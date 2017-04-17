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 Форум Украины(594774)
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Материалы по теме:  Антитеррористическая операция
Теги: боевик (18535) обстрел (6017) Донбасс (14118) перемирие (978) минские соглашения (2088) СЦКК (215)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Боевики целенаправленно обостряют ситуацию на Донбассе, - украинская сторона СЦКК

Боевики осуществляли вооруженные провокации во время Пасхальных праздников.

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Як то ЧТО? Нове засідання і нова "домовленість" про "перемир"я" і" режим тиші" чи хз як обізвуть і так по колу...
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Боевики целенаправленно обостряют ситуацию на Донбассе, - украинская сторона СЦКК - Цензор.НЕТ 3915
Сеть "взорвали" кадры с пасхальных празднований в оккупированном ДонецкеВ захваченном террористами Донецке народные гуляния прошли с размахом.Сообщает портал АНТИКОР со ссылкой на СМИ.Тут тебе и девушки в кокошниках, массовка возле сцены, "русский дух" и прочие составляющие "русского мира".Снимки с пасхальных гуляний в оккупированном городе показало одно из сепаратистских агентств

Боевики целенаправленно обостряют ситуацию на Донбассе, - украинская сторона СЦКК - Цензор.НЕТ 3366 Боевики целенаправленно обостряют ситуацию на Донбассе, - украинская сторона СЦКК - Цензор.НЕТ 8594Больше всего пользователей соцсетей поразили девушки в кокошниках и коротких юбках, выступающие на сцене. Помимо безвкусных и аляповатых нарядов, в которые были облачены танцующие, некоторые из них были настолько разукрашены, что выглядели намного старше своего возраста, хотя многие из артисток не достигли еще совершеннолетия.

Боевики целенаправленно обостряют ситуацию на Донбассе, - украинская сторона СЦКК - Цензор.НЕТ 4283 Боевики целенаправленно обостряют ситуацию на Донбассе, - украинская сторона СЦКК - Цензор.НЕТ 8972"Это просто полная безвкусица и вызывает отвращение", "А сепары уже, наверное, рассказали, что вся площадь забита и народу не протолкнуться", "Из какого кабака они этих бл***** взяли", "Путаны на выезде", "Дно "ДНР" и лицо "республики"", - пишут в комментариях люди.Боевики целенаправленно обостряют ситуацию на Донбассе, - украинская сторона СЦКК - Цензор.НЕТ 4094...
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Бизнес такой. Как совет директоров решит, так и будет...
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В 2018 году по красной площади с маленькой буквы пройдут войска НАТО и это очень хорошо и замечательно.
Последняя империшка на Земном Шаре должна исчезнуть и превратиться в 81 страну людей с разными национальнастями.
Москва это будет отдельное государство, а россия это будет территория Золотого кольца россии от Иваново до Ярославля.
Только в этом случае россия выживет как государство, иначе россию склюют Казань, Ростов, Краснодар Кавказ и тд. и тп. и тд.
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Боевики целенаправленно обсирают ситуацию на Донбассе, - украинская сторона СЦКК
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нехай їм цім виродкам рашиським буде скоро спокій у домовині....
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Цензор.НЕТФорум УкраиныБоевики целенаправленно обостряют ситуацию на Донбассе, - украинская сторона СЦКК
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