Беларусь добилась от России фиксированных цен на газ, - вице-премьер Семашко

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В то самое время, как беларусы в ответ на ультимативное сокращение поставок нефти в республику из РФ, уведомили "Транснефть" о повышении цены за транзит на 20,5%, украинское руководство, несмотря на агрессию со стороны РФ, уведомила "Транснефть" о неизменности тарифов за транзит на 2017 год. При этом транзит через Украину сократился на 14,6%, - чем не повод для поднятия цены?
http://biz.censor.net.ua/news/3016684/ukraina_reshila_ne_povyshat_tarify_na_tranzit_nefti_iz_rossii_vsled_za_belarusyu
- Чи, одразу ПутІн нападе?
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Я его спамлю, общаться не намерена,заявка на деактив на СФ уже имеется.
Что еще? Кормить тролля,загрязнять информ.пространство дискуссией с этим дыбилом ?
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