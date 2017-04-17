Горсовет Геническа проиграл суд крымчанину-участнику АТО, который просил выделить ему землю

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Всего на сайте: 162 писателя
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http://fakeoff.org/socium/zrada-i-ganba-simptomy-autoimunnogo
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А в чём же состоит работа депутатов, как не в исполнении законов?...
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Мер Генічеська каже, що просив допомогти газом не Путіна
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Авгиевы конюшни, аднака... героя нет.
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Адже кацапи війну сцикливо не визнають. А ми не настільки дурні, щоб її першими оголошувати.
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Це гібридна війна. Дивися на речі ширше.
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Удивлён,но доволен.
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родючу(землю, чорнозем, треба завезти) ...Знаю... Влада лапи гріє-мама нє горюй...
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Один не повернувся, от де біда.
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"бывший" журналист комунист. газеты «Заря Присивашья» с Джанкоя.
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Ось тому й так.
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