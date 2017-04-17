Самый большой флаг Украины из пасок создали в Днепре. ВИДЕО

tankist, Senator S 01a656ec, honest john, 4life, DEDALiu, Валентин78, uyt Nik, delo delo, Виктор Степаненко, Ринат Амедов, Виктор Ли a3db1a1b, Konstantin Pelagin, Володимир Горбатько, HugeMug, John Smith 4c07b967, Anti Bot dda31bb4, Supple Vine, Стас Стас ec9dc542, Lvbnhj, громозека, soren, Борис Маркони, Franz Maser
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Но, может уже пора что-то другое делать, чем можно гордиться?
(например, достроить подольско-воскресенский мост или построить новый тип самолета)
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