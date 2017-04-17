"Чечня с гордостью заявляет, что защитила Россию от терроризма", - Кадыров упомянул отца, сражавшегося с россиянами

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Хуйло, запомни...))))
Ичкерия исчо засадит...
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его папаша сражался с расеянами.. а путин его при этом поддерживал... как забавно.. это явка с повинной! ))
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найдите на фото кандидата наук и академика
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Потом может быть стыдно.
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це може бути нагадуванням про борг
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Ростовский продюсер Сергей Пименов снимет сериал «Большое космическое путешествие казаков с армянами» по мотивам романа Михаила Шолохова «Тихий Дон».
Сериал описывает жизнь на территории земли Войска Донского в границах 1861 года. По сюжету, в будущем разворачивается атомная война, тогда из «подпространства» появляются казаки, чтобы спасти свою землю. Казак-старовер Иван Колодкин вонзает в землю в хуторе Богураев шашку атамана Платова - регион накрывает силовое поле, территория отделяется от поверхности Земли и улетает в космос.
«Казаки захватывают полностью власть на этом куске земли, устанавливают свои порядки, но есть фактор армян - Чалтырь и Нахичевань. С армянами надо, естественно, договариваться, казаки устраивают с ними митинг и договариваются, что армянам отдают торговлю, таможню, границу», - рассказал продюсер.
По сценарию, к окрестностям Ростова, пребывающим в космосе, периодически прилетают жители других планет и галактик, с которыми взаимодействует организованное в Чалтыре Министерство торговли с инопланетянами.
В конце первого сезона будет армянская свадьба в космосе, а межпланетной валютой для оплаты диджеям-инопланетянам служит шамайка и раки. 1 шамайка = 10 раков.
https://tutina.ru/news/rostovskij-prodyuser-snimet-serial-pro-kosmicheskoe-puteshestvie-kazakov-s-armyanami/
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"Чечня кормит всю Россию!"
И попробуйте что-то на это возразить...
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Кстати, наши советники грозятся победить коррупцию!
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Не нудьгують москалі, його головорізи нагинають їх славно. Починаючи від путі.
Зараз побачимо чим закінчиться скандал з журналістами.
Чи Венедиктов теж буде пробачення у кадирки просити ? Чи скажуть мовчати і забути ?
Коли його вже прикінчать ?
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Але Народ Ічкерії нехай сам вибирає...)))
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Просто не може бути, щоб справжні чеченці підтримували цього бандита.
Але мовчать.
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Но 100500,0055789%%% -будет!!!
Армия тама уже на взводе и Мацквабад пачти под контролем...
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https://www.facebook.com/begemot.media/videos/vb.1068342089851796/1491823944170273/?type=2&theater
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За последние несколько десятилетий кто-то провернул талантливейшую операцию по уничтожению христианской цивилизации.
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Оказалось вдруг,что чеченский народ это и есть те самые террористы,бандиты,напавшие на россию и Ичкерию...
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"
- Папа, я вчера девушку от изнасилования спас.
- И как же это?
- А я ее уговорил..."
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