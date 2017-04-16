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Теги: Порошенко (12717) Найем (367)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Порошенко как Президент - это лучше, чем было раньше, но не то, что мы хотели, - Найем

Петр Порошенко не осознал роль, которую мог бы сыграть на должности Президента Украины.

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стрелочников ловят и наказывают..поэтому в спам
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Правильно и галетей тоже не чмо! И чаусы, и ананищенки, и насраловы тоже не чмо!
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мордовский рабъ у тебя один кхан и тсарь - хуйло карликовое
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ну за что вы меня так ненавидите ? За то что я всем нам ЛСД на КАРБОВАНЕЦ заменил ?
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так янык тоже по-ходу не осознал ту же самую роль.... так в чем разница? тварь шоколадная
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Опрос: Кто по вашему мнению лучший президент за историю независимой Украины?(антикор)

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она не была же)даже турчинов был и.о, что позволило его внести в опрос)
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Этот товарищ упоротый юлефан, типа как Пономарь, тока за юльку. Самые несчастный это 90 процентов стран Африки где от голода тысячи умирают каждый день. Сравнивать с Украиной, честно говоря бред
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Здивований Вашою позицією, Шановний...))))

Але це Ваша Панська справа....)))
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Я говорю языком фактов, так побывал много где на нашем шарике, можете быть удивлены сколько влезет
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Не был Я только на одном материке-Антарктиде...

Даже Вас могу удивить...)))
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Ну как вам африканский континент? С пухнущими от голода детьми? Которые еды ни разу в жизни нормальной не видели? НО видимо они счастливые, куда более счастливее украинцев
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Нормальна, работать не хотят а АК-47 хватает...))))
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Сталин тоже в годы Второй мировой войны больше ценился,а в другие годы не любил частников,церковь,конкурентов, независимых украинцев,прибалтов и др,правители разные,а годы войны все в основном одинаковые
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первое место по коррупции, индекс легкости ведения бизнеса - на уровне отсталых африканских стран.... если это показатели успеха нашего преза... то наем - японский летчик
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Уже все высказались ещё пуштуна мля не спросили
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Гондон нотооыму не зваеаемиИ МИЛЛИАРДА ленег а хочется 246 ": миллиардов как у путмгна козла.
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После Сирии рейтинг Трампа поднялся на 5%

За месяц в США вырос рейтинг одобрения работы президента Соединённых Штатов Дональда Трампа. Об этом свидетельствуют данные опроса фирмы Gallup.

В настоящее время действия Трампа на посту главы государства одобряют 40% американцев. При этом 55% респондентов отрицательно относятся к его работе.
Отмечается, что 28 марта рейтинг одобрения составлял 35%, тогда как отрицательно к политике Трампа относились 59%.
В опросе приняли участие 1500 совершеннолетних граждан США.
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Он прав. Порошенко-лучший президент Украины из тех, что были. Лучший их худших. Почему не лучший из лучших у нас? Потому что сами не достойны. Пока что.
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Это ты в честь Пасхи накурился? Да Овощ даже по сравнению с ним просто святой.
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Получили не то, что хотели? Ах, какая детская неожиданность... Не было понятно, что олигархами была создана "реестровая оппозиция" -
Яценюк-Кличко-Тягнибок, чтобы при случае одиозного Януковича заменить своим
"респектабельным" ставленником. Фирташ сказал - поставить Пэтю. Имея свой зомбоящик и население, которое этим ящиком долгие
годы обрабатывали, план был реализован. "Народ" может "пышатыся" своей
"мудростью" и "помиркованностью"! Теперь Пэтя от имени захваченного им государства установил монополию на грабеж населения, которое по своей
глупости его избрало. Давайте радоваться..., а вдруг было бы хуже...
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...ТАК, МАТЬ ВАШУ, ИОБ
СООБЩИТЕ НАМ - КОВО БЫ ВЫ ХОТЕЛИ!"!!
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..не то, что мы хотели..А эти "мы"..это кто???

Те кто во время войны с кацапами,голосуют за "ху@ловский жопоблок",партию "косатая родина",профессиональных разводил лохов "радикальных скотыняк"..???
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ага, альтернативы нет! Это для твоей любимой раиси
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А В ОТВЕТ - тишинА ПАТАМУШО

50% АНТИПОРОШЕНКОВСКИХ БОТОВ - КРЫСЫ ФСБшные, и вторые 50% - на всюголову иопнутые "патриеты", никак не определюсь, кто из вас -ГАЖЕ
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и только порошенко, белый, пушистый, безальтернативный и наше все, да порохобот?
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Просто многие в Украине ждут украинского "Берию",чтобы он их каждый день" подбадривал" и напоминал,а может и заставлял любить Родину
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прикол в том, что у посетителей ЦЕНЗОРа при чтении кАмментов возникает устойчивое ощущение, что что-то тут не так. Ну не может быть такой лавины постов противников пороха!
Это есть эффект от передозировки.

Даже во времена второй мировой, на Англию вещало радио, под патронатом Геббельса, которое давало 60% правды и 40% - прапаганды.
Но необразованным ботам это трудно понять. В их представлении, чем больше - тем лучше!
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Не хотел и не голосовал и хотеть никого не было, тупой народ поставил на престол олигарха-ворюгу, теперь хаваем все вместе.
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очень даже может, но по количеству лет прожитых в стране ...
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После таких заявлений Найема вывод напрашивается только один - гнать на хер сраной метлой всю раду без права повторного переизбрания. То , что вытворяет гидрант не позволял себе никто до него - загнать в задницу экономику , уменьшить ВВП в разы, ободрать народ тарифами и безбожно зарабатывать на войне - это лучший? Что вы , суки, курите? Или пьете? Столько же выпить невозможно!
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Да, всю гнать! И сразу приглашать рашистскую госдуру назаначить нам наместников!
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успокойся, эти прекрасно ретранслируют решения госдуры. Они ни дальше, ни ближе раиси не видят. Эрефия их всё. Говорят о Европе, а копируют законодательство раиси.
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Если тебе нужны наместники от росдуры - вперед , за поребрик. А мы хер уже дадим и назначить , и этому быдлу одноклеточному дальше пи..дить и пи...деть
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Наем уже мыслит как "небожитель" ему уютно на "украинском Олимпе". Давеча рассуждал о Гнойсмане как о человеке высочайшего авторитета. Короче, плёл практически тоже самое.
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все "плюсы" барыги, которые перечислил пуштун, работают ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО для его ЛИЧНОГО обогащения за счет тотального обнищания украинского народа........и почему этот депутат не хочет сравнивать его с овощем да потому, что сравнение будет явно не в пользу еб@ного кондитера: и у того и у другого задачи одинаковые - набить мошну, за счет народа, но овощ ГОРАЗДО тупее и трусливее панамского барыги и ИМЕННО поэтому пэдро ГОРАЗДО хуже и опаснее овоща.................этот следующий Майдан расстреляет не задумываясь, ибо жадность его сильнее трусости.................
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и что дает тебе основания так думать может быть гуманное отношение пэдро к патриотам или его выверенная кадровая политика, когда сепары и беркутня служат в мвд и нг может быть случай с избиением ветеранов АТО, блокирующих торговлю с ордло натолкнуло тебя на такую мысль если можно поконкретнее..............
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Наем словоблуд и один из кашаладных чупа-чупсов...выбирали как лучшего.но оказалась редкостная гниль в фантике от рошена...
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Порошенко свою роль сыграл в истории Украины, скажем так, по крайней мере в первой половине своего срока. На смену ему нужен прогрессивный человек с новыми идеями. Только ни один из старой обоймы.
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О УМНЕЙШИЙ - укажите его имя!!! ИМЯ ентого золотого кудесника - просим, просим, просим!!!
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троллишь? :D

Ну не знают они имени, не сказали им....
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наййом, как журналист вчера - лучше, чем долb@еб нардеп порха ныне.
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Наему,мабуть яичко,хтось об голову розбив.Та с силой не расщитал
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Попробував створити свою політичну силу - і пузир лопнув.
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Я вспоминаю,коли его спитали,о досрочних выборах,той аж затрясся.Поприлипали к тому кориту,не вiдiрвеш
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Мустафа, ти просто недалекоглядний, або запроданець, як і твій Лєщ.
По перше, Порошенко прийшов з бізнесу, а це сама гірша школа для працівника в державних структурах. Це не моя вигадка.

"...нет худшей базы подготовки политиков, чем бизнес."

профессор университета McGill в Монреале Генри Митцберг

В чому причина?
- В государственной системе управления нет понимания прибыли.
- Они создают команду для управления по аналоги бизнеса, т.е. исполнителей воли руководителя, а не генераторов идей.
- Управление происходит на базе цифровых показателей. Политические, моральные, психологические факторы отодвигаются на второй план.


І особиста думка про Петра

Порошенко нікудишній менеджер. Задайте самі собі питання, що винайшов Порошенко, що його і збагатило. Нічого, окрім, як створювати схеми ухилення від податків.

Наступне, що можна сказати про Порошенко, це менеджер, який може працювати лише в умовах корумпованої державної системи управління. Так він вміє домовлятись хоч з чортом. Але в кінці домовленостей стоїть його меркантильне бажання.

І ще одне, Порошенко - дуже лукава людина, перед народом і перед Богом.
Порошенко как Президент - это лучше, чем было раньше, но не то, что мы хотели, - Найем - Цензор.НЕТ 9147
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порошенко не Президент, він гарант хвірта і маметки... чи може трошки кращий, чи трошки гірший, але все для них..
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Цензор.НЕТФорум УкраиныПорошенко как Президент - это лучше, чем было раньше, но не то, что мы хотели, - Найем
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