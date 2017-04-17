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Теги: геополитика (230) Россия (69977) США (12383)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Есть четыре причины, почему США должны беспокоиться из-за войны в Украине, - USA Today

Мир должен дать понять Владимиру Путину, что дальнейшее использование грубой силы не сделает Россию великой.

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Вот и амеры вспомнили за меморандум румынский... Всё только начинается, шановні
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Окурок зло творит, но цель его -
Лишь собственное торжество.
Забыв про мудрость, честь и стыд,
Он страх, судьбу и смерть презрит,
И гибель ждет его, как всех,
Кто слишком верит в свой успех.(Шекспир)
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ну скорее не румынский а венгерский .. хотя один хрен ним можно подтереться ... свою армию и ЯО просрали , а в нашем мире слабый всегда будет виноват ..
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Трамп скоро возьмет за сраку Ху... ло Педафила . И зря Президент Украины теряет время с Кананенкой по ночам вылизывая сраку Педафилу по телефону .Трамп расспросит Петю . Кананенка и Грановского куда дели сперли бабло с помощи Америки ))))))))))Народ Украины с удовольствием посмотрит как Трамп будет ставить раком этот сброд ворья .
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Жирик так визжал про свои предсказания про трампову победу, как тот поставит всех на место. Короче, возложил на него слишком много надежд. Сейчас ты делаешь то же самое.
Запомни... никто ничего за нас делать не будет. А если в нас и влаживаются, то спросят сполна.
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По-моему, Трамп закусил удила после первых ошибок своего президентства и решил таки доказать "кто в доме хозяин". А ботоксное педофиличество, с перепугу, жиденько задристало под кустиком и сейчас так же жиденько моросит вздрагивая и повизгивая...
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Сподіваюсь, що адміністрація пана Трампа перевершить здобутки адміністрації пана Рональда Рейгана... Пройде небагато часу , і води світового океану будуть поряд бороздити два надпотужних авіаносці - "Рональд Рейган" і "Дональд Трамп".. Обидва будуть названі на честь видатних людей, котрі забили останній цвях в "імперію зла" та в "скажену бензоколонку".
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Вот, наконец они проснулись. Миру нужен мир и соблюдение международных законов.
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Алег Федоров. Должен существовать общий подход к правителям каннибалам и странам изгоям. Всю эту срань, включая пидоРашку, надлежит умножить на ноль и стерелизовать как зловонные, заразные выгребные ямы, вместе с биомассой которая поражена имперской проказой и тяжелой формой духовного сифилиса.
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Не нарушать заповеди и строить свои страны в соответствии с потребностями людей а не диктаторов.
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У вас отдельный случай, у вас еще все впереди, а пока.... слушайтесь бацьку.
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Да какой бацька . Ольгинский тупой тролль ...
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Про дохлый сэсэсэр еще вспомни. Шож ему, бедняге делать.
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Югославию разрушили Хорватия и Словения, которых задолбали великоимперские замашки сербов.
Российскую империю разрушили литовцы, грузины, молдаване, украинцы, эстонцы и латыши.
"Внешнее влияние" - это мокшанское самовнушение.
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Агггааааа, та счччаааасс.... Народ Штатів навіть не знає, де знаходиться УКРАЇНА-це
"шкурная "політика кожної влади... Вірте-не вірте ,але це майже в всьому Світі,
бував -знаю...)))
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Третья и четвёртая причина это более чем достаточно,вас никто не заставлял давать гарантии и если гипотетически предположить,что Украина решит вновь обзавестись ЯО,а это вполне реально,уран,центрифуги,ядерные реакторы,мозги,средства доставки,всё это имеется,да это сложно и очень затратно,то как к этому отнесутся США и их налогоплательщики,завоют так же как и от мудака Ына и пошлют свои ВВС нас бомбить???
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КацаПсины,крым ВАШ а ДАУНбассу Индюковича мы в ДУРУ заедем..РЮССКИЙ мир и танкы ваши обосра... Путлер капут,а Ведмедев сЦарь РАБссии...
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Беспокоиться уже поздно.
Готовиться надо к войне.
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Разговор двух офицеров ФСБ:
- А что это из допросных комнат арестованные орут другими голосами?
- Так раньше там избивали хакеров, которые не выполнили приказ Путина и не смогли взломать сервера на выборах в США, чтоб обеспечить победу Трампа.
- А сейчас?
- А сейчас там избивают хакеров, которые выполнили приказ!
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5 причина, если нас завоюют , то призовут всех на службу,особенно тех кто "хата с краю" и пошлют завоевывать Польшу , далее поляков призовут, восстановится статус-кво 1914 года, а далее будет реванш за поражение в Первой
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в 1904 году Япония вираломна напала на РАБссию вонючку и хотела царю Николашке в дупу заехать,цУСИМСКОЕ сражение РАБссия обосрала,следующий этап..1 мировая сЦаря Николашке в ДУПУ заехали Кайзеры Вильгельмы,а следом брат Гитлер во 2 Мировой заехал БАРАНАМ Кремля...через 27 лет...заехал па самые ни магу...
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Країну де правлять КЛЕПТОКРАТИ ніхто і ніколи не буде поважно сприймати!!!
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КАЦАпсины, каую войну вы когда то выиграли?У наполеона* СРАНЬ ВОНЮЧАЯ
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Своими силами орда никогда не побеждала. Всегда в союзе с кем-то или путем подковерных интриг
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Прежде чем называть себя Третьим Римом, россиянам надо было прочитать, историю, тогда бы они знали, что первые два Рима были разрушены соседями... При этом, россияне самозабвенно давят гусей. Так что Третий Рим спасать будет некому!
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Омериканский барыга Трамп напал на Сирию и Сев.Корею.
мацковский барыга КГБэшный Путлер молчка глотнул ВАФЛЮ от Трампыча братана...Вовки Жиринжопскага...
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Главная причина защищать Украину - это иметь возможность руками украинцев свернуть шею кацапстану.Остальное побочное и несущественное.
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Тот факт, что Ирак и Ливия пережили вторжения после отказа от ядерных программИсточник: http://censor.net.ua/n436585

Это какая-то неправильная газета. Куда смотрит ЦРУ?
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Цензор.НЕТФорум УкраиныЕсть четыре причины, почему США должны беспокоиться из-за войны в Украине, - USA Today
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