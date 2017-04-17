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Ото щастя дітям привалило.
Як я в дитинстві мріяв почути про згорівшу школу!
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Раньше практически в каждом селе-колхозе была пожарная машина. могли бы потушить очаг возгорания , а пока с района приехали-школа догорала. Но есть и плюс в данной ситуации . школьная реформа в селе Слободка пройдет быстрей
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Теперь деткам придется ездить в Острог. Пусть старенькая, но школа.
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Цензор.НЕТФорум УкраиныВ селе Слободка на Ривненщине сгорела школа. ВИДЕО+ФОТО
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