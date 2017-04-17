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Теги: контрабанда (1807) оружие (3840) ФСБ (1082)
Тему создал: Цензор.НЕТ

ФСБ РФ заявила о перекрытии крупного канала поставки оружия из Украины и ЕС. ВИДЕО

Федеральная служба безопасности Российской Федерации заявляет, что совместно с Министерством внутренних дел РФ пресекла деятельность межрегиональной группы, причастной к организации поставок оружия и взрывчатки из стран Евросоюза и Украины в Россию.

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у лишнехромосомных похоже весеннее обострение открытой формы
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Для внутреннего использования- самое то !!!
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Там не весеннее обострение, так круглогодичная клиника.
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А ещё они присылали продукты заражённые спидом.
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Вся зброя, котру кацапія передала в ордло - повернеться на росію сторицею.. Й почне стріляти та вбивати...
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Судя по маркам оружия - большинство его - из складов донбасских...там было много старья...в Артемовске, кажись...
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Судя по списку изъятого, это никакая не контрабанда.
А просто "их-там-нету" ВОЗВРАЩАЮТСЯ НА РОДИНУ.
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Дебилы, б...я. (С)
Это сепары исторический музей подломили.
)))
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Конечно после этого стоит сказать, что за терактами в рашке стоит не ИГИЛ или сами кацапы, а именно Украина и ЕС. Дна нет
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бідні кацяпи, в них в россосії навіть зброї нема, все приходиться) завозити з за кордону!
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Ездят по ушам ватникам,засоряют мозги ненавистью.Пусть лучше с чеченцами борятся,или мост на Лене строят,ззахватчики-рашисты долбаные.
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Мост до Луны??? ОррРыгагаАнальна...)))

Ашо нада парашникам идейку падкинуть...))))
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с чеченцами воевать.... так уже другой тренд. чеченцы - герои расцейки.
а по ушам никто им не ездит. новости то сами придумывают.
у них такие мозги.... там уже сплошная ненависть.
кстати, это хорошо видно по сербам. вот вроде как давно живут хорошо. и с каждым годом, ввп на душу населения растет. но.... имперские скрепы покоя не дают.
опять что вякуют на соседей.
так что.... ну не может шакал стать благородным волком.
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Сагласна статистики- ловитца всего 10%% усего "любого трафика"...

Астальное крышуетца или канрабасуєтца....

))))
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Засидівся ти тут ,юродивий.. Це не твоя заслуга - це недоопрацювання модераторів.. Не переймайся - скоро станеш одним з безіменних хрестиків в просторі Цензора.. Скільки вже таких вас було..
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Максимы и наганы - точно из ЕС. Новейшие разработки. Позывные контрабандистов - батько Махно, Лева Задов и Мишка Япончик. Причастность реваншистско-милитаристской Японии к контрабанде активно отрабатывается.
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не верю!!! шо януковичя с подельниками решились таки схватить....
фсб снова радует отсуцтвием интелекта...
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ППШ из Европы? Наверное, распродажа музейной экспозиции
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Шахтеры, сударь, что в шахтах нароют, - то и в россию. Как дети малые...
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Руские недо ПВО так не смогли перекрыть поставки тамагавков из американских кораблей режиму асада...
Режим асада просто горел в восторге от новых американских тамагавков...
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ну так плохо на деревне без нагана, приходится с РПД ходить
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Максим, Люгер, Мг-43... Походу банду реконстукторов накрыли.....
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Однозначно какцапы пустили фейк,
только при беглом просмотре списка иззятого напрашивается мнение,
что весь этот список был взят ещё со складов НКВД...

Какцапы снова облажались...
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Как и с посадками наркоторговцев, садят тех кому уже по "зарплате" N-ную сумму задолжали. Поставки оружия "из Украины и ЕС" даже не смешно, где сейчас ППШ, Марголина, "Кедр", "Витязь", "Коровин" в Украине искать ... "Калаши" и "трехлинейки" украинского апгрейда правдоподобнее выглядели б, но дорогие чтобы их просто раздавать кому попало. Фсб сами потихоньку добровольных помощников "Национнальной гвардии" вооружают
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пхахаах из Украины в ЕС через изгойку это как? :D
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Это шоб следы перепутать - и шоб все подумали, что вооруженные "этим" терарасты из скрепного рассейского игила.
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упоминающиеся в списке " Максим" . " Люгер" . " Коровин" и авиационная пушка времен второй мировой наводят на мысль что поймали обычных коллекционеров . а вообще москали поставляя на Донбасс оружие бандытам будьте готовы что часть из него вернется вам в виде сдачи
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А может это Ахметов вывозил свою коллекцию оружия на Россию,
которую собирал и использовал в лихие 90-е...?
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ФСБ заявляет, что изъяли:
- 18 пулеметов ("Максим", "РПД", "МГ-43", "РГГК"),
- 43 автомата ("АКСУ", "АКМ", "АК-74", "АК-47", "МП-43"),
- 29 пистолетов-пулеметов ("ППШ", "МП-40", "ППД", "МП-5", "Кедр", "Витязь", "Томпсона"),
- 45 карабинов, винтовок и ружей,
- 97 пистолетов и револьверов ("Наган", "ТТ", "ПМ", "П-38", "Беретта", "Маузер", "Коровина", "Вальтер", "Люгер", "Марголина"),
- авиационная пушка времен Второй мировой войны,
и вывеску "Музей Великой Отечественной войны"
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В оккупированном Донецке шахтеры готовят акцию протеста - разведка http://glavred.info/zhizn/bunt-v-dnr-v-donecke-shahtery-gotovyat-akciyu-protesta-razvedka-430672.html
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Шахтёрам поздно пить Боржоми, у них только один выход - докопатся до Америки, не задев мантию Земли.))
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Копанина хорошая ... Всё остальное - явно из музея , спецхрана или просто ММГ ..))
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ВОТ, НАШЕЛ "ЗАКРОМА РОДИНЫ":

Главная / Происшествия / На складах в Артемовске остались тысячи единиц оружия со Второй Мировой, включая немецкие "MG" и американские "Томпсоны"

На складах в Артемовске остались тысячи единиц оружия со Второй Мировой, включая немецкие "MG" и американские "Томпсоны"

17.05.2015 | 12:47 (Киев) | joinfo.ua

Советник Президента Юрий Бирюков сообщил, что все современное вооружение с военных складов в Артемовске уже вывезено, осталось лишь со времен войны.

На своей странице в Фейсбук советник Президента, волонтер Юрий Бирюков сообщил, что сегодня идет работа по освобождению военных складов в Артемовске от оружия, которое там хранилось, передает Joinfo.ua.
По словам Бирюкова, артемовская база бронетехники вывезена полностью.
"Всего вывезли 1900 единиц бронетехники, ибо нахождение ее в 40 км от линии фронта всех здорово напрягало. Как нас, так и "их".
Артемовские центральные склады вооружения: все современное стрелковое оружие вывезено на 95%, сейчас вывозятся последние партии. Остатки на базе - автоматы "Томпсона", пистолеты "Наган" и "Маузер", трехлинейные винтовки Мосина 1891 года (15 000 штук), трофейные немецкие пулеметы MG34 и MG42, и прочая музейная экзотика. "ППШ", Пулеметы Максима. Их тоже вывозят, попутно думая о дальнейшей судьбе", - сообщил Бирюков.

ФСБ РФ заявила о перекрытии крупного канала поставки оружия из Украины и ЕС - Цензор.НЕТ 2467
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Всё это музейные экспонаты из Музея ВОВ в парке Победы на Поклонной горе в Москве.
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Цитата:"...и вывеску "Музей Великой Отечественной войны"
"Оплаченцы" точно, гробанули какой-то музей в Лугандоне, и хотели заработать, продав экспонаты рашистским музеям и коллекционерам. ФСБ, не получив отката, конфисковало товар, испортив всю малину.
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- Это вот это вот ржавое ГОМВНО --- типа и является оружием!??? Скоро у ФыСыБы даже деревянная палка будет оружием.
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Зарин случайно, не нашли? Кто ж вам тогда поверит, лишнехромосомные фальсификаторы?
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Жаль, надо бы этот гнидник по самые брови заполнить оружием и наркотой, чтобы развалились скорей и оставили нас в покое
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даже если развалиться на 10 частей - всё равно не оставит ... Просто вместо 1 врага у нас буде 10 ...
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Поставки оружия с Украины - это они имели ввиду ОРДЛО? Там оружия хватает и получше. Спасибо кацапстану!
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Набор "антиквариата"!
Особенно впечатлила "трёхлинейка".
ватники всё тупеют, и тупеют.
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18 пулеметов ("Максим", "РПД", "МГ-43", "РГГК"),Источник: http://censor.net.ua/v436607

Пулемет Максим, так может это антиквариат )))
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ФСБ РФ заявила о перекрытии крупного канала поставки оружия из Украины и ЕС. Читаешь наименования оружия и диву даешься, что за бред. Максим, наган, автомат Томпсона и ряд других исторических , музейных экспонатов. Какой идиот таким оружием в нынешнее время воюет. Ребята, похоже грабонули музей и переправляли заказчику. А тут сразу КРУПНЫЙ КАНАЛ поставки оружия. В лугандоне, вот это крупный канал поставки всевозможного оружия с россии.
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А "коровин", если мне не изменяет память, это такая маленькая пукавка, из которой по мухам стрелять. И перечень названий как раз к ЕС подходит. Как по мне, так бомбанули музей в каком нибудь райцентре.
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Цензор.НЕТФорум УкраиныФСБ РФ заявила о перекрытии крупного канала поставки оружия из Украины и ЕС. ВИДЕО
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