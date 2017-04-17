Кернес о Януковиче: Он предал народ Украины. Он не должен был покидать страну

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В Верховную Раду попадают люди без надлежащего образования и моральных качеств, которые не способны писать законы, считает журналист Дмитрий Гордон.
Журналист, основатель интернет-издания "ГОРДОН" считает, что большинство народных депутатов Украины попало в Верховную Раду случайно и не имеет необходимых навыков для работы в парламенте. Такое мнение он высказал в эфире телеканала NewsOne.
"Наши народные депутаты - это в основном стадо баранов, которое ведет нас на убой. Это люди, которые в массе своей случайно туда попали, у которых нет ничего за душой. У многих даже образования нет. Просто случайно оказавшиеся в нужном месте - чьи-то родственники, водители, любовники, любовницы, друзья и просто соседи. Потому что когда кто-то прорывается наверх, он говорит: "А кто у меня тут? Петя, Коля, Ваня, идите сюда!" То есть по принципу личной преданности", - сказал Гордон.
Он добавил, что в парламенте есть люди, которые занимаются законодательной работой, но их - меньшинство.
"Например, депутат Пинзеник (народный депутат от Блока Петра Порошенко Виктор Пензеник) - это человек, который работает. Я это знаю и вижу. Пинзеник конкретно пишет законы, разбирается в экономике. Он находится на своем месте. Мы же не можем сказать, что он не профессионал? Не можем. В каждой фракции обязательно есть такие депутаты, потому что кто-то должен тянуть работу, но в основном - это чистое стадо баранов", - считает журналист.
По его мнению, количество депутатов в парламенте должно быть сокращено в четыре раза.
"У нас не должно быть в парламенте 450 человек, хватит 100, но чтобы они были компетентны. У них должно быть высшее образование, соответствующие моральные качества. Без этого никуда. И конечно же, элементарное желание послужить своей родине. А пока случайные люди занимают чужие места", - отметил Гордон.
https://www.youtube.com/watch?v=wQCCK-XK7N8
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"Мы не титушки. А вот на Майдане стоят отбросы, которые заражены бациллой Майдана и мешают нам творить и строить. Но наше терпение не безгранично. Мы поддерживаем Виктора Януковича и пока терпим , - заявил Кернес.
Харьковский съезд также посетили губернатор Михаил Добкин, Олег Царев, Дмитрий Святаш, лидер коммунистов в Харькове Алла Александровская.
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Власть испытывает терпение народа, ждет, когда с этим гражданином поступят так, как поступили с Бузиной.
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