался миллионный город. Когда это стало предметом разбора, Муженко ссылался на то, что в колонне были мирные граждане и даже дети. Но, по словам тех нескольких пленных, которые действительно находились в колонне, из примерно 3000 террористов мирных (да и то условно) было пару десятков: жены и матери боевиков. В том числе - «ополченка» Лена которая стала женой российского «туриста» Моторолы. А к каким жертвам этот странный «гуманизм» Муженко, не пожелавшего расстреливать гиркинскую банду привел в последствии? И в гуманности ли дело или в чем-то другом? Вопросы о возможной работе Муженко на Россию возникают у военных давно. Но, почему-то не возникают ни у военной прокуратуры, ни у СБУ. Которые не смеют приблизиться к «военному фавориту» Президента.
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продублируй. я это сделал. надо - еще сделаю. в статье изложена правда.
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- Альо, это прачечная?
- )(уячечная ! Это МИД РФ. )))
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незабаром жирєку буде дарований привілей срати де завгодно
він чекав цього 50 років
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Обратите внимание как опладирует зал тому что говорит жириновский, ну что тут можно сказать языком их же дипломатии "ДЕБИЛЫ БЛЯ"
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Вот бы его и Олега Валерьевича... да на необитаемый остров. Денька на три. Интересно, они бы поладили? Или бы кто-то таки умер?
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Лев Толстой застрелився ще в молодості, якби знав, якою мовою будуть вести діалоги в майбутньому так звана російська "аристократія".
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Русский язык очень краткий и лаконичный. Например, надпись "Здесь были туристы из России" состоит всего из трех букв...
)))
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Вспомнилась шутка кажется, Петросяна (не всегда же он петросянил, раньше мог даже пошутить) :
- На заборе было написано слово "Мир", правда, с тремя ошибками...
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Вчера, в палате №7 один свихнулся насовсем...(с)
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Что же по рос. ТВ расказали на счёт Сев. Кореи и Штатов? Самому интересно...
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Что Сев. Корея еще существует. Для Жирика это очередной повод погнуть пальцы
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Хто того скаженого з ланцюга спустив на свята...
Вони ж дурне як корок від того шампанського,яке за Трампа пив...
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Тётя Роза‏
@ANAKOYHER 14 апр.

Если человек

выглядит, как
гопник,

говорит, как
гопник,

ведёт себя, как
гопник,

то, скорее всего,

это - телеведущий
«Первого канала».
"Заткнись, сиди, помалкивай. Кто ты такой, гнилье?", - я этого ждал 50 лет", - Жириновский о "нормальном языке" зампостпреда РФ в ООН - Цензор.НЕТ 7666
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редчайший ублюдок. но ради правды надо отметить - среди их пропагандистов есть вполне благообразные и с виду отличающиеся от обезьян и ящеров. но сущность одна - скотобыдло.
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Этот татаро-монгол учит русских фене каждый день в праймчас на центральном канале
"Заткнись, сиди, помалкивай. Кто ты такой, гнилье?", - я этого ждал 50 лет", - Жириновский о "нормальном языке" зампостпреда РФ в ООН - Цензор.НЕТ 2981
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вот вата удивится когда их же матом на_уй посылать будут все остальные члены совбеза ООН .....
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бидло москальское
их нельзя пускать в цивилизованное общество
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Знав би дипломат Грібоєдов про стиль спілкування нарасєйських дипломатів 21 століття - сам би вбився...
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Тогда они будут бояться. ключевые слова для понимания сущности "русского мира" и того мусора и гнили - чем забиты их головы.

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Кацапня бикує. Бо нічого іншого робити не може.Біологічне сміття.Бидло,яке заважає нормально жити всім,до кого може дотянутись...
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Жирик опять процедуры в психическом диспансере пропустил. Северная Корея должна вломить штатам?
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С ними давно все понятно. Вопрос в другом - гопоту и быдло изолируют от приличных людей. Почему эту шваль еще не выдворили из нормального общества? И не высекли на конюшне.
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У жирика как всегда,словестный понос.Любому нормальному человеку видно,что надо срочно вызывать санитаров.Ну больной-же человек.А им пофигу-они аплодируют.Шизофреники-массовики. .
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"Заткнись, сиди, помалкивай. Кто ты такой, гнилье?", - я этого ждал 50 лет", - Жириновский о "нормальном языке" зампостпреда РФ в ООН - Цензор.НЕТ 8566
Донецк в подарок Гиркину «Великое достижение», известное, как освобождение Славянска, на самом деле было сливом Донецка. По указанию Муженко, банде Гиркина разрешили беспрепятственно проследовать из Славянска в Донецк. Три тысячи террористов со всем вооружением неспешно двигались около 4 часов, и были как на ладони. ВСУ спокойно наблюдали перегруппировку, патриотически настроенные офицеры передавали координаты целей, буквально требуя открыть огонь по движущейся колонне. Артиллеристы держали гиркинцев и мотороловцев на прицеле, над бандитами кружила украинская авиация, но на применение артиллерии действовал запрет Муженко. В итоге Гиркину и Мотороле достался миллионный город. Когда это стало предметом разбора, Муженко ссылался на то, что в колонне были мирные граждане и даже дети. Но, по словам тех нескольких пленных, которые действительно находились в колонне, из примерно 3000 террористов мирных (да и то условно) было пару десятков: жены и матери боевиков. В том числе - «ополченка» Лена которая стала женой российского «туриста» Моторолы. А к каким жертвам этот странный «гуманизм» Муженко, не пожелавшего расстреливать гиркинскую банду привел в последствии? И в гуманности ли дело или в чем-то другом? Вопросы о возможной работе Муженко на Россию возникают у военных давно. Но, почему-то не возникают ни у военной прокуратуры, ни у СБУ. Которые не смеют приблизиться к «военному фавориту» Президента.
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Клоун выдал ачередной пёрл)))) теперь я точно знаю каго мне баяться)))) если человек на жевотном языке начинает гаворить я буду знать что это жеветное сразу можно бить в табло патому что человеческога в этом животном нет а значит и падсудности не далжно быть ну по крайне мере за избиение человека.
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Адно харошо в должности клоуна страны! Это то что он может гаворить и делать все и ему за это нечего не будет
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жирик лапшу на уши ватникам уже около 30 лет развешивает...
"Заткнись, сиди, помалкивай. Кто ты такой, гнилье?", - я этого ждал 50 лет", - Жириновский о "нормальном языке" зампостпреда РФ в ООН - Цензор.НЕТ 2585
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Очень хорошо,даже очень хорошо,пусть весь цивилизованный мир видит, кто такие кацапы на самом деле! Чем больше кацапье будет истерить в ООН,тем лучше для нас! Пусть Европа открывает глаза!!!
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японсы они ж очень любят упорядоченость и системность. От к примеру те же единоборства, то что у китайсав разношортное и пёстрое у ипонцев сведено в канонизированую систему. И так во всём. Не удивительно что они систематизируют и упорядочивают даже преступные групировки. Вот перед нами схема устройства якудзы, с Хуйлом во главе и двумя равноудалёнными от него минибосами.
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а мы еще смеялись на старыми маразматиками в политбюро.
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росия это "зомби апокалипсис" наших дней.
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Нарешті, російські дипломати заговорили сучасною літературною російською мовою, а не архаїзмом.
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Обожаю его! В моем рейтинге он занимает второе место после Задорнова и перед Арлазоровым. Каждое выступление искрометное и яркое - публике аплодировать стоя!
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Ну то,что соловьев на фоне жириновского хочет выглядеть либералом это понятно,так на всякий случай.Но как мне кажется,постоянно Корея,втайне ведет переговоры с США о не падении режима в Сев. Кореи,как в страшном сне голодные и е...нутые корейские соловьевы и жирики ворвутся в Сеул.Сейчас даже бывшие жители ГДР ноют в Германии,а что говорить об этих.
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Цензор.НЕТФорум Украины"Заткнись, сиди, помалкивай. Кто ты такой, гнилье?", - я этого ждал 50 лет", - Жириновский о "нормальном языке" зампостпреда РФ в ООН. ВИДЕО
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