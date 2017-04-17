Мнение об изоляции России со стороны Китая не соответствует реальности, - Песков.

дератизатор
, Путлер Капут
, Тарас Шевченко 248b4f48
, Robert Chenk
, Фаина Раневская 389a8888
, Roman Shelest
, Igor Strl
, Serega 62
, Juli Schubs
, ВКЛ_это_мы_01
, Dima30
, Игорь Карпушин
, Мабон
, Аль Капучіно
, Anti Bot dda31bb4
, Igor L
, fresh guacamole
, Pavlo Dudra
, Frank Piter
, Виталий Прокуратор
, Иван Афанасьев
, Niki Di
, Игорь Хирскл
, Senator S 01a656ec
, Стопор
, Vladislav R 85fbc9a9
, Lado Khvedelidze
, sunuyiwipmailtempinfo
, Igor Dacenko
, Данило Галицький 1c1ee858
, Vlad Pr
, Злюка Кор
, Ким Чен Ир
, Valery Dyachenko
, Владимир Потемкин
, Elena Drozd
, Yurii Botanik
, Tiranozavr Rex
, Речь Брежнева
, Олег Б 45b4c785
, Wevelsburg
, Sergey Stolyarenko
, Evgen Evgenich
, чтец
, Шпилли Вилли cd9fc0bf
, Александр Тихий
, Dmytro Osad
, eleks82
, Назар Сильченко 3ddb1cc4
, сам прихожу
, Дус Мытарчук
, Крысолов
, Вячеслав
, Suharik
, Vatnik Vatniy
, Oleg Youryevich
, Эй там
, marina marinina
, Алексей Носов d8330900
, Валентин78
, Павел 44 521f088a
, vassa0103
, Саша777
, East Clintwood
, Анаболий Метаныч
, Baks13. UA
, свободный человек b4fbfe90
, vera Rom
, Леонид Самуэльвич
, 9c2631de
, Ринат Амедов
, Serg Lazar c7077195
, Константин 1041a131
, Ksenia VB
, Alex Nemo
, Lucretia Black
, DivaDii
, MClyen Natalia
, Дорогой Я
, Иван Иваныч 29f39b4f
, винтовка
, NonCFist
, Водки нет, иди домой.
, Alex Yustasu
, Vladimir Rentyuk
, Юрий Примак
, Прохожый
, Frol Fedoroff
, Анатолик
, SergeL
, Shuha
, Пирожок
, Vladimir 5fe313f3
, Sergey Sergey dfbf1da5
, Левко Чорний
, gassab
, Антип61
, Evžen Budižkničemu
, Эйяфьятлайокудль
, Владимр Святюк
, bag
, МыслиВслух
, Nick Sochenko
, Rita Olhovskaya 2208c582
, Яков1
, Зоя Романюк
, Бислан 2004
, Леонид Днепр
, kostjaua5
, Вольфрам
, майор швейк
, SkVrostik
, софи
, Ars UA
, Андрей Андреев a9778f9c
, дима дубровский
, Nikuz Z
, Олег Лебедев 8c8ceac6
, Magdalena Zurbiene
, Ва Ва 7c567806
, Agapit Hlipa
, Игорь Сокол
, Horvi Hor d3d97a8c
, VOLVO XC 70
, GRAY WOLF
, antek 10852b95
, Serg1969
, krokus
, Денис Иванов 85264b72
Robert Chenk, Juli Schubs, Аль Капучіно, Igor Strl, Виталий Прокуратор, Vlad Pr, Стопор, Serega 62, Мабон, Anti Bot dda31bb4, Elena Drozd, sunuyiwipmailtempinfo, Tiranozavr Rex, Niki Di, ВКЛ_это_мы_01, Владимир Потемкин, Valery Dyachenko, Igor L, Roman Shelest, Frank Piter, Dima30, Pavlo Dudra, сам прихожу, vera Rom, Igor Dacenko, Baks13. UA, Александр Тихий, Vladislav R 85fbc9a9, Oleg Youryevich, Саша777, Lado Khvedelidze, Ринат Амедов, Vatnik Vatniy, Алексей Носов d8330900, marina marinina, Владимр Святюк, fresh guacamole, Vladimir 5fe313f3, Водки нет, иди домой., Бислан 2004, Данило Галицький 1c1ee858, майор швейк, bag, Дус Мытарчук, Прохожый, Андрей Андреев a9778f9c, Дорогой Я, Вячеслав, Rita Olhovskaya 2208c582, Magdalena Zurbiene, Денис Иванов 85264b72, Назар Сильченко 3ddb1cc4, Horvi Hor d3d97a8c
Всего на сайте: 182 писателя
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на втором фото Песков в сексуальном экстазе - путлер в кадр не вошёл,
на третьем кадре Песков после санкций запада.
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еженедельные визиты - гы-ы-ы-ы. а на выходе, де логоворы -договоренности, Силы Сибири и прочие деньгопросительные проекты?в стадии согласования? У Навки в детородном ортане отмокают?
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Территории отжимают . Забайкалью уже пиздец . Омской области - тоже пиздец . Там уже почти все дети рождаются узкоглазыми
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http://www.omgpu.ru/tsentr-kitajskogo-yazyka
http://varlamov.ru/1714471.html
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"nauskivatel
12 мая 2016
Что вы к этому ОМСКУ прицепились?
до олимпиады все в сочи в трегольные дырки срали. даже в лучших ресторанах."
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Мнение об изоляции России со стороны Китая не соответствует реальности. Но со стороны Цивилизации изоляция существует, - Песков
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ГыыыыЫЫЫЫ...
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https://vk.com/video314083355_456240608?list=850e65b58fe108bec6
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"Саатвестует, саатвестует...", - ответили китайцы.
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