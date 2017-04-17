РФ перебросила снятые с вооружения танки Т-72Б и Т-80БВ на границу с Украиной для возможной дальнейшей отправки боевикам на Донбасс, - InformNapalm. ФОТОрепортаж

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, Павел 44 521f088a
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, свободный человек b4fbfe90
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Когда уже эти истеричные вопли в пустоту прекратятся?
Визжать и действовать = это противоположные по-сути вещи.
Визжит свинья. Когда её режут.
Действует волк, когда режет свинью.И кто у нас пораженко, спрашивается?
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Бояре плохие?
Это ты донести хочешь?
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Это мой тебе совет.
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у нас царей нет.
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p.s. железа навезут - та то такое, а вот будет ли солярка в лугандоне чтобы их заправлять....
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Навіщо на відстані 5...30 км від українського кордону будуються військові частини РФ... для оборони своїх кордонів? чи для наступного наступу на території України з півночі?
Тобто РФ готується нападати в майбутньому на територію північних областей України...
переводять військові частини з глибини території РФ, створюються нові поблизу українського кордону... На території ОРДЛО РФ підготовує військові кадри, здійснює їх навчання в реальних бойових умовах, щоб потім з них сформувати військові частини вздовж українського кордону...
Керівництво РФ із своїм генералітетом ще не відмовилося від ідеї "Блицкригу", тобто розчленування території України з двох сторін: з півночі і з півдня (з Криму). В Криму також нарощується чисельність війського угрупування РФ, яка вже перевищила 40 тис. військовослужбовців...
Захарченко О., як попка, почав знову триндіти про необхідність захоплення м.Дніпро, бо він побачив, що економіка Дніпропетровської області взаємопов'язана з Донбасом...
Сам він до такої думки прийти не міг, та ще зараз, в зв'язку з своїм дебільним рівним розвитку мислення. В ОРДЛО вже напевно все розграблене, а те що залишилося, не дозволяє існувати захопленим територіям самостійно, тому напевно в Маскве на Старій площі вже розробляються плани, щодо майбутнього захоплення кацапськими "орками" більш лакомих шматків України...
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