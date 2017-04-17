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Материалы по теме:  Газовая война
Теги: Беларусь (2543) Газ (8689) Газпром (2601) Россия (69973) Семашко (2)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Беларусь добилась от России фиксированных цен на газ, - вице-премьер Семашко

Российский газ для Беларуси в 2018 году будет стоить $129 за 1 тыс. куб. м, в 2019 году - $127 за 1 тыс. куб. м.

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Бацька удачно очередной раз поставил раком Ху ... ло Педафила . Но при этом договорились об ЕТОМ ФАКТЕ ИНТИМА никому не рассказывать . )))))))))) Петя бери пример с бацьки !!!! А то каждую ночь что то трёшь по телефону с Педафилом )))))вылизуешь с Кананенком жопу Ху... лу ? Надо жёстко с окупантом . Как белорусы . И будет уважуха .
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Что ты, что ты...
В то самое время, как беларусы в ответ на ультимативное сокращение поставок нефти в республику из РФ, уведомили "Транснефть" о повышении цены за транзит на 20,5%, украинское руководство, несмотря на агрессию со стороны РФ, уведомила "Транснефть" о неизменности тарифов за транзит на 2017 год. При этом транзит через Украину сократился на 14,6%, - чем не повод для поднятия цены?
http://biz.censor.net.ua/news/3016684/ukraina_reshila_ne_povyshat_tarify_na_tranzit_nefti_iz_rossii_vsled_za_belarusyu

- Чи, одразу ПутІн нападе?
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Твердо стоит на защите интересов нашей страны.
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Что-то ты повторяться начал.Видать еще на летний стекломой не перешел
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воно з цепу зірвалося,поки адмін спить....насере та й заховається ,касабськийзбоченецьБеларусь добилась от России фиксированных цен на газ, - вице-премьер Семашко - Цензор.НЕТ 5654
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Не в тему: твиттер шумит будто пашу губарева грохнули.
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Добилась...Интересно,а что россия отбила от Беларуси взамен ?
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"Ваша"...
Я его спамлю, общаться не намерена,заявка на деактив на СФ уже имеется.
Что еще? Кормить тролля,загрязнять информ.пространство дискуссией с этим дыбилом ?
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Попрошу уточнить - россиянофобских. Или эрефобобских. Не все русские - россияне, и далеко не все россияне - русские.
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Потому что он уже сгнил за эти 87 лет и хорошо удобрил украинскую земельку.
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Собственно говоря, в Беларуси случилось то, о чем постоянно вздыхает и мечтает недоучка с винницкого толчка. Получать газ подешевле, а пропихивать его украинцам по мировым стандартам. Вспомните, не проходит и дня, чтобы Гойсман (т.е.говорящая марионетка Кондитера) не лягнул и не плюнул в спину Тимошенко за контракт 2009 года. Этот безграмотный якобы адепт рыночного (на самом деле базарного) подхода в экономике, кусает и обливает брудом Йульку за рыночную мировую таки цену на газ в том контракте в тоже время вопя о ее завышенности. И опять таки в то же самое время вводит мировые и более цены на газ для гоев (типо шоб не дуло коррупции), вздыхая, что это не было сделано хотя бы десятилетие назад, хотя юлькиному рыночному контракту уже скоро как 10 лет и будет. И однотуровое стадо, кивает гривами, слушая винницкого двоечника, мол правильно говорит Вофа - цена на газ должна быть рыночной, а Йулька падлюка. Бо подписала контракт...с рыночной ценой на газ. Так тоже мудро сказал Воффа.
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йулька-падлюка по определению, за те газовые контракты, она должна сидеть вечно............а пэдро с гнойсманом - висеть на фонарных столбах
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В Рашке полоса невезения.... Ужо и Бэларусь нагнула
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лука-ссыкливый подхуйловник, добиться чего-то от хуйла он может только стоя в коленно-локтевой позиции................
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Цензор.НЕТФорум УкраиныБеларусь добилась от России фиксированных цен на газ, - вице-премьер Семашко
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