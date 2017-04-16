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Теги: Конституция (1961) референдум (1180) Турция (1921)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Турецкая оппозиция обжалует итоги конституционного референдума

Крупнейшая оппозиционная Народно-республиканская партия (НРП) и прокурдская Партия демократии народов (ПДН) намерены опротестовать результаты конституционного референдума в Турции.

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Що "началось" - нова хвиля активності тролів? Це суто внутрішнє питання турків і тут вже кацапстан своє рило не вставить. Бо відкусять.
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нифига! можно по-порошеновски их назвать "агенты Гюлена" и делов-то..
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а что тут обсуждать у вас новый турецкий вождь и он поведет турок в очередное светлое будующие
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Я бы на месте Эрдогана не очень бы и радовался победе. 51.3 на 48.7 єто не очень то и победа, к тому же Стамбул, Анкара и довольно много крупных городов голосовали против
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если до 49 - 50 % дотянет оппозиция то эрдогану не позавидуешь..
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Выходит, что не все курды поддерживают Эрдогана. Но обжалование результатов референдума доказывает отсутствие тоталитаризма.
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Ну как доказывает. Тут важны отзывы наблюдателей из демократических стран, если они были.
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Отзывы важны об референдуме для признания результатов, но обжалование результатов невозможно в тоталитарной стране.
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Ну если наблюдатели скажут, что все ОК, то и обжаловании, лично для меня, никакого смысла не будет
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Это не так. Могут быть неправильные подсчеты при малой разнице голосов.
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Курды поддерживают Эрдогана?
А такое возможно?
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Конечно возможно.И это есть на самом деле.Часть курдов поддерживает Эрдогана,часть оппозицию.Курды тоже разные есть
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Помню как сегодня мне доказывали, что вся оппозиция уничтожена...Где этот комментатор?
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Реальная оппозиция уничтожена, всё что осталось, не иначе, как псевдооппозицией назвать нельзя, увы. Эрдоган нарисовал ровно столько, сколько ему нужно для победы, играя в демократию с европой. Повторяю побеждает тот, в чьих руках глава ЦИК !
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Сложно доказать что то в тоталитарной стране, я думаю и у наблюдателей это не получится, повторюсь результат был очевиден заранее, а судя потому, что Эрдоган нарисовал 51-49 решив пройтись по лезвию ножа, таким образом он отомстил в своём стиле всем Европейским политикам, не давшим агитплощадки для агитации.
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Я просил Вас тут доказать свое утверждение.
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Что именно Вы хотите? Доказательства чего? Доказательства фальсификации референдума?
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Як побував в маасквє, так і зійшов з рейок. Всюди фашисти, та ще й мухлювати з виборами хуйло навчило.
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Нынешняя власть унижает украинцев и хочет их уничтожить - Комаровский

Меня настораживает связка между тем, что делает Верховная Рада, и тем, что делается в Украине со СМИ. В настоящее время в нашей стране никакой политической борьбы быть не может. СМИ полностью контролируются политиками. Любая новая политическая сила должна иметь трибуну для озвучивания своих идей, своих мыслей.

Такие тезисы высказал в опубликованном сегодня интервью изданию «Гордон» известный детский врач и общественный активист Евгений Комаровский. Ниже приводятся его высказывание, касающиеся ситуации в стране и нынешней украинской власти.

Сейчас нам кажется, что нет выбора, мы в тупике. А как вы сделаете выбор, если вы даже не можете увидеть нормальных людей? Их никогда не пустят на телеэкран. Я не понимаю, какое бы ни было отношение к Шустеру (можете его любить или не любить), но ситуация, когда самое рейтинговое политическое шоу страны закрывается, а журналисты молчат, - недопустима. Причем все знают, что оно не само по себе закрылось. Вы даже не понимаете, что за ваше терпение и молчание будут расплачиваться ваши дети своим здоровьем, своей жизнью.

Мы не можем реформировать здравоохранение, не можем реформировать систему правопорядка, не реформируя власть. Ту власть, которая унижает нас каждый день, которая заинтересована только в одном - чтобы нас стало меньше, потому что каждая выжившая бабушка приближает крах Пенсионного фонда. Дедушек уже благополучно извели, изведем бабушек, выдавим из страны молодых и «неправильных украинцев», останемся на земле хозяевами и будем ее спокойно продавать. Вот это счастье политика! А раз мы такое отношение к себе терпим, значит, заслужили. Только жалко детей. Куда я могу деться? Мне надо детей ваших лечить, пока вы дурака валяете.

Никакая реформа ни в одной сфере жизни невозможна до того, как в стране не начнут властвовать закон и порядок. Я еще в 2014 году сказал, что главный реформатор - министр внутренних дел. Если в стране будет порядок, не будет любимчиков, если правила будут одинаковы для всех - тогда у нас есть шанс. МВД, суд, прокуратура, налоговая служба, таможня, все силовые структуры должны жить по закону. Если этого не будет - мы обречены.

Нельзя реформировать медицину, если есть управляемые деньгами суды. Ни один нормальный человек в эту систему не пойдет. Идут Супрун и Квиташвили, которые совершенно не понимают законодательного и правового беспредела в стране, не понимают, что в любой момент любое решение может быть «выкуплено» и «перекуплено».

Есть такое понятие как «офицерская честь». Оно в нашей стране, к сожалению, скончалось. Исконно многое держалось на этой офицерской чести. Есть такое понятие как «медицинская честь», она не имеет отношения к клятве Гиппократа. Врач - человек, независимый в своем мнении, который имеет огромные полномочия и огромную ответственность.

Меня умиляет один факт: когда наши люди переезжают в Германию, Финляндию, США, Израиль, они за несколько недель принимают другие правила игры и живут припеваючи. Их устраивает, что дорогу нельзя переходить на красный свет, что в машине нужно обязательно пристегиваться, что нельзя бросить бумажку, нельзя хамить. Люди становятся нормальными, адекватными и законопослушными. О чем это говорит? О том, что наши люди реализуют любые правила игры.

Беда нашей страны в том, что те, кто пишет правила, демонстрируют вопиющий нигилизм по отношению к им же придуманным правилам. Они считают себя за пределами законов. Мы видим, что 99% забравшихся на вершины власти поднялись через клевету, воровство, злоупотребление властью, неуважение к другим людям, нарушение Божьих заповедей, показуху и так далее. И какие мы даем молодежи образцы поведения? Вот смотри: депутат может ударить человека в прямом эфире, врать, на глазах у всей страны использовать мат, а политические силы могут обвешивать плакатами с нецензурной бранью всю страну и еще иметь за это кучу избирателей.

Поэтому я себя чувствую чужим на этом празднике жизни. Я постепенно стал на все смотреть как врач: есть психиатрическое отделение, называется Верховная Рада, вот отделение - Администрация Президента, есть отделение для буйных - не буду называть его. То есть по большому счету, государство - большая клиника. Но поменяв больничную администрацию, поставив нормального начмеда, применяя правильные лекарства, есть способы довести все до ума. Но пока я не вижу хорошего хирурга, который готов ампутировать и выбросить все ненужное.

Комаровский ВР политики власть реформа
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Ну если детский врач, а по совместительству великий политолог, не видит хорошего хирурга, то нафига крутить больного со стороны в сторону без толку?
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Вот уже и у Комаровского нервы не выдержали. А с Шустером он прав. Почему молчат журналисты? ПОТОМУЧТО их давит жаба успеха Шустера. Это мое мнение.
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я думаю все дело в фамилии. хорошего человека эрдогандом не назовут.
- петька, а колхоз мы назовем имени лопе де вега.
- василь иваныч, уж очень на епь твою мать смахивает.
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Так это фамилия. Украинских смешных фамилий гораздо больше, но это не говорит, что это плохие люди.
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Ну ты блин даешь! Ребенок родился, ему дают имя, у него на лбу написано каким он будет, когда вырастет? Каких только уникумов тут на цензоре не встретишь! Это ж надо родить такую "гениальную мыслю"🙂
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Вот бардак это стакан, а дурак - остановка. Чего такие оззи ругаются турецкими словами?
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Я взагалі дуже здивований. Більш-менш адекватні цензоряни у двох "турецьких" гілках сьогодні просто сказилися. Невже усі вони стільки часу сиділи тихо як справжні "консерви" і лише сьогодні за командою згори пішов "бомбаж"?
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Так буває, бо ненависть та ксенофобія к іншим націям в Україні є. Не кожен може сприймати культуру різних народів та бути до них толерантним.
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А может просто мужчины завидуют туркам? Турки -красавцы.
Алла Баянова пела;" из тысячи фигурок понравился мне турок, глаза его сияли как алмаз".
Турки- предприимчивые. Хорошие строители. Умные бизнесмены: завалили весь совок трикотажем, кожаными изделиями, дубленками. Начали шить хорошую обувь. Все совковые базары торгуют турецким товаром , пока руцькая алкашня бухает. А сколько высокотехнологическиго товара он производят! Элементарно- профиль для металлопластикрвых окон, розетки, выключатели, кафельную плитку и т д,
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История происхождения имени Эрдоган
Эрдоган это человек с идеалистическими наклонностями, носитель таких качеств, как привязчивость, влюбчивость, стремление видеть «эталон» во всем, что попадается на глаза.
Но это еще и повышенная требовательность к окружающим, довольно часто не имеющая реальных оснований. Такой человек искренне считает, что если «абсолют» существует, то все просто обязаны стремится к его достижению. Переубедить его невозможно, он «останавливается» только тогода, когда заканчивается «горючее» - собственные ресурсы.
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Теперь остается лишь обжаловать в военном трибунале, после вынесения пригоаора о смертной казни за оппозиционерство
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Али, а честно сказать я удивлен. Я не ожидал, что против будет столь много. Разница лежит в пределах статпогрешности
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Потому, что в Турции действительно разные мнения. Думаю, что потребуют пересчет голосов.
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На выборах у Эрдогана был примерно такой же результат
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Нам до Турции ещё расти и расти .
Давайте о своих проблемах говорить .
Главная наша проблема - это нынешняя власть .
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это наверное как в рашке обжаловать очередные выборы пуйла .....
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В Раше было разве хоть раз 50 на 50?Такое как правило всегда в демократических странах,раша к таким не относится
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ну вам конечно виднее, я не знаю как в Турции есть независимые суды или все подконтрольно Эрдогану ?
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Суды подконтрольны Закону.Причем здесь Эрдоган?
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ну тогда вообще не понятно о какой диктатуре идет речь, я очень рад что в Турции полная демократия и власть закона
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Лохторат планеты продолжает плодить диктаторов.
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Плохо, очень плохо, когда почти 50\50! Могут быть серьёзные волнения, если не сказать хуже!
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да не будет ничего.не сравнивайте с Украиной
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Он в Стамбуле на подработках, потому и патриот, пока не выгнали
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Похоже, что это не так. Бывают очень необычные истории.
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Ты прав.Таких как я крайне мало.Я знаю только одного еще.
Мы как Горцы :D
Только не убиваем друг друга а дружим)))
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Меня не могут выгнать здесь моя недвижимость счета в банках,бизнес
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Я живу здесь,у меня своя квартира и бизнес.Моя жена живет со мной сын живет в Украине.У меня бизнес связан с Украиной.И сын там курирует все.Ему 21
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Не факт! Просто, уж очень напоминает недавнюю нашу ситуацию! Хотелось бы не сравнивать - но не получается! Власть разлагает разум и рождает чудовищ! Примеров тому масса!
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Хочу референдум про надання необмеженої влади Петру Олексійовичу! Файний державний діяч і захисник Вітчизни, керуй нами вічно! Готовий в перших рядах голосувати ЗА!
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Цензор.НЕТФорум УкраиныТурецкая оппозиция обжалует итоги конституционного референдума
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