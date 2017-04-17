Треть россиян допускает возможность войны между РФ и США, - опрос

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За путина 80 процентов, а за войну всего 30.
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Странный опрос. Все равно, что стадо пастухом будет руководить. Мнение стада очень важно, ну да ну да...
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Заварушка на пару дней...
Это при услови, что хоть парочка раисянских ракет каким-то чудом взлетит...
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Экономикой задавят, потом карточки и ползанье на коленях по миру с поисках гуманитарки. Кстати, ни кто иной, а именно Путин и занимался этим в начале 90х
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раз ума не хватило понять что будут затоплены.
а они сталагмиты выращивают...
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А потом мы думаем почему они дебельнутые на всю голову!
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Христос воскрес! Вот, что действительно важно.
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А че, їх рівень...))))
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Ипатий Лютый - "ЗЛЫЕ ПИНДОСЫ"
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Нас учили, что жизнь - это бой,
Но по новым данным разведки
Мы воевали сами с собой.
(С) БГ
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гнилое псевдогосударство не сможет ничего противопоставить-приходит время сбора камней!!!
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Пришла пора напомнить как будет разворачиваться военный конфликт между Сруссией и НАТО.
Все начинается с налёта с незаметного для пидорашкинского ПВО B2 Spirit, с последующим ее выпиливанием. Ибо все эти С200/300 с буками, ТОРами и прочей херней только и могут, что засекать и стрелять по пидорашкинским летающим гробам. Дальше идет бомбардировка аэродромов с почерневшими от времени Су-24/25/27 и МиГ-29/31. Обоссавшиеся пидорашки в панике тут же поднимают свои гробы в воздух. Некоторая часть из них рассыпаются еще на взлете, ибо последний их капремонт проводился еще при засосальщике Брежневе. У других загораются двигатели прямо в воздухе, в виду того что ушлые офицеры авиационный керосин разбавляли ослиной мочой. Третьи же вообще не могут взлететь, ибо их детали уже давно спизжены и проданы в банановые республики. Но не смотря на все лишения все-же половина истребительной авиации в воздухе. Вот тут и вмешиваются так нелюбимые пидорашками и местными совкодрочерами ф-22, которые благодаря своим сверхсовременным БРЛ, сверхточными ракетами AMRAAM и сверхмалой заметностью способны сражаться с ними в пропорциях 1 к 9 и даже больше. Рапторы начинают усиленно доминировать сруссийский гнилой скам. Уже через несколько дней ВВС Сруссии не существует. И это начало эпического пиздеца. Затем настает очередь старых проверенных Ф-15, Ф-16, Тандерболдов, Апачей. Те своими ракетами как консервные банки вспарывают броню Т-72 и Т-80. Про т-62 вообще молчу. К ним подбегают американские морские пехотинцы и вскрывают их броню стандартными армейскими ножами, достают оттуда обсыканных 18-летних танкистов, дают им обидные подсрачники и подзатыльники. В Пидорашкостан массово вводятся американские танки с толстенной урановой броней, морская пехота США на страйкерах и бредли, напичканных электроникой по самую макушку, самоходная артиллерия. Сруссийские обрыганы пытаются с М-1 бороться своими древними РПГ-7/16/18 60-70х годов, но те лишь немного портят им краску. Попутно необучаемые призывники реактивными струями выпиливают своих боевых товарищей, которые с открытым ртом стоят в полуметре позади гранатомётчиков. Здоровенные перекаченные бойцы морской пехоты США, увидев это, подбегают к необученным парашкинским солдатам, дают кулаком по еблу и забирают эти ржавые мотыги. Делается это в первую очередь для безопасности самих необученных солдат-годичников. Ровно через месяц армия Пидорашкостана перестает существовать. Американские рейнджеры входят в Москву, окружают кремль, Путлер выпивает йаду и застреливается.(С)
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https://www.youtube.com/watch?v=S3xKHngbnU8
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