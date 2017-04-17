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Теги: Китай (960) Песков (680) Россия (69984)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Мнение об изоляции России со стороны Китая не соответствует реальности, - Песков

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал мнение об "изоляции" России Китаем.

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На первом фото Песков - секси мальчик - такие нравятся Пуйлу.
на втором фото Песков в сексуальном экстазе - путлер в кадр не вошёл,
на третьем кадре Песков после санкций запада.
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Её лицо, когда Фотиния поняла, что она - третья лишняя:
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Фото со съёмочной площадки передачи «Воскресный вечер», эксперты дискутируют о КНДР и США.Мнение об изоляции России со стороны Китая не соответствует реальности, - Песков - Цензор.НЕТ 5300
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А ОНИ ГРЯТ, ЧТО ЭТО, С КИТАЕМ, НАЗЫВАЕТСЯ ДРУЖБА
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Як же хочеться кацапні видати бажане за дійсність...
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Китайцы ездят в маску для получения очередных. милиона гектар земли у Байкала)))))) ху .. ло уже отдал милион га за поддержку в ООН))))))))) Скоро рашка будет кончаться под Тулой)))
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ну да, график визитов очень интенсивный. Односторонний: из Китая - в сибирьнаш
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Китайцы ребята серьёзные,схавают вату и не поморщатся ...
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Китайцы молодцы, от Владивостока до Сибири погнали Нах кацапов и живут на этих землях припеваючи
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- Кто бы сомневался! - Ясный перец, врут все гады про недружбу.
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Фотофакт: Церковь на Львовщине украсили фреской «Путин в аду»

Мнение об изоляции России со стороны Китая не соответствует реальности, - Песков - Цензор.НЕТ 6531
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Ну сам даже факт что ты пидорок уже отвечаешь на подобные вопросы как бэ намекает что нет дыма без огня.Иначе бы такие вопросы на ровном месте не задавали. Значит есть тёрки с Китаем. По ходу правду говорят что Китай решил подыграть Трампу с Северной Кореей, вот и заскулила бензоколонка, типа Китай пошёл против наших друзей, как же так, мы же братские народы. Да и ватка в каментах на ютубе уже КИтай предателем называет..так что дымок пошёл...надеюсь загорица.
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так формулировка - не совсем соответствует - уже о многом говорит....
еженедельные визиты - гы-ы-ы-ы. а на выходе, де логоворы -договоренности, Силы Сибири и прочие деньгопросительные проекты?в стадии согласования? У Навки в детородном ортане отмокают?
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Китайцы первые будут парашу чмырить.Это логично.
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Есть и контакты и есть подлинная дружба! Последняя вскоре распространится до Урала.
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" Песков также упомянул о практически еженедельных визитах в Россию представителей руководства Китая "

Территории отжимают . Забайкалью уже пиздец . Омской области - тоже пиздец . Там уже почти все дети рождаются узкоглазыми
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Комментарий к статье по второй ссылке понравился:

"nauskivatel
12 мая 2016
Что вы к этому ОМСКУ прицепились?

до олимпиады все в сочи в трегольные дырки срали. даже в лучших ресторанах."
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Вряд ли это недоразумение что-то комментировало бы,если бы событие не было ну очень вероятным.
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А не здається Вам , шановні пані та панове, що під час візиту делегації Китаю до містера Трампа - їм вдалося домовитися про біполярний світ? Без нарасії.. Тільки Китай та США..
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Не даром же в поло или во что они там с китаесями ганяли! А может и в баньке со шлюшками парились!" Видать по душе китайцам Трамп пришелся! Как говорят китайцы: Тлямняш!
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Ипать ту Люсю! Раз кацапы в морде Пискова запели,значит и Китай кацапье найух послал!
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Песков также упомянул о практически еженедельных визитах в Россию представителей руководства Китая... То они ездят пАтАму ША сибирьужененаш, формальности просто урегулирАвАть нАдА...
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песьков уже давно перетворився на блазня,думки якого нікому абсолютно не цікаві.Балакаюча голова...
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Песок, НУ, НЕ СКРОМНИЧАЙ.
Мнение об изоляции России со стороны Китая не соответствует реальности. Но со стороны Цивилизации изоляция существует, - Песков
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Кацапи - вчіть китайську мову, скоро вона стане вашою рідною..
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Как мне думается,все узкоглазоязычное население Сибири поддерживает вхождение в состав Китайской Народной Республики!
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Та канешна-давно вже тама, тільки маскуються-сірники в очі вставляють....))))
ГыыыыЫЫЫЫ...
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Раз Песков опровергает, значит точно дело худо.
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Ще один доказ- парашка в тридесятом измерении...)))
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Никакой изоляции, конечно, нет. Есть медленное переваривание задней части тушки России.
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Мнение об изоляции России со стороны Китая не соответствует реальности, - Песков.

"Саатвестует, саатвестует...", - ответили китайцы.
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Мнение Пескова об отсутствии изоляции России со стороны Китая не соответствует реальности.
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Интересно к чему эти гнилые оправдания писькова
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Цензор.НЕТФорум УкраиныМнение об изоляции России со стороны Китая не соответствует реальности, - Песков
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