Эрдоган объявил своей "первой задачей" возобновление смертной казни

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о намерении восстановить в стране смертную казнь. Свое заявление он сделал в воскресенье, 16 апреля, после объявленных результатов конституционного референдума.
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Однако коррупция в Китае остается очень высокой.
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