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Теги: Кадыров (609) поздравление (583) праздник (1520) Россия (69973) Чечня (534)
Тему создал: Цензор.НЕТ

"Чечня с гордостью заявляет, что защитила Россию от терроризма", - Кадыров упомянул отца, сражавшегося с россиянами

Глава Чечни (Россия) Рамзан Кадыров поздравил жителей региона с Днем мира.

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Если тебя лизнули в зад, не расслабляйся, енто ...СМАЗКА!!!

Хуйло, запомни...))))

Ичкерия исчо засадит...
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Учти Вован, в следующий раз заплатишь больше!
"Чечня с гордостью заявляет, что защитила Россию от терроризма", - Кадыров упомянул отца, сражавшегося с россиянами - Цензор.НЕТ 8910
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...слова признательности и благодарности нашему национальному лидеру, президенту России Владимиру Путину, который поддержал Ахмата-Хаджи Кадырова .....

его папаша сражался с расеянами.. а путин его при этом поддерживал... как забавно.. это явка с повинной! ))
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СИЖУ ! СМОТРЮ в окно-летят ГОЛУБИ МИРА-летят не в сторону россии ,летят мимо,ну и пусть..............
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Президент Афганистана Наджибулла тоже самое говорил! По такой же дорожке идет кадыров!
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Загадка для внимательных:
найдите на фото кандидата наук и академика
"Чечня с гордостью заявляет, что защитила Россию от терроризма", - Кадыров упомянул отца, сражавшегося с россиянами - Цензор.НЕТ 7642
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Нет, не нахожу. Надо думать, кого на мероприятия приглашать и с кем фоткаться.
Потом может быть стыдно.
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6 дек. 2010 г. - Рамзан Кадыров и Виталий Кличко на боксерском шоу - Киев. 06.12.2010
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пуйло сплатило за минулий рік тільки половину данини
це може бути нагадуванням про борг
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"Чечня с гордостью заявляет, что защитила Россию от терроризма", - Кадыров упомянул отца, сражавшегося с россиянами - Цензор.НЕТ 3270
Ростовский продюсер Сергей Пименов снимет сериал «Большое космическое путешествие казаков с армянами» по мотивам романа Михаила Шолохова «Тихий Дон».
Сериал описывает жизнь на территории земли Войска Донского в границах 1861 года. По сюжету, в будущем разворачивается атомная война, тогда из «подпространства» появляются казаки, чтобы спасти свою землю. Казак-старовер Иван Колодкин вонзает в землю в хуторе Богураев шашку атамана Платова - регион накрывает силовое поле, территория отделяется от поверхности Земли и улетает в космос.
«Казаки захватывают полностью власть на этом куске земли, устанавливают свои порядки, но есть фактор армян - Чалтырь и Нахичевань. С армянами надо, естественно, договариваться, казаки устраивают с ними митинг и договариваются, что армянам отдают торговлю, таможню, границу», - рассказал продюсер.
По сценарию, к окрестностям Ростова, пребывающим в космосе, периодически прилетают жители других планет и галактик, с которыми взаимодействует организованное в Чалтыре Министерство торговли с инопланетянами.
В конце первого сезона будет армянская свадьба в космосе, а межпланетной валютой для оплаты диджеям-инопланетянам служит шамайка и раки. 1 шамайка = 10 раков.

https://tutina.ru/news/rostovskij-prodyuser-snimet-serial-pro-kosmicheskoe-puteshestvie-kazakov-s-armyanami/
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Кадырхан грозит убивать сотрудников Новой газеты.Путер не видт не слышит....
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Ну все кацапы, вы допрыгались, следующим заявлением Кадырова будет:
"Чечня кормит всю Россию!"
И попробуйте что-то на это возразить...
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Советник Трампа по национальной безопасности Герберт Макмастер заявил о широкомасштабной подрывной работе Кремля по всей Европе.Это уже не шутки.Крысы кремля доигрались...
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Советники могут только деньги зарабатывать...
Кстати, наши советники грозятся победить коррупцию!
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Победил коррупцию на планете Земля за 2017 лет только один чувак,это Бенито Муссолини.Больше никому не удалось сиё дельце...После Мусолини Италия возродила Мафиозное ведомство в полном объёме...,Сицилия рулит...
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Что-то ты быстро перестал этим советникам верить...
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Ли Кван Ю. И Сингапур - одна из самых НЕКОРРУМПИРОВАНЫХ стран.
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У мене така відраза до цього примітива-барана, що просто нема слів. Академік воно ...
Не нудьгують москалі, його головорізи нагинають їх славно. Починаючи від путі.

Зараз побачимо чим закінчиться скандал з журналістами.
Чи Венедиктов теж буде пробачення у кадирки просити ? Чи скажуть мовчати і забути ?
Коли його вже прикінчать ?
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А яка різниця??? Нехай ріжуть один одного!!!)))
Але Народ Ічкерії нехай сам вибирає...)))
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Та я ж не проти.
Просто не може бути, щоб справжні чеченці підтримували цього бандита.

Але мовчать.
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Так и есть. Когда есть страх перед смертью, становишься толерантным к меньшему из зол. На Родине отца есть надпись "Навеки с Россией". Балкарцы скорбят, глядя на неё. Но иначе советская власть уничтожила бы весь народ.
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Кадырка в открытую срет на головы кацапам, а они утираются и еще нахваливают кадырку.
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Кадыров пехотинец путина НоволюАлаха обещал выполнятьнеукоснительно Скоро Арабский дух продиктует ему волю всевышнего)))И пехота развернёт свои штыки
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Нююю... Будем пасматреть...

Но 100500,0055789%%% -будет!!!

Армия тама уже на взводе и Мацквабад пачти под контролем...
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Переводя на понятный кацапам язык, Кадыров сказал:" Рузге, я твой мама рот ибаль"
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Да, уникальная семейка. Папа заявлял -"убивайте русских где только можете и война в Чечне закончится", сынок выл, что "первого русского убил в 16 лет". Герои России, что тут скажешь. К стати, когда папу к праотцам отправили, кажется сынок отвечал за его охрану?
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У мусульман рождаемость от 4х до 10-и детей на семью (минимум), а у славян - один.
За последние несколько десятилетий кто-то провернул талантливейшую операцию по уничтожению христианской цивилизации.
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Тут я с Рамзанка Дыровым согласен! За 1 и 2 кацапо-чеченскую войну чечены до хера казломордых террористов уничтожили !
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Не могу обработать инфу.Если Путлер,взрывал сахаром дома,и жив здоров.То хто з них звиздить?
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Хєрой расєї просто в черговий раз нагадав кацапні : " Виплачуйте данину ,або знову почну відрізати ваші дурні свинячі голови"..
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Дааа, батя тот еще друг русского народа был, побольше бы таких.
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Ху.. ло Педафил лижет Чечне . Судя по тишине из за угроз газете .
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Это ж надо так топорно переврать историю...
Оказалось вдруг,что чеченский народ это и есть те самые террористы,бандиты,напавшие на россию и Ичкерию...
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Я могу ошибаться, но кажется их первым Презом был генерал Дудаев, разве нет?
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Рамзан не просто чиновник..называйте вещи своими именами..-Gauleiter
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Напомнило анекдот :
"
- Папа, я вчера девушку от изнасилования спас.
- И как же это?
- А я ее уговорил..."
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Кадров далеко не глупий чоловік, хоча і порядним назвати його важко. І хто знає які задуми крутяться в його голові, але однозначно не на користь рашки. Такщо сприймати на віру його слова мабуть таки не варто. А що там далі буде з цим "корсіканським чудіщем" з Кавказьких гір то поживемо побачимо... Маю надію, що хоч Москву він спалить, як його папірєднік..😕😕😕
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Цензор.НЕТФорум Украины"Чечня с гордостью заявляет, что защитила Россию от терроризма", - Кадыров упомянул отца, сражавшегося с россиянами
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