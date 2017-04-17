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Материалы по теме:  Оккупированные территории - Крым и Донбасс
Теги: боевик (18535) избиение (11106) Минобороны (4989) ОБСЕ (2435) разведка (1671)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Четверо пьяных боевиков сбежали с передовых позиций и пытались ограбить магазин в Брянке, - ГУР

Несмотря на празднование Пасхи и декларативные заявления о соблюдении христианских норм поведения, российские оккупационные войска не прекращают провокационные обстрелы подразделений ВСУ, что тщательно скрывается от СММ ОБСЕ.

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Не ограбить, а освободить от бендеровских продуктов!
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о соблюдении христианских норм поведения

Источник: http://censor.net.ua/n436587


Какие христианские нормы поведения могут быть у гундяевских сатанистов?
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Самые опытные разведчики ГУР не спят уже пятые сутки над решением сложнейшей задачи - фиксация фактов нарушения противником режима прекращения огня. Притивник применяет боеприпас-невидимку. Бойцы гибнут дома и блиндажи разрушаются, а зафиксиновать что и откуда прилетело не удается. Нужно у разведчиков взять сигареты на експертизу.
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Жестко избитая местная ватница во всем винит киевскую хунту .
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Из памятки впопучленцу - при любой непонятной ситуации иди грабить магазин .
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...морда лица руццкага мира...Вспоминаем Абхазию,Осетию,Приднестровье,Дамбацц,Хрым-где эта кацапсеая снинья макло сунула-кругом бардак!Когда уже ,этот проспиртованый,за последних 5 веков недо-народец поставят в стойло?
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Цензор.НЕТФорум УкраиныЧетверо пьяных боевиков сбежали с передовых позиций и пытались ограбить магазин в Брянке, - ГУР
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