Представители крупнейших партий в Германии призвали прекратить переговоры о членстве Турции в ЕС

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сегодня лавочка закрывается,Мустафа Кемаль Ататюрк ошибся в прошлом,мечтая сделать Турцию Светским государством.
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Але я не те мала на увазі,лише впізнала одного настирливого троля.
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