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Теги: земля (1464) льготы (474) суд (20622) военнослужащие (3546) Антитеррористическая операция (16480)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Горсовет Геническа проиграл суд крымчанину-участнику АТО, который просил выделить ему землю

Генический районный суд удовлетворил иск переселенца из Крыма, участника боевых действий на востоке Украины, журналиста Михаила Новосельцева к Геническому городскому совету.

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А то, что есть суды другой инстанции, которые отменят и получится пшик.
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Якщо ця тема набуде розголосу,то пшик отримає міська рада.
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Ну, прихильники Тимошенко як ніхто інший розбираються в сортах Зради.
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До речі, почитай. Я ще Джамальчику та трьохенному хочу це посилання дати.
http://fakeoff.org/socium/zrada-i-ganba-simptomy-autoimunnogo
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никакой суд не заставить выразить волеизьявление лепутата, так же за свои голосования депутат не несет никакой ответственности, таков Закон.
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"По его словам, суд признал решение генических депутатов - отказать в приеме документации о выделении земельного участка от крымчанина - незаконным.Источник: http://censor.net.ua/n436580"

А в чём же состоит работа депутатов, как не в исполнении законов?...
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И упираются ещё'. А деньги хотят на ветер пустить. Их бы НАБУ проверило- вот бы заёрзали, как уж на сковородке
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МногомногогомноГомномноГомноГомного...
Авгиевы конюшни, аднака... героя нет.
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А з Героїні всі сміються... Недарма іміджмейкери, котрі придумали той клятий інвалідний візок, кажуть обоє загинули.
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Выбрали бійця генитчане ну і Слава Богу. Хай вам щастить, місто Геніческ й вашій Арабатській Стрільці.
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В горсоветах сука сидят одни сепары,не повыкидывали эту шваль в своё время теперь они отыгрываются.Вопрос есть наказание по закону за принятие незаконных решений или эти выблядки и дальше будут решать как им захочется?
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именно ! Надо было не выкидывать,а расстреливать ,тогда бы был толк,а так всё можно,с людей деньги и ресурсы тянуть...а им то что,максимум отменят (годами по судам-пересудам человечка "отожмут") или чиновника всего лишь уволят (читай,переведут на "тихое" местечко)
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Генические депутаты-стадо непуганных ватников. Или миллион отдыхающих им глаза замылины,на проблемы страны и города некогда думать?
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Ні. Проти України стоять террористи.
Адже кацапи війну сцикливо не визнають. А ми не настільки дурні, щоб її першими оголошувати.
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то нехай тоді нац. гвардія і сбу і знищують терористів. а ЗСУ додому відіслати.
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Задача ЗСУ- не пустити терористів далі.
Це гібридна війна. Дивися на речі ширше.
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Яка гибидна война,проти України стоять террористи, ті що дурніший сцикливих що перший її визнаєш Дивись ширше на речі
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Неужели ещё есть где-то суды,принимающие сторону гражданина!
Удивлён,но доволен.
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Та даааа.... Виділяють зовсім "бросовую" землю - далеку від коммунікацій і не
родючу(землю, чорнозем, треба завезти) ...Знаю... Влада лапи гріє-мама нє горюй...
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Ну, это еще не конец. Вопрос еще в том, где эту землю выделят. Моему брату тоже пару гектар дали. И хотя ожидаемо было, что в жилой зоне, в хорошем месте участки давно распилены, но то, что дадут в таких глухих е"енях, было конечно обломом. Взял шо давали, лучше чем ничего.
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Надя Савченко вибила собі землю в Києві. Золота земля.
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Ну так, Гадя ж гирой, он как самоотверженно голодала и факи в кацапском цирке тыкала. А брат мой рядовой АГСник, слава Богу, шо УБД удалось получить.
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Ну, УБД всі хто воював отримують. У мене багато друзів уже повернулися.
Один не повернувся, от де біда.
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Будемо радіти тим хто повернувся. А загиблі друзі... Треба жити за них. Вони ж віддали життя за нас.
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Горсовет насмерть держится за землю. Накормить бы их ею. Полный рот каждому.
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... , участника боевых действий на востоке Украины, журналиста Михаила Новосельцева .

"бывший" журналист комунист. газеты «Заря Присивашья» с Джанкоя.
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Участок АТОшника горсовецкая сволота Геническа уже продала и положила себе коррупционные деньги в карман.
Ось тому й так.
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Цензор.НЕТФорум УкраиныГорсовет Геническа проиграл суд крымчанину-участнику АТО, который просил выделить ему землю
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