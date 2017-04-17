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Материалы по теме:  Великдень
Теги: Дніпропетровськ (517) Великдень (30) рекорд (37) прапор (121)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Самый большой флаг Украины из пасок создали в Днепре. ВИДЕО

В Днепре выложили самый большой флаг Украины из 512 пасхальных пасок.

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Ох...ть какое достижение! Первое время это было круто и эффективно для воспитания патриотизма.
Но, может уже пора что-то другое делать, чем можно гордиться?
(например, достроить подольско-воскресенский мост или построить новый тип самолета)
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Извиняюсь...с эрефянином общался. Говномазы еще те.
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Может тебе лучше куда-нибудь на форум копрофилов с такими темами?
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Я никогда такие темы не затрагиваю и таких слов не употребляю. При крайней необходимости воспользовался бы термином "фекалии", но такая необходимость никогда не возникает.
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Угораздило же меня под вами случайно написать Обязуюсь впердь таких выражений в вашем присутствии не употреблять.
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Да ладно. Все нормально. Я просто не понял при чем тут "говно". Иногда появляются тут некоторые, у которых на уме только петушинные интересы и фекалии. К Вам это явно не относится.
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а нашо у Дніпрі подольсько-воскрєсєнскій міст?
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Не может этого быть! 512 пасок? ого! полкилобайта! Это же чудо! чудо!!! Уже подали заявку в книгу Гиннеса? Гм.. постпреду Украины не плохо было бы об этом упомянуть в ООН. Нужно срочно увековечить это достижение! Уже отозвали учебники истории для доредакции?!! Давайте выпустим памятную монету 50 000 грн с соответсвующей надписью?!! Или соберем 512 тысяч человек, которые одновременно будут махать яйцами... и этими пасками и напишем ихними головами (половине нужно волосы покрасить в синий, половине - в жёлтый) число 512? Вот наш ответ агрессии! Завтра, слышите, уже завтра мы вообще можем допечь еще пару пасок и да убоится нас весь мир!!!
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Шо кипишуешь?Всего лишь одна из новостей.Не нравится гортай далi
Самый большой флаг Украины из пасок создали в Днепре - Цензор.НЕТ 2999
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Днепр молодец !! В самое трудное и трагическое время послал лучших Украинцев ставить раком банды Ахметова Оплот и чекистов Ху.. ла с даунами Рыгами , которые заводили на Донбас окупантов . Примеру столицы сопротивления последовали Киев , Харьков и потом все города . Спасибо Бене отдельно . Святой флаг сегодня для Украины - это символ будущей новой очищающей от Послемайданной правящей мрази революции . Слава Украине !!!! Позор мародёрам Пети .
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Интересно, а кто еще кроме украинцев соревнуется в создании самого большого флага Украины?
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это ответ самому большому петуху из навоза.
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Цензор.НЕТФорум УкраиныСамый большой флаг Украины из пасок создали в Днепре. ВИДЕО
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