"С тех пор как подняли минимальную заработную плату, доходы госбюджета выросли на 39%", - Рева

tankist, Senator S 01a656ec, honest john, 4life, DEDALiu, Валентин78, uyt Nik, delo delo, Виктор Степаненко, Ринат Амедов, Виктор Ли a3db1a1b, Konstantin Pelagin, Володимир Горбатько, HugeMug, John Smith 4c07b967, Anti Bot dda31bb4, Supple Vine, Стас Стас ec9dc542, Lvbnhj, громозека, soren, Борис Маркони, Franz Maser
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Метод проверенный , поднимайте ещё в 9 раз !
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вы даже не представляете себе уровень наценки на рынках и в магазинах и соответственно возможности предпринимателей платить зарплату. бизнесмены только ноют что все плохо.
вот на колбасе наценка 5-10%. это скучно. а на шурупах-болтиках 50-60%. на шмотках 300-600%. уже веселей.
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на работа.уа куча предложений от 4000 и до ....дцати
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С тех пор как подняли минимальную заработную плату, цены тоже выросли.
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ПОДОНОК ТЫ БРЕХЛИВЫЙ РЕВА!!!
ИЛИ ЕСЛИ ЭТО ТАК, ТОГДА ПОЧЕМУ ВЛАСТЬ НЕ ПРОИЗВОДИТ КОМПЕНСАЦИЮ ПЕНСИЙ, НА УРОВЕНЬ ИНФЛЯЦИИ, СОГЛАСНО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА УКРАИНЫ?
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"А в январе, посчитав, что заплатить штраф 96 тыс. грн за каждого будет дороже (девятерых работников ведь не скроешь), он всех оформил на минимальную зарплату" - Рева жжёт или фантазёр ты меня называла или мой товарищ украл а затем сдал на металл 100 кг меди, выпил подумал что это не правильно и сдался в полицию.
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Оптимальна мінімалка - 200 гривень. На 3500, які зараз змушений підприємець платити одному працівнику, він зможе нейняти 16 працівників. 16 працівників- у 16 разів більше виконаної роботи, в 16 разів більший прибуток.
В 16 разів багатша еліта країни.
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Для чого намагатися обманути людей?! - Чому влада заявляє тільки про зростання доходів і при цьому мовчить про зростання видатків? Адже баланс бюджету це доходи мінус видатки, а видатки, вочевидь, теж зросли внаслідок підвищення у 2 рази мінімальної зарплати.
( Як же вже набридла ця неповага чиновників до людей! Коли ж вони, нарешті, почнуть розуміти, що інші люди теж і освічені, і розумні?! )
Більше - див. "Додаток: Обманні схеми" із http://censor.net.ua/comments/locate/8/334007/52566217 .
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в.в.Путлер 2016 год
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