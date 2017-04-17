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Теги: армия РФ (6372) оружие (3839) Шойгу (304) Минобороны РФ (412)
Тему создал: Цензор.НЕТ

В Минобороны РФ планируют поставить на вооружение в 2018-2025 годах гиперзвуковое оружие

Российская государственная программа вооружения 2018 - 2025 включит в себя разработку перспективных видов вооружений, в том числе гиперзвукового оружия.

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Пусть козломордые сначала закроют
свою базу на луне которую они открыли в 2015 году...
В Минобороны РФ планируют поставить на вооружение в 2018-2025 годах гиперзвуковое оружие - Цензор.НЕТ 1044
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cказочные дебилы,для это нужно иметь годовой валовой продукт минимум 20 триллионов долларов типа в Китае или США...,с 2% можно только кобылу давать в год 500 тонн молока...
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Металлолом , что остался от СССР вообще не взлетит и удачно уничтожит Ху ... листов )))))) А современного оружия в Рашке не будет пока не сопрут у американцев . Ну как всегда ....
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в то время как Южная Корея планирует выпускать к 2020 году 17 экологически чистых моделей электромобилей.
суки рашистские
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Через 5 лет обычные жители Земли забудут про бензин. Все будут ездить на электромобилях. Исключение большегрузы, дальнобои, самолеты. Спрос на нефть упадет в три раза,цена в четыре. Нефтебочка сдохнет.
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мы уже насмотрелись на "не имеющее аналогов" С-300-400
Ждм- с гиперзвукового
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тем временем в берегам Сев.Кореи двигаются уже три авианосца США и десяток подлодок с эсминцами....,шойся братан Вавана Жиринжопского Трамп задумал сурьезное
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Севастьянов явно больной человек, судя по выражению рыла. Или алкаш.
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Только сначала надо достичь прогресса в создании утюга из своих комплектующих что для росии не просто.
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Будут разве что устраивать на новых физических принципах всеобщие гиперзвуковые раскатистые гороховые...
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Только надуть не забудьте. Фантазеры. То на Марс, то на Луну, то конденсирование Солнца на орбите, то роботы в кораблях. А в итоге питух из гавна - вот и все, что больмень получилось. Идиоты кацапские. Мечтатели.
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Драгметаллы украденные с ракетных движков для ПРОТОН-М на РАБссии помогут Путлеру па любасу
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Перед використанням новітньої зброї потрібно, за протоколом, обов'язково казати: пА щючьєму вЯлєнію, пА мАіму хАтєнію вжжжжух гіперзвук.
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Гипер Шипер бупер Супер на РАБссии,это вам не что либо как,а как либо что,говоря языком классика Михайла Старицького в известном фильме За 2 зайцями ,погонишься никого не поймаешь...
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Комплекс 3К-22 "Циркон" / "Циркон-С", ракета 3М-22
В Минобороны РФ планируют поставить на вооружение в 2018-2025 годах гиперзвуковое оружие - Цензор.НЕТ 4546В Минобороны РФ планируют поставить на вооружение в 2018-2025 годах гиперзвуковое оружие - Цензор.НЕТ 4546В Минобороны РФ планируют поставить на вооружение в 2018-2025 годах гиперзвуковое оружие - Цензор.НЕТ 4546В Минобороны РФ планируют поставить на вооружение в 2018-2025 годах гиперзвуковое оружие - Цензор.НЕТ 4546
Межвидовой ракетный комплекс с гиперзвуковой ракетой / противокорабельная ракета оперативного назначения. По имеющейся информации, разработка комплекса ведется "НПО Машиностроения" (ист. - Годовой отчет, стр.15). Первые заявления о разработке комплекса в СМИ относятся к февралю 2011 г. Существовало так же официально не подтвержденное предположение о том, что экспортным вариантом ракеты "Циркон" является ПКР "BrahMos-II". До 2012 г. так же существовала гипотеза о том, что комплекс являеется преемником комплекса "Болид" разработки того же НПО Машиностроения".


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Межвидовой ракетный комплекс с гиперзвуковой ракетой / противокорабельная ракета оперативного назначения. По имеющейся информации, разработка комплекса ведется "НПО Машиностроения" (ист. - Годовой отчет, стр.15). Первые заявления о разработке комплекса в СМИ относятся к февралю 2011 г. Существовало так же официально не подтвержденное предположение о том, что экспортным вариантом ракеты "Циркон" является ПКР "BrahMos-II". До 2012 г. так же существовала гипотеза о том, что комплекс являеется преемником комплекса "Болид" разработки того же НПО Машиностроения".

Перевод: Врем-с....
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Первый полноразмерный макет самолёта создан из дерева компанией "Туполев", отвечающей за разработку новейшего российского бомбардировщика-невидимки.

Компания "Туполев" создала из дерева первый полноразмерный макет перспективного авиационного комплекса дальней авиации (ПАК ДА), разрабатываемого для ВКС России. Макеты бомбардировщика выполнены по схеме "летающее крыло", сообщает портал "Военное.рф".
"Созданы несколько макетов ПАК ДА из композиционных материалов, а также полноразмерный макет из дерева", - сказал собеседник агентства.
http://военное.рф/upload/resize_cache/medialibrary/a58/582_388_1d65cf8a9d606d53c3be1bd4536c9dce1/%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%20%D0%9F%D0%90%D0%9A%20%D0%94%D0%90.jpg

Трепещи Америка !
А в это время в реале...

В Минобороны РФ планируют поставить на вооружение в 2018-2025 годах гиперзвуковое оружие - Цензор.НЕТ 1701
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Невже півень зі скрєпного лайна здатен так швидко літати?
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в 1929 году Сралинские канструкторы типа И.Халепский купили нелегально в США трактор Кристи,надели шубу на него прилепили пушку с башней и типа изабрели танки Т-34 и БТ-2,в 1932 году с конвейера Харьковского Паровозного Завода (ХПЗ) сошли первые 600 танков БТ-2
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И в итоге выиграли войну Так-что заткнись убогий
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кто выиграл,баран?рюсскае быдло? не гони беса,крысы кремля проиграли все войны.дебил паБедительный
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Мордвин Марковный, что же вы победители живете хуже побежденных???
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Закидавши трупами совєцьких солдат німецьке військо. #бабиешьчьонарожают. Так, кацапєздал?
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Не войну выиграли, долбон кацапский, а 30-40 миллионов жителей страны положили.
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намедни кацаПсины в СМИ сказали погибло 42 млн..хотя на самом деле все 50 млн...,тайна то Вяликая кацаПсинская,потому что стыдобище,30 маршалов сссра дохлого побеждали 4 года ефрейтора Гитлера..
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Слушай внимательно,тупой баран Борис Маркони ! Ефрейтор Гитлер,имея в ДЕСЯТЬ раз меньше танков,в ДЕСЯТЬ раз меньше самолетов и другой боевой техники,за несколько месяцев,чуть было не грохнул твою глиненную матрешку!
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Это еще при том, что Гитлер на три фронта воевал, а вас весь мир содержал, кормил- одевал, и самолеты с танками тысячами поставлял. А если бы немцы воевали только против одного совка- трудно сказать, в какую жопу гнали бы кацапню немцы. При этом, если бы немцы не воевали с миром - мир бы их поддерживал.
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Интересно увидеть в действии
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Ви потвори доживіть до осені спочатку . Парад Перемоги над руSSо - фашизмом буде по плану - на 100 річницю Державного Перевороту 5 11 17 ...
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Смішні ці кацапи.... на купідона схожі. Гола жопа і лізуть до всіх зі своєю любов'ю
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будущее мясо касабо-кАзхмический войск ..В Минобороны РФ планируют поставить на вооружение в 2018-2025 годах гиперзвуковое оружие - Цензор.НЕТ 6473
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Двигателем нового руцкого гиперзвукового оружия по старинке будет их пукан .
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Дві третини поголів'я кассабів вовтузяться у гівні, а керманичі кормлять їх міфами про вундерваффе.
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В рашской армии невиданный прогресс - там появились умные генералы, решившие проблему технического перевооружения. Разгадана тайна столетия
В Министерстве обороны РФ отметили также, что для разработки указанных образцов вооружений потребуется привлекать ученых.
А до этого пробовали без оных...
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Между "разработками" и "поставками"- пропасть, несовместимая с жизнью.
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космодром Восточный строили строили с Зянит Ареной по 10 лет ,работнички блин...
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Гиперзвуковое в случае с кацапами- это тоже самое, что звуковое (сотрясание воздуха ихними пропагандонами), но сильно раздутое. То есть раньше кацапы занимались просто звиздежом и показухой, а теперь - гиперзвиздежом и гиперпоказухой.
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кацапы а как они летать буду, Земля же кривая? =)))))
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Цензор.НЕТФорум УкраиныВ Минобороны РФ планируют поставить на вооружение в 2018-2025 годах гиперзвуковое оружие
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