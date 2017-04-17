Четверо пьяных боевиков сбежали с передовых позиций и пытались ограбить магазин в Брянке, - ГУР

Несмотря на празднование Пасхи и декларативные заявления о соблюдении христианских норм поведения, российские оккупационные войска не прекращают провокационные обстрелы подразделений ВСУ, что тщательно скрывается от СММ ОБСЕ.
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Источник: http://censor.net.ua/n436587
Какие христианские нормы поведения могут быть у гундяевских сатанистов?
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