Порошенко как Президент - это лучше, чем было раньше, но не то, что мы хотели, - Найем

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Всего на сайте: 179 писателей
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Где - где.?... а... понятно
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Але це Ваша Панська справа....)))
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Даже Вас могу удивить...)))
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За месяц в США вырос рейтинг одобрения работы президента Соединённых Штатов Дональда Трампа. Об этом свидетельствуют данные опроса фирмы Gallup.
В настоящее время действия Трампа на посту главы государства одобряют 40% американцев. При этом 55% респондентов отрицательно относятся к его работе.
Отмечается, что 28 марта рейтинг одобрения составлял 35%, тогда как отрицательно к политике Трампа относились 59%.
В опросе приняли участие 1500 совершеннолетних граждан США.
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Яценюк-Кличко-Тягнибок, чтобы при случае одиозного Януковича заменить своим
"респектабельным" ставленником. Фирташ сказал - поставить Пэтю. Имея свой зомбоящик и население, которое этим ящиком долгие
годы обрабатывали, план был реализован. "Народ" может "пышатыся" своей
"мудростью" и "помиркованностью"! Теперь Пэтя от имени захваченного им государства установил монополию на грабеж населения, которое по своей
глупости его избрало. Давайте радоваться..., а вдруг было бы хуже...
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СООБЩИТЕ НАМ - КОВО БЫ ВЫ ХОТЕЛИ!"!!
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Те кто во время войны с кацапами,голосуют за "ху@ловский жопоблок",партию "косатая родина",профессиональных разводил лохов "радикальных скотыняк"..???
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50% АНТИПОРОШЕНКОВСКИХ БОТОВ - КРЫСЫ ФСБшные, и вторые 50% - на всюголову иопнутые "патриеты", никак не определюсь, кто из вас -ГАЖЕ
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Это есть эффект от передозировки.
Даже во времена второй мировой, на Англию вещало радио, под патронатом Геббельса, которое давало 60% правды и 40% - прапаганды.
Но необразованным ботам это трудно понять. В их представлении, чем больше - тем лучше!
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Ну не знают они имени, не сказали им....
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По перше, Порошенко прийшов з бізнесу, а це сама гірша школа для працівника в державних структурах. Це не моя вигадка.
"...нет худшей базы подготовки политиков, чем бизнес."
профессор университета McGill в Монреале Генри Митцберг
В чому причина?
- В государственной системе управления нет понимания прибыли.
- Они создают команду для управления по аналоги бизнеса, т.е. исполнителей воли руководителя, а не генераторов идей.
- Управление происходит на базе цифровых показателей. Политические, моральные, психологические факторы отодвигаются на второй план.
І особиста думка про Петра
Порошенко нікудишній менеджер. Задайте самі собі питання, що винайшов Порошенко, що його і збагатило. Нічого, окрім, як створювати схеми ухилення від податків.
Наступне, що можна сказати про Порошенко, це менеджер, який може працювати лише в умовах корумпованої державної системи управління. Так він вміє домовлятись хоч з чортом. Але в кінці домовленостей стоїть його меркантильне бажання.
І ще одне, Порошенко - дуже лукава людина, перед народом і перед Богом.
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