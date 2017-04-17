Пассажир поезда Киев-Москва пытался незаконно провезти 240 килограмм мяса в Россию. ВИДЕО

Игорь Хирскл
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Всего на сайте: 162 писателя
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Одної колбочки щурячої отрути чи сибірської язвочки добавити вистачило б....
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- Дякуємо.
- Нет, в самом деле.Вы даже сами не подозреваете насколько замечательная у вас страна!
- Приємно чути.
- Какая кухня! Борщ, вареники, и вот это, что я ем сейчас, как называется?
- Налисники.
- Как?
- Налисники
- "Налисники"? Потрясающе просто. Звучит как секс!
- Смачного.
- А женщины! Я вот когда иду по улице, просто иду - банально фланирую так сказать, то постоянно ловлю себя на мысли, что бесконечно влюбляюсь, понимаете..
- Так.
- Прям на ходу верите? Как мальчишка! Так бы и жил здесь!
- А ось це зайве.
- Что?
- Нічого-нічого.
- Вот видите, не понял. А казалось бы, родственные языки.. Да что там языки - культура одна, история! Но кухня просто божественная, невероятная кухня! Вот как называется то, что я сейчас ем?
- Щуряча отрута.
- Как-как?
- Щуряча отрута.
- "Отрута"?
- Так.
- Замечательно просто! Роскошная фонетика!
- Смачного.
)))
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3 ордынских трупа были выгружены из поезда и прикопаны в поле.
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Головною причиною бідності в багатій Україні є патологічна жадібність владної еліти, - експертГоловною причиною бідності в багатій Україні є патологічна жадібність і меншовартість владної еліти, служіння олігархам, а не національним інтересам…В результаті все суспільство стає хворим: владна еліта - духовно, а народ - фізично і морально.І ті, і інші не можуть спокійно спати, живуть в страху за своє майбутнє.Андрій Павловський...
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Випучить очі і біжить в магазин,після них вже нічого купити.
Курей сирих до дому везли,бідолашні...Знайомі просили навіть хлєбушка їм,крім усього іншого, привезти,бо свій несмачний.
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