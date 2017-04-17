Про космічну експансію

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оффтоп. Останнім часом привертає
увагу намагання наших високопосадовців
побороти корупцію, зменшити тіньовий сектор економіки і таке інше. Як на мене,
то у даному випадку йдеться про боротьбу, а можливо і "боротьбу", з наслідками. На мою думку
ефективним було б увести в Україні безготівковий
обіг національної валюти. На 100%. Без
виключень. Без пілотних проектів та у стислі терміни. На мій погляд це дало б
ряд позитивних моментів, а саме:стовідсоткова
детінізація економіки. Обігу іноземної валюти я торкнуся дещо нижче;повна
легалізація доходів всього населення. Як наслідок: значна частина населення (корупціонери у першу чергу) втратила б право
на незаслужені пільги, а іншій частині (за рахунок збільшення доходної частини державного
бюджету) можна збільшити виплати до реального прожиткового рівня;можливість
прямого оподаткування всіх надходжень, відмінних від заробітної плати, (у
момент зарахування на банківський рахунок) податком на доходи фізичних осіб;підвищило
б ліквідність та надійність нашої банківської системи, поза як необхідність
зберігання національної валюти на банківських рахунках (а не у банківських сейфах
і "під подушкою") поставили все населення у однакові умови;ліквідувало
б всі конвертаційні центри;суттєво
знизило би рівень корупції, так як саме готівка дає можливість неконтрольовано
переміщати грошову масу;фіскальні
та правоохоронні органи матимуть більш досконалий інструмент контролю за
доходами та деклараціями.Що
ж стосується обігу іноземної валюти, то тут питання дещо складніше, але й не
безнадійне. Справа у тому, що в Україні передбачено грошовий обіг виключно у
національній валюті. Саму ж валюту не можна ні споживати, ні вдягати, ні приймати як ліки тощо. ЇЇ (іноземну
валюту) можна або конвертувати у гривню, або вивести за кордон. У першому
випадку такі доходи відразу ж виходять з тіні у момент конвертації. У другому
випадку такі операції регламентуються відповідним законодавством. Як воно
працює, це вже інше питання. Технічне
вирішення безготівкового обігу є нескладним, якщо взяти до уваги можливості електронного
банкінгу, терміналів для сплати тощо. Це
дуже стисло про основне. Але справа у тому, що 100% безготівковий обіг не має прецедентів у світі. А саме тому у
мене є деякі сумніви і вагання з цього приводу. І саме тому для мене цінна думка інших. Пропоную обсудити. Дякую.
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В Україні "новітні технології" - це перекрити каналізацію боржникам пластиковою кулькою.
В Европейских и Американских городах чисто - потому что ТАМ люди УБИРАЮТ улицы и места, где находятся, а в Украине КУЧА КОММУНАЛЬНЫХ СЛУЖБ (переполненные начальниками-ворами и робітниками-алкашами), которые "отрымують за цэ гроши" и нихрена не делают.
17 марта 2017 года в Чернигове на площади сел вертолёт, чтоб забрать командующего Военно-воздушных Сил генерал-полковника Сергея Дроздова. Это событие вызвало неодобрение у некоторых жителей города.
Было написано много всего, но хоть один АДЖЭТОГОВАРТЫЙ возмутился тем, СКОЛЬКО ПЫЛИ С ЦЕНТРАЛЬНОЙ ПЛОЩАДИ НЕ ПОСЛЕДНЕГО ГОРОДА УКРАИНЫ ПОДНЯЛ ВОЗДУШНЫЙ ПОТОК?!!!
Украина переполнена ворьём и бездельниками.
И пока всё высокопосадовое ворьё не заполнит собой тюрьмы, которых посадят новые власти народа Украины и пока каждый бездельник Украины не перестанет бездельничать, "бо так звык за рокы", ни о каких космических технологиях в Украине не может быть и речи.
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