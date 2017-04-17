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 Форум Украины(594804)
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Теги: армия РФ (6376) граница (2913) оккупация (6831) танк (684) Донбасс (14124)
Тему создал: Цензор.НЕТ

РФ перебросила снятые с вооружения танки Т-72Б и Т-80БВ на границу с Украиной для возможной дальнейшей отправки боевикам на Донбасс, - InformNapalm. ФОТОрепортаж

Россия продолжает гибридную тактику ведения войны против Украины. В ходе мониторинга социальных профилей российских военнослужащих и наблюдения за приграничными районами в зоне напряженности на Донбассе выявлена нетипичная активность, которая может указывать на подготовку к очередному витку эскалации боевых действий.

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> Мы обращаемся к международному сообществу с просьбой обратить внимание на этот вопиющий пример гибридной войны и принять меры
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Когда уже эти истеричные вопли в пустоту прекратятся?
Визжать и действовать = это противоположные по-сути вещи.
Визжит свинья. Когда её режут.
Действует волк, когда режет свинью.И кто у нас пораженко, спрашивается?
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пороженко у нас бойки и левочкины с шухричами..если ты не заметил..
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Т.е. Лучезарный у нас хороший Царь, да?
Бояре плохие?
Это ты донести хочешь?
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Не будь идиотом.
Это мой тебе совет.
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Переброска танків Т=80 на кордон з Україною говорить про підготовку танкового прориву через кордон. Потрібно готуватись до танкових проривів, проводити тренування протитанкових підрозділів за керованими ракетами та снарядами, оснащувати Нацгвардію крім ПТРК ще протитанковими гарматами МТ-12 з керованими снарядами Комбат. Нацгвардія має бути готовою висунутись в зону танкового прориву і знищити танки противника вдень та вночі! А в нас за три роки не було жодного протитанкового навчання підрозділів НГУ! Жодного разу НГУ не тренувалась знищувати танкові колони ворога!
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своим царем занимайся, москаль.
у нас царей нет.
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Ублюдочная фашиствующая быдломасса, населяющая территорию рыфы, всегда будет представлять угрозу для соседних государств.
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Ну бомбу ,не ядерную, например, ту самую "матерь всех бонб" - мы иметь просто обязаны, имея такое соседство.
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І головне точково, один раз, по хатинці, де узурпатор проводить свою військову раду, а краще по його "любімаму" сартиру... і тиша... потім...
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А казламордія іспитала на прочность новєйший кат на Кузі.

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руская манька на второй фотке сожгла в пыль все планы януковича по внезапной передаче этого ржавого хлама...

p.s. железа навезут - та то такое, а вот будет ли солярка в лугандоне чтобы их заправлять....
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Россией правит ЕБАНУТ...Й.Чего мы хотим?Какой поп(тупин) таков и приход(вата)
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все эти бла бла бла будут иметь какое то значение только в случае если украина победит рф, иначе это фотографии какой то неизвестной техники, сделанные неизвестно где, проще говоря - фотофейки
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скоро снимут все Т34 с музеев и памятников и на фронт.
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Интересно . В них будут гореть местные даунбасовцы или приедут ихтамнеты попариться ?)))) Скоро Трамп даст Украине противотанковые ракеты . Я знаю когда ))))))
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Путінські узурпатори - людожери готують вторгнення на територїю України з півночі Луганської області під виглядом українського танкового підрозділу...
Навіщо на відстані 5...30 км від українського кордону будуються військові частини РФ... для оборони своїх кордонів? чи для наступного наступу на території України з півночі?
Тобто РФ готується нападати в майбутньому на територію північних областей України...
переводять військові частини з глибини території РФ, створюються нові поблизу українського кордону... На території ОРДЛО РФ підготовує військові кадри, здійснює їх навчання в реальних бойових умовах, щоб потім з них сформувати військові частини вздовж українського кордону...
Керівництво РФ із своїм генералітетом ще не відмовилося від ідеї "Блицкригу", тобто розчленування території України з двох сторін: з півночі і з півдня (з Криму). В Криму також нарощується чисельність війського угрупування РФ, яка вже перевищила 40 тис. військовослужбовців...
Захарченко О., як попка, почав знову триндіти про необхідність захоплення м.Дніпро, бо він побачив, що економіка Дніпропетровської області взаємопов'язана з Донбасом...
Сам він до такої думки прийти не міг, та ще зараз, в зв'язку з своїм дебільним рівним розвитку мислення. В ОРДЛО вже напевно все розграблене, а те що залишилося, не дозволяє існувати захопленим територіям самостійно, тому напевно в Маскве на Старій площі вже розробляються плани, щодо майбутнього захоплення кацапськими "орками" більш лакомих шматків України...
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Есть граница страны есть ракеты вот пусть и жахнут при пересечении границы.А потом оф на заседании оон доказательства что рф умылась.Но у нас же неумеют так !У нас будут фиксировать а потом эти гусеницы будут наших людей убивать.Вопрос когда закончиться ваойна такими методами?НИКОГДА !
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им надо готовиться к заварухе в КНДР.Китай уже подтягивает армию.если Япония и Америка начнут мало не покажется.тем более Россия формально находится до сих пор в сост войны с Японией,отказываясь подписать мирный договор с ней.на фоне заварухи могут Курилы оттяпать(ведь их военн бюджет вырос до 47млрд дол в этом году).
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Цензор.НЕТФорум УкраиныРФ перебросила снятые с вооружения танки Т-72Б и Т-80БВ на границу с Украиной для возможной дальнейшей отправки боевикам на Донбасс, - InformNapalm. ФОТОрепортаж
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