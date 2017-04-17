Есть четыре причины, почему США должны беспокоиться из-за войны в Украине, - USA Today

Игорь Хирскл
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Всего на сайте: 162 писателя
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Лишь собственное торжество.
Забыв про мудрость, честь и стыд,
Он страх, судьбу и смерть презрит,
И гибель ждет его, как всех,
Кто слишком верит в свой успех.(Шекспир)
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Запомни... никто ничего за нас делать не будет. А если в нас и влаживаются, то спросят сполна.
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Российскую империю разрушили литовцы, грузины, молдаване, украинцы, эстонцы и латыши.
"Внешнее влияние" - это мокшанское самовнушение.
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"шкурная "політика кожної влади... Вірте-не вірте ,але це майже в всьому Світі,
бував -знаю...)))
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Готовиться надо к войне.
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- А что это из допросных комнат арестованные орут другими голосами?
- Так раньше там избивали хакеров, которые не выполнили приказ Путина и не смогли взломать сервера на выборах в США, чтоб обеспечить победу Трампа.
- А сейчас?
- А сейчас там избивают хакеров, которые выполнили приказ!
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мацковский барыга КГБэшный Путлер молчка глотнул ВАФЛЮ от Трампыча братана...Вовки Жиринжопскага...
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Это какая-то неправильная газета. Куда смотрит ЦРУ?
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