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Теги: референдум (1181) Турция (1922) Евросоюз (11741)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Представители крупнейших партий в Германии призвали прекратить переговоры о членстве Турции в ЕС

После принятия на референдуме в Турции изменений в конституцию, руководители ведущих немецких политических партий потребовали отмены переговоров по вступлению Анкары в Евросоюз.

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"Oh, East is East and West is West, and never the twain shall meet" (c) Rudyard Kipling 1889
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Нечего было за нос водить турков. Когда-нибудь обещания надоедают.
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в 60-е годы турки массово ломанулись в ФРГ учиться уму-разуму,типа работать от зари до зари.
сегодня лавочка закрывается,Мустафа Кемаль Ататюрк ошибся в прошлом,мечтая сделать Турцию Светским государством.
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Схоже що і сама Туреччина нині - не надто туда прагне.......
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коли вивчу украiнську мову,обiцяю теж листувати тiльки на мовi
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Та будь ласка...
Але я не те мала на увазі,лише впізнала одного настирливого троля.
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в будущем ЕС реформируют до неузнаваемости.Начнет это всё Британия, по факту уже вышедшая из ЕС
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Європа слаба,а туркам,як і нам треба самому будувати свою краіну і не вірити європейським обіцянкам.Тоді Європа сама проситися буде до нас.
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Пока Павлуша жырный схудне,тощий крякне.
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Ну и что Турции от этого хуже станет? Я в этом очень сомневаюсь.
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Цензор.НЕТФорум УкраиныПредставители крупнейших партий в Германии призвали прекратить переговоры о членстве Турции в ЕС
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