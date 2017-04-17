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 Форум Украины(594774)
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А причём тут трезвые пешеходы...?Просто нет управы на этих выродков,авто не из дешёвых ясно кто за рулём был...
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простите, а кто вам дал право ко мне на ты обращаться?
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Пардон мусьё...я вовсе Вас не хотел обидеть,вижу Вы не очень охочь до шуток...
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Шутить уметь надо. А фельдфебельский юмор оставьте себе
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Я так и думал: лишняя хромосома так и прёт наружу
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Стрелка показывает на право.Кто тут дурень?
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Бессмысленно с кацапом общаться. Тем более , который не подготовил методички, а кидается какими то фразами и словами из сторонних источников. Это как с голубем играть в шахматы.
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Идите на свои сру ресурсы и там общайтесь. Тем более . что там интеллектулов много.

В центре Киева автомобиль вылетел с дороги и перевернулся - Цензор.НЕТ 7394
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Вот с винторогимы всегда так6 они смелы и храбры пока в ответ отпор не получат. Потом хвост поджавши драпают или тихо скулят ( это на генном уровне- слабаки и сильны только против слабого и кодлом)
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почему примчался? увидел твою глупость,отреагировал
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Глупей тебя и твоих ШОКОЛАДНЫХ ПОБРАТИМОВ на сайте вряд ли найдёшь уймись
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РЕПОСТ
В центре Киева автомобиль вылетел с дороги и перевернулся - Цензор.НЕТ 7814 Harib Da

Не плакай , ватка . Забейся в уголок и грызи там свою репу .
17.04.2017 11:37

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Исписался бедолага,боярка не помогает? Лупани по-крепче
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Инструкции лишнехромосомных меня не интресуют, а уж основанные на личном опыте .тем более
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Не прячься номерной шоколадник,все всё видят....ТЧК
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Мдаа.. умишко оказался среднестатистическим по россии. тоесть , ниже плинтуса и на уровне употребления спиртовых настоек из аптеки.
Вердикт: опасен для цивилизации; рекомендован для кацапостана
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Когда пишите в комментариях или обращаетесь к людям. не смотрите в зеркало и свой псапорт
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Нарешті! Я вже подумав ,що день в Києві пройде без ДТП! А тут-опа,і таке! Мені аж відлягло!
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Во Владивостоке привлекли к ответственности подростка, совершившего 16 апреля ДТП с 11 автомобилями в состоянии алкогольного опьянения
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Слишком низко летел и ещё с неисправным высотомером.
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Ссыкун, мало газу дал, на Леси можно было бы и больше, глядишь - и до моста Патона бы долетел...
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не знаю как до патона, а в окно к кличку в кгга мог бы и заскочить, если бы был реальным шумахером
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Криза жанру ?
Чекаю новин: "Блискавка!!! Пенсіонерка Антоніна Андрєєвна зранку вигулює пудєля", "Двірничка зранку виносить сміття!!!"
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ви, пробачте, неправі. Про це треба писати. ДТП забирають багато життів. Це не жарти.
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К нас крутые тачки уже давно перестали ездить, они ЛЕТАЮТ!
И это не нонсос, если и СМИ это признают.
Но не хочу показаться жестоким, пусть летают. лишь бы люди не страдали от их стремительных полетов.
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У меня, в последнее время- стойкое чувство, что у народа пропадает основной инстинкт. Я- самосохранении. Как-то участились такие случаи, резко. И, кстати,- я перестал видеть на УКРНЕТе статистику ДТП. Она- пропала. Подозреваю, это потому, что на- ужасающая!
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Для панаехале, для которых Шевроле Лачетти или Шкода Рапид - крутая иномарка, объясняю. Чувак ехал снизу. Разогнаться там нормально некогда и негде. Тем более рыговские имбецилы продолжают облагораживать свои тычки - Гулливер и Утюг, от которых всего метров 100. Так что он не "летел". Скорее всего, какой-то рогодром перебегал дорогу. Или как вариант, сам водила - не местный и шугнулся нарисованную на асфальте красной краской огромную дебильную разметку
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угу, на пустой дороге утром он ехал 60 км/час - в результате перевернулся на пешеходном бульваре.
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Будет экскурсия в Киев, выйди на метро Палац Спорту и проедь одну остановку на 14 или 15-м троллейбусе. Возьми секундомер с собой, пройди пару домов вверх по бульвару и засекай за сколько секунд автомобиль (пусть даже движущийся) до тебя доедет. Если кто-то сможет развить скорость хотя бы до сотки, можешь смело предлагать его на место Фернандо Алонсо. Его команда как раз ищет замену на Гран-При Монако.
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У центрі Києва автомобіль на шаленій швидкості з'їхав з дороги, перекинувся і вилетів на бульвар Лесі Українки. Більше читайте тут: https://tsn.ua/kyiv/u-centri-kiyeva-avtomobil-na-shaleniy-shvidkosti-perekinuvsya-i-viletiv-na-bulvar-914922.html

Врут?
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Питань нема. Для кого и у брички - шалена швыдкисть. А кому и рошеновская Шалена Бджилка - зарплата. Все относительно
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Шо за умники пишут, что это дорогая тачка? Для вас небось любая тачка дорогая - и Лайнос, и феКалина, и Чери Куку...

Объясняю: дорогая тачка - это вот такая, а не то что тут:
http://testdrive.com.ua/debyutant-bugatti-chiron-novyj-korol-160050/
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Э-эх, а ведь от Бассейной можно нормально было бы раскочегарить тачку, ну что бы до 200 км в час...
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Цензор.НЕТФорум УкраиныВ центре Киева автомобиль вылетел с дороги и перевернулся. ФОТО
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