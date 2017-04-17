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Материалы по теме:  Война в Сирии
Теги: Лавров (1387) Россия (69984) Сирия (2374) США (12385) Сенегал (6) Трамп (1002)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Лавров: Агрессивные действия авиации США в Сирии затруднили поиск политического урегулирования. ВИДЕО

Удар США по авиабазе в Сирии затруднил поиск путей политического урегулирования, возможно, преднамеренно.

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Зато однозначно показали Россие,что или она-сотрудник благого дела ,или потенциальная мишень.
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Лавров дебил, а химатаки по твоему это нормально.
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Запись в дневнике:
"Сын ваш нагло врет и всем хамит. Даже не знаю, что из него вырастет".
Ответ отца:
"Ничего страшного - будет министром иностранных дел РФ
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Так это только начало. Запасайтесь вазелином, кацапы
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Вазелін - не скрєпно.. Дьоготь, і тільки дьоготь..
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Коняка вспомнила об "агресивных действиях" после того, что кацапы в Украине и в Сирии натворили, падлы.
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ага в начале детей зарином потравили,а потом давай плакать. крокодилы бля...
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Брехня - це правда! Війна - це мир!
МЗС росіі - Лавруха.
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Чето напомнило В.ВЫСОЦКОГО -"Канатчикова дача"... счччас погуглю...)))
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Дорогая передача!
Во субботу, чуть не плача,
Вся Канатчикова дача
К телевизору рвалась.
Вместо чтоб поесть, помыться,
Уколоться и забыться,
Вся безумная больница
У экрана собралась.

Говорил,ломая руки,
Краснобай и баломут
Про бессилие науки
Перед тайною Бермуд.
Все мозги разбил на части,
Все извилины заплел,
И канатчиковы власти
Колют нам второй укол.

Уважаемый редактор!
Может, лучше - про реактор?
Про любимый лунный трактор?
Ведь нельзя же - год подряд
То тарелками пугают,
Дескать, подлые,летают,
То у вас собаки лают ,
То руины говорят.

Мы кой в чем поднаторели:
Мы тарелки бъем весь год,
Мы на них собаку съели,
Если повар нам не врет.
А медикоментов груды-
В унитаз, кто не дурак.
Это жизнь! И вдруг - Бермуды!
Вот те раз!Нельзя же так!

Мы не сделали скандала,
Нам вождя недоставало:
Настоящих буйных мало-
Вот и нету вожаков.
Но на происки и бредни-
Сети есть у нас и бредни-
Не испортят нам обедни
Злые происки врагов!

Это их худые черти
Бермутят воду в пруду,
Это все придумал Черчилль
В восемнадцатом году.
Мы про взрывы, про пожары
Сочинили ноту ТАСС-
Тут примчались санитары,
Зафиксировали нас.

Тех,кто был особо боек,
Прикрутили к спинкам коек.
Бился в пене параноик,
Как ведъмак на шабаше:
(Развяжите полотенцы,
Иноверы, изуверцы!
Нам бермутарно на сердце
И бермутно на душе!)

Сорок душ посменно воют,
Расскалились добела-
Вот как сильно беспокоят,
Треугольные дела!
Все почти с ума свихнулись -
Даже кто безумен был,
И тогда главврач Маргулис
Телевизор запретил.

Вот он,змей,в окне маячит,
За спиною штепсель прячет,
Подал знак ком - то - значит,
Фельдщер вырвет провода.
Что ж,осталось уколоться
И упасть на дно колодца,
И пропасть на дне колодца,
Как в Бермудах,навсегда.

Ну,а завтра спросят дети,
Навещая нас с утра:
(Папы, что сказали эти
Кандидаты в доктора?)
Мы откроем нашим чадам
Правду - им не все равно:
(Удивительное рядом,
Но оно запрешено).

Вон дантист - надомник Рудик -
У него приемник (Грундик),-
Он его ночами крутит:
Ловит,контра.ФРГ.
Он там был купцом по шмуткам
И подвинулся рассудком
К нам попал в волненье жутком
С номерочком на ноге.

Он вбежал, взволнован крайне.
Сообщеньем нас потряс,
Будто наш научный лайнер
В треугольнике погряз.
Сгинул, топливо истратив,
Весь распался на куски,
Двух безумных наших братьев
Подобрали рыбаки.

Те, кто выжил в катаклизме,
Пребывают в пессимизме.
Их вчера в стеклянной призме
К нам в больницу привезли,
И один из них, механик,
Рассказал, сбежав от нянек,
Что Бермудский многогранник -
Незакрытый пуп Земли.

(Что там было? Как ты спасся?!)-
Каждый лез и приставал,
Но механик только трясся
И чинарики стрелял.
Он то плакал, то смеялся,
То щетинился,как еж,-
Он над нами издевался,
Сумашедший, что возъмешь!

Взвился бывший алкоголик,
Матерщинник и крамольник:
(Надо выпить треугольник,
На троих его даеш!)-
Разошолся, так и сыплет:
(Треугольник будет выпит,
Будь он параллепипед,
Будь он круг едрена вошь!)

Больно бъют по нашим душам
(Голоса) за тыщи миль.
Зря (Америку)не глушим,
Зря не давим (Израиль).
Всей своей враждебной сутью
Подрывают и вредят-
Кормят, поят нас бермутью
Про таинственный квадрат!

Лектора из передачи
Те, кто так или иначе
Говорят про неудачи
И нервируют народ!
Нас берите, обреченных-
Треугольник вас, ученых
Превратит в умалишонных,
Ну, а нас - наоборот.
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Кінь в пальто не знав, що в Сирійській пустелі діяв лише американський флот. Якби було залучено авіацію, вже би дипломатичний корпус заспівав "нє ходіл би ти ванюша у солдати".
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Ай да Лошадь ! Ну просто цирковая говорящая лошадь !
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Под политическим урегулированием Россия всегда понимает чёткое выполнение условий её ультиматумов и только.
Но горячие республиканские ковбои ультиматумов не воспринимают!
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типутькин . может успокоиться.-никто в эту клоаку не войдет. и никто не заберет их богатсва силой. спите спокойно удмуртские казачки.. вас ослабят .до нельзя . а потом скупят за бусинки ваши ресурсы. и никто не будет ломать голову. про устройство страны. останетесь выгребной ямой всего человечества.
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" необходимо в этой сфере действовать исключительно на прочной основе международного права и Устава ООН" - промычала лошадь и громко испортила воздух
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тобто, вбивство хімічною. зброєю сотень мирних людей - це не "агрессівниє дєйствія", а покарання нелюдей це "агрессівниє дєйствія".. Мдаааа.................
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Не оправдал Трампушка надежд россиян. Как говорится: "Не так сталося, як бажалося".
А вот упоминание об Африканском континенте напрягает. Это Раша теперь посунется спасать и его?
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Интересно:только украинцы желают что-бы кацапов изолировали за колючкой и минными полями или и у других народов мира такие мечты??
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Великая балтийская стена: Литва вслед за Латвией построит стену на границе с РФ http://www.ntv.ru/novosti/1758256/
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"Удар США по авиабазе в Сирии...." - какой такой удар? Не было никакого удара! Вранье. Где доказательства? А нет доказательств. Заявление США - шутка. Видео и фото разнесенной в хлам авиабазы - постановочный монтаж. Остатки Томогавков - подкинули, чтобы оболгать. Нет доказательств!
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так понял грязные волосы в запое а коняка на работе за всех мазу тянет
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Лавров: Агрессивные действия авиации США в Сирии затруднили поиск политического урегулирования.......

"Лавруша, на кую тебя верчу ща", - Трамп.
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Когда долго читать заявления кремля и еще не дай Бог вступить с ними в спор то можно стать идиотом. Дальше заголовка стараюсь етот бред не читать...
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Сенегал-это уровень печальной лошади.Потому как цивилизованные страны давно его самого и его шарашку не воспринимают всерьез. То манька-аблигация калинку отплясывает,то какой то черт в СБ ООН быкует,то сам матом кроет,так что Сенегал-это все,что осталось.Ну кроме Науру и Вануату. И еще Ына толстожопого...
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Ну, как я писала НА НЕСКОЛЬКО ЧАСОВ раньше: после терракта ЖДЕМС ЗАЯВУ РАШИ о терроризме и другой фигне.
Трамп должен понять, что террористический акт убийства 68 детей- ЭТО ДЕЛО РУК РАШИ С ЦЕЛЬЮ ЗДЕЛАТЬ ЗАЯВУ НА ВЕСЬ МИР. Убийство детей- это такой фон к заяве Лаврова.
КТО ТО НАКОНЕЦ ЗАЕДЕТ ТАМОГАВКОМ В РОЖИ ПУТИ И ЕГО ЛОШАДИ?
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А Климкин мог бы не чаи с Пасхой гонять, а выдать ЗАЯВУ о последствиях рашкиной политики в сирии.
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Да лоханулись США с авиабазой...
Бомбить надо было х@йловскую базу в Сирии и "поиск политических путей урегулирования" стал бы куда как проще!
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Кто ещё не понял, тот увидит вскоре,
Путлер и россия - только смерть и горе,
Будет мир пожара пламенем охвачен,
Так как людоед вовремя не схвачен.
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А использование ядов по мнению кобыломутанта ускоряет?
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Лавров: Агрессивные действия авиации США в Сирии затруднили поиск политического урегулирования.
---------------
Другими словами, Лавров наложил в штаны, не успев их снять.
Теперь США надо ждать,
пока Лавров поменяет памперсы и штаны
и проветрит комнату,
и только после этого возможны
дальнейшие поиски политического урегулирования.
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Вице-президент США заявил о "конце эры стратегического терпения"
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Цензор.НЕТФорум УкраиныЛавров: Агрессивные действия авиации США в Сирии затруднили поиск политического урегулирования. ВИДЕО
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