EN|RU|UK
Темы дня: Отставка Гонтаревой Война в Сирии Безвизовый режим с ЕС Пасха Приговор генералу Назарову Взрыв в питерском метро Убийство Вороненкова Взрывы на складе в Балаклее Задержание Насирова Блокада ОРДЛО Украина против России в Гааге Взрыв на шахте "Степная" Задержание судьи Чауса Арест Фирташа Ликвидация Гиви Бои под Авдеевкой Санкции против России Взяточники Борьба с коррупцией Оккупированные территории - Крым и Донбасс
 Форум Украины(594738)
  5514  235
Теги: смертная казнь (69) Турция (1922) Эрдоган (334)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Эрдоган объявил своей "первой задачей" возобновление смертной казни

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о намерении восстановить в стране смертную казнь. Свое заявление он сделал в воскресенье, 16 апреля, после объявленных результатов конституционного референдума.

 читать источник
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 3 из 3
<<<1 2 3
 
и даже наследников. что бы никто на украденном у украинского народа не жировал
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Так коррупционеры у нас при власти. Если бы была смертная казнь - что бы поменялось? Они сами себя бы расстреляли или повесили?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
В Китае смертная казнь за коррупцию. Чиновников буквально на площадях убивают и на органы разбирают, а родственники потраченную пулю оплачивают.
Однако коррупция в Китае остается очень высокой.
 показать весь комментарий
Ответить
 
срочно нужно пригласить на ПМЖ в Германию пару-тройку миллионов, нужно их спасать!
 показать весь комментарий
Ответить
 
а ведь это не смешно. я думаю, что "против" на референдуме голосовали вполне вменяемые граждане Турции, не имеющие со средневековыми взглядами сторонников Эрдогана ничего общего. по большому счету их действительно стоит спасти. вы наверное не поверите, но в доме, где я живу, четверть квартир занимают турецкие семьи. никаких проблем с ними нет. абсолютно нормальные соседи. все работают, никакой паранджи женщины не носят, все водят машины, садики-гриль-спорт, в общем, все, как у всех остальных. уверен, что таких можно и нужно спасать. я только за.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Ну прямо скажем враньё. Жирный хомяк испытания не отменял. По данным самих же американцев испытания были проведены, но не успешно - ракета взорвалась на старте. Так что не надо давать откровенную дезу. В остальном в принцыпе правильно. хотя Хуйло может ещё и туда свою ботоксную харю сунуть.
 показать весь комментарий
Ответить
 
а на лондон как пойдете, через беларусь что ли?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Туреччина і ЄС - це як Афганістан-чемпіон світу з хокею. З розряду фантастики.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
не подскажете, куда больше ездит европейцев? в мусульманскую Турцию или в православную Украину?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Ещё одно Хуйло нарисовалось. Пиздец Турции . Сейчас начнут деградировать по полной.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Кажуть в Турции суды быстрые.Аппеляцию,будешь вже Аллаху подавать.Чик и ты уже на небесах
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Может и нам ввести смертную казнь за коррупцию?
 показать весь комментарий
Ответить
 
а судьи кто? сразу судей перевешать а уж потом после реформы..
 показать весь комментарий
Ответить
 
Значит уже распрощались с надеждой войти в ЕС...
 показать весь комментарий
Ответить
 
пітушара муслімська сфальсифікувала референдум. Опозиція вже вимагє перерахунку. Якщо його пропозиції набрали всього навсього 51%, то це явна туфта. Шкода, що військовим не вдалося його скинути минулого року.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Призрачные перспективы вступления Турции в ЕС , умерли окончательно !
 показать весь комментарий
Ответить
 
Мы застанем короткометражку "НАТО-Турция" или "Порка блудного сына"?..
 показать весь комментарий
Ответить
 
Скорее всего не будет базы в Инджерлике. Думаю, что с момента "путча" турецких военных ЯО на базе уже нет - вывезли. Не то что бы у Президента Эрдоган были от него коды и что-там еще, что позволяет ЯО задействовать, но раньше ЯО на территории Турции было - а теперь таки нет.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Страница 3 из 3
<<<1 2 3
Цензор.НЕТФорум УкраиныЭрдоган объявил своей "первой задачей" возобновление смертной казни
 Сейчас пишут
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
tankist, Senator S 01a656ec, honest john, 4life, DEDALiu, Валентин78, uyt Nik, delo delo, Виктор Степаненко, Ринат Амедов, Виктор Ли a3db1a1b, Konstantin Pelagin, Володимир Горбатько, HugeMug, John Smith 4c07b967, Anti Bot dda31bb4, Supple Vine, Стас Стас ec9dc542, Lvbnhj, громозека, soren, Борис Маркони, Franz Maser
 Всего на сайте: 95 писателей
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти