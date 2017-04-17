В Минобороны РФ планируют поставить на вооружение в 2018-2025 годах гиперзвуковое оружие

tankist, Senator S 01a656ec, honest john, 4life, DEDALiu, Валентин78, uyt Nik, delo delo, Виктор Степаненко, Ринат Амедов, Виктор Ли a3db1a1b, Konstantin Pelagin, Володимир Горбатько, HugeMug, John Smith 4c07b967, Anti Bot dda31bb4, Supple Vine, Стас Стас ec9dc542, Lvbnhj, громозека, soren, Борис Маркони, Franz Maser
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свою базу на луне которую они открыли в 2015 году...
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суки рашистские
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Ждм- с гиперзвукового
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Комплекс 3К-22 "Циркон" / "Циркон-С", ракета 3М-22
Межвидовой ракетный комплекс с гиперзвуковой ракетой / противокорабельная ракета оперативного назначения. По имеющейся информации, разработка комплекса ведется "НПО Машиностроения" (ист. - Годовой отчет, стр.15). Первые заявления о разработке комплекса в СМИ относятся к февралю 2011 г. Существовало так же официально не подтвержденное предположение о том, что экспортным вариантом ракеты "Циркон" является ПКР "BrahMos-II". До 2012 г. так же существовала гипотеза о том, что комплекс являеется преемником комплекса "Болид" разработки того же НПО Машиностроения".
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Перевод: Врем-с....
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Компания "Туполев" создала из дерева первый полноразмерный макет перспективного авиационного комплекса дальней авиации (ПАК ДА), разрабатываемого для ВКС России. Макеты бомбардировщика выполнены по схеме "летающее крыло", сообщает портал "Военное.рф".
"Созданы несколько макетов ПАК ДА из композиционных материалов, а также полноразмерный макет из дерева", - сказал собеседник агентства.
http://военное.рф/upload/resize_cache/medialibrary/a58/582_388_1d65cf8a9d606d53c3be1bd4536c9dce1/%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%20%D0%9F%D0%90%D0%9A%20%D0%94%D0%90.jpg
Трепещи Америка !
А в это время в реале...
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В Министерстве обороны РФ отметили также, что для разработки указанных образцов вооружений потребуется привлекать ученых.
А до этого пробовали без оных...
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