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 Форум Украины(594774)
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Материалы по теме:  Агрессия России против Украины
Теги: боевик (18535) война (3137) Донбасс (14118) Прилепин (5)
Тему создал: Цензор.НЕТ

За 3 года на Донбассе в "ополчении" воевало 35-40 тысяч российских "добровольцев", - писатель-боевик Прилепин. ВИДЕО

В боевых действиях против украинской армии принимало участие от 35 до 40 тысяч российских наемников.

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руссофашисткие мрази будут хорошим удобрением вот и все мифы.
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Писатель ,а сколько за это время орков уже отвоевало-забыл посчитать?
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а рос.военнослужащие вошли в єту цифру или опустили?
шоб кацап и не приврал...
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когда же Украина создаст свой Моссад? или всем простит, как всегда?
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какой моссад? тут проходной двор для расейских спецслужб
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В действиях вермахта вообще - больше миллиона российских добровольцев поучаствовало.
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ЧисленностьПримечанияРусские380000В т.ч. примерно 70000 казаков. Из числа остальных до 200000 состояло в рядах «хиви»*. До 50000 (в т.ч. 30-35 тыс. казаков) входили в состав войск СС. Более 100000 в конце войны составляли ВС КОНР** (в т.ч. 50000 - РОА***).Украинцы250000До 120000 - в составе вспомогательной полиции и самообороны, около 100000 - в вермахте в основном в качестве «хиви», 30000 - в составе войск СС****.Белорусы70000До 50000 в составе вспомогательной полиции и самообороны (в т.ч. БКА*****), 8000 - в составе войск СС, остальные - в составе вермахта и вспомогательных формирований.Латыши15000040000 в составе войск СС, 12000 - в полках пограничной охраны, до 30000 - в составе вермахта и вспомогательных формирований, остальные - в полиции и самообороне.Эстонцы9000020000 в составе войск СС, 20000 - в полках пограничной охраны, 15000 - в составе вермахта и вспомогательных формирований, остальные - в полиции и самообороне.Литовцы50000До 20000 в составе вермахта, до 17000 - во вспомогательных формированиях, остальные - в полиции и самообороне.Азербайджанцы
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Азербайджанцы3850013000 - в боевых, 5000 - во вспомогательных частях Азербайджанского легиона, остальные - в составе различных частей вермахта )в т.ч. в Туркестанском легионе) и СС.Армяне2200011000 - в боевых, 7000 - во вспомогательных частях Армянского легиона, остальные - в составе различных частей вермахта и СС.Грузины2500014000 - в боевых, 7000 - во вспомогательных частях Грузинского легиона, остальные - в составе различных частей Вермахта и СС.Народы Северного Кавказа2800010000 - в боевых, 3000 - во вспомогательных частях Северокавказского легиона, остальные - в составе различных частей Вермахта и СС.Народы Средней Азии4500020000 - в боевых, 25000 - во вспомогательных частях Туркестанского легионаНароды Поволжья и Урала125008000 - в боевых, 4500 - во вспомогательных частях Волжско-татарского легиона («Идель-Урал»).Крымские татары10000В составе 10 батальонов вспомогательной полиции и частей самообороныКалмы
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Наидено на просторах инета,точность данных не известна...
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Этим 40 тысячам навсегда запретить въезд в Украину и Европу. Потенциальные террористы без стыда и совести.
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А нарушителей - расстреливать, чтобы не было желания у продажных шкур награбить на Донбассе и свалить в Европу.
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"...Если оперировать историей казачества, историей пиратства, прости Господи, историей викингов, то там 300, 400, 800 человек участвовало в этих делах и это становилось предметом мировой мифологии", - заявил боевик Прилепин

Увы г-н Прилепин.... Ваши орки сподобились только стать предметом украинской агрономии.
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вітаю з прозрінням,запізнілим та нещирим ,але все ж...
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Мофология, б-дь. Завалить этого писаку лифтом, шмелем. Вот это и будет мофология.
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Україною керують злодії . Чи можуть злодіїї захистити країну ?
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Andrei Roman Bessmertny-AnzimirovПРЕДПАСХАЛЬНОЕ ОТКРОВЕНИЕ О РУССКОМ МИРЕОй вы гой еси и всё прочее... Я - Русский Мир. Наше вам! Только рцыте, кого придушить. Это я мигом! То есть, это аз многогрешный и премногоблагодатный за милую душу завсегда с удовольствием - такая уж у меня миссия - народ-рого... тфу... богоносец я! Забесплатно убью.

За 3 года на Донбассе в "ополчении" воевало 35-40 тысяч российских "добровольцев", - писатель-боевик Прилепин - Цензор.НЕТ 9426
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Прилепин! Это сепарский СКОТОМОГИЛЬНИК...
Они так и не дошли до....ЛОНДОНА)))))
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А что мешает? Всего лишь поставить указатель куда копать - "На Лондон"...
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Вже на підході до Берліну, а там і до лондОну рукою подати.
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Как крепко ужалила кацапню в жопу песня "Черный фургон"! Они заблокировали этот клип почти везде. Но не везде. Кто еще не видел, советую посмотреть.

http://gorlis-gorsky.livejournal.com/1357548.html
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душевная песня...нужно было пару куплетов про передвижные крематории добавить для полноты картины.
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Особенно слова в точку про таких ополченцев "погнались за величеем бараны й послушно сдохли..."
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За 3 года на Донбассе в "ополчении" воевало 35-40 тысяч российских "прилепал добровольцев", - писатель-боевик Прилепин. ВИДЕО. по команде прилепнутого Прилепутина.
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а многие руководители Украины говорили о сотнях тысяч... врали наверное
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Есть такие люди, к которым просто хочется подойти и поинтересоваться, сложно ли без
мозгов жить…. (Ф. Раневская)
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Кацап хизується тим що знайшлось 40 000 покидьків що прийшли вбивати українців , треба запам'ятати щоб нам згодом не нарікали коли ми будем радіти їх смертям .
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В боевых действиях против украинской армии принимало участие от 35 до 40 тысяч российских наемников.

Источник: http://censor.net.ua/v436576


По любому-на Донбассе "гражданская война".
Правильно,кацапы?
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У них нова трактовка громадянської війни , це коли громадяни росії вбивають громадян України і навпаки .
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да ХЗ, в войну только вы играете, без объявления
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и что характерно кацапо-фашистов ебашим тоже без обьявления
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пфф, мы тут живем
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чет я не понял - у кацарылого пятиминутка самокритики?
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Давай давай Лепилин, раскрывай дальше грани "гражданской войны в Украине".
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Чем больше это чучело языком будет молоть, тем легче нашим хлопцам-сбушникам будет работать!
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Через год все кацарылые вылетят на эту планету...

Учёные уверены, что в созвездии Рака есть планета, поверхность которой полностью состоит из алмазов. В космическом пространстве есть планета, которая вдвое больше Земли.

Однако величина - это еще не все отличия. Планета усыпана графитом и алмазами, из-за чего становится «самым дорогим космическим объектом».

Астрономы назвали таинственную алмазную планету 55 Cancri e. Планета вращается вокруг звезды, которая виднеется на небе и даже невооруженным взглядом ее можно увидеть. Планета располагается в созвездии Рака в 40 световых лет от Земли.
Скорость обращения вокруг своей звезды настолько велика, что год на планете проходит за 18 часов. Скоростной год - это только начало айсберга. Планета имеет температуру 1650 градусов по Цельсию, что делает ее одной из самых горячих известных планет.
Вполне возможно, что это тело находится очень близко к своей звезде, чем и обусловлена высокая температура. В космосе и раньше находили алмазные планеты, однако эта стала первой, которая обращается вокруг звезды, подобной Солнцу.
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Не . Не полетят .. ! Вот если бы она целиком состояла из " боярышника " или стекломоя ,, да что бы там было из чего лепить петухов ..! Тогды таки ДА . ! Пролетять .. .
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Господин Прилепин, "у вас поврежден мозг, вы обречены на пожизненное счастье"...
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Це звучить як вимога до Путіна визнати подохлих москалів та інше людське блювотиння своїми солдатами, поховати, дати пенсії вдовам, дітям, батькам. Він каже про 35-40 тисяч потвор (мінус подохлі) невдоволених своїм статусом - іхтамнетов.
Ще трошки і до них дійде, що "мы вас туда направляли".
Хоче сакралізації, епоса і складання Домбалугської саги про Мільчева Псєглавця і Моторили Одноокого.
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Наемники едут убивать.Перемирие защищает наемников.Хотя избавиться от них можно только путем уничтожения.Только уничтожив рашистких наемников можно закончить войну и восстановить контроль над территориям.А мирная вата сепарасткая ничего сделать не сможет.Придеться ей принять Украину или свалить в рашку.
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Гитлеровцы защищавшие немцев в судетах тоже в историю вошли но только как фашисты с резко отрицательным отношением.
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Цензор.НЕТФорум УкраиныЗа 3 года на Донбассе в "ополчении" воевало 35-40 тысяч российских "добровольцев", - писатель-боевик Прилепин. ВИДЕО
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