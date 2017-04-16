EN|RU|UK
Темы дня: Отставка Гонтаревой Война в Сирии Безвизовый режим с ЕС Пасха Приговор генералу Назарову Взрыв в питерском метро Убийство Вороненкова Взрывы на складе в Балаклее Задержание Насирова Блокада ОРДЛО Украина против России в Гааге Взрыв на шахте "Степная" Задержание судьи Чауса Арест Фирташа Ликвидация Гиви Бои под Авдеевкой Санкции против России Взяточники Борьба с коррупцией Оккупированные территории - Крым и Донбасс
 Форум Украины(594728)
  5965  85
Теги: Россия (69971) Сирия (2372) США (12378) Трамп (998)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Настало время провести с Россией жесткие дискуссии, - советник президента США по нацбезопасности

Советник президента США по национальной безопасности Герберт Макмастер заявил в воскресенье, что настало время для жестких переговоров с Россией в связи с поддержкой, оказываемой ею сирийскому правительству, и ее подрывными действиями в Европе.

 читать источник
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
а ведь достаточно просверлить несколько отверстий в мерзлой земле...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Многоходовочка Трампа -Хуило подолжает войну в Сирии и на востоке Украины, Трамт начинает войну у союзника Параши -Северной Кореи , после чего в войну вместе с Америкой вписываются Китай и Япония ну а дальше СИБИРЬНАШ аж до Урала , какцапы даже рыпнутся не успеют
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
Была уже такая многоходовочка,, только с Германией,Японией, Британией и той же Америкой. Кончилось тем, что Япония, Германия были в глубокой жопе, Англия в неглубокой, но жопе, СССР остался, НО в процессе этого ВСЕ умылись кровью. Да, там ещё и Китай таки участвовал, правда, в другой роли. Вопрос : кому надо такие многоходовочки, чтобы умыться кровью? Ответ: никому.
 показать весь комментарий
Ответить
комментарий отмечен как спам  
 
Существовал до 1991 года.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Сралину было нужно и его пёс Жуков обильно полил Европу и русской и украинской, и еще много чей кровью. А результата, которого хотел Сралин, так и не достиг. А Путин со своими многоходовочками мелкое говно, по сравнению с большим говном Сралиным.
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
Что то я у Путина многоходовочек не помню. У него всё максимально просто, как армейский штык. Кто уж в его ходах хитрости находит ?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Шо какцап -сташно умытся кровушкой на Дальнем Востоке, а украинцев и сирийцев убивать не страшно, да
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
Ты просто проникнись. Когда война, русские мобилизуются, и они победят любой ценой. Причём победив, русские отбросят и побеждённых и себя на десятки лет назад (как варвары с Римом). Кому это нужно ? Никому. И китайцам то же это не нужно.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Руццке уже не победят. Ты исходишь из ошибочной аксиомы о том, что рюзке непобедимы.
Так никогда не было и не будет! Русские это украинцы, а расцеяне, которых ты имел ввиду это сброд, который любой татарин плетьми разгонит. Пару сотен тыщ добровольцев захлебнутся . Если на расеюшку пойдёт весь мир , включая нас , то им песетс!
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
Эх, растворятся все вороги на просторах рассейских, заплутают, и через 15-20 лет станут такими же русскими.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Какцап не сцы. Китайцы вас почикают не больно, просто припомнят остров Таманский, а американцы и японцы помогут если че, ведь на кону СИБИРЬНАШ аж до Урала
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
Не понял ты ничего, odessa. Подрастёшь, может быть поймёшь.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
шо какцап кончились твои тупые аргументы, а ведь вас уже весь мир ненавидит
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
между прочим, он не какцап, а обычный ольгинский тролль.... а по национальности, скорее всего, какой-нибудь чукча... какцапы работать не любят... они больше полюбляют боярышник
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Остров на Амуре, где кмтайцы вырезали чуть не всю советскую погранзаставу, называется Доманский, а не Таманский.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Снова протухшие мантры о Вяяличии русни....Вы можете мобилизоваться только с заградотрядами за спиной и бесплатной военной немерянной помощью.Кто вам сегодня миллионы тонн оружия,сырья,жратвы бесплатно подгонит? Вануату? Абхазия? Боливия? Кто?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Чуток вы, мил-человек, ошиблись, многоходовочка началась с дружбы СССР с нацистской Германией и развязывания ими ВМВ с желанием СССР "после хорошей войны" иметь 30-40 республик, то есть, всю Европу. Но ... не вышло, вождь немецкой рабочей (!) хоть и национал, но социалистической (!) партии решил не быть жертвой Сталина, а сам все захапать и подавился. Хотя у СССР и Германии была "дружба скрепленная кровью" (это из газеты "Правда"). Этому способствовала стойкость Британии и поддержка СССР от США. Кстати, Покрышкин летал на американской Аэрокобре, а сколько всего было передано по лэндлизу нетрудно найти и посмотреть. Так что не нарушайте закон РФ, в части искажения истории, за это на РФ срок можно получить. Правда и только правда.
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
От замены слагаемых в этой многоходовочке ничего не поменялось. Итог один - кровавая бойня. Про лэндлиз я в курсе, и то, что рассчиталась за долги лендлиза уже РФ только в 90-е, то же в курсе. И про северные конвои, участников которых ежегодно в Архангельск приглашают на встречи - всё все помнят. И плохое, и хорошее.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Многоходовочка всех царей - сделать так, чтобы рабы не догадывались , как цари НЕНАВИДЯТ свою челядь. Довольно долгое время получается идиотов приучать к тому , что они есть быдло , и должны довольствоваться крохами с барского стола . А затем в конце концов начинается "весёлое время" - рабы пиздят своих бывших рабовладельцев, либо рабовладельцы пиздят с большим удовольствием рабов.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Путлеровским рашистам правда что чёрту ладан.
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
прям так 16-го числа время настало? Хуйло уже убил круглое число людей? или Макмастер это по звездам определил?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Просто Тиллерсон вернулся и рассказал людям что говорить нормально с московитами бесполезно .
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Мысли Перзидента‏ @VVP2_0 12 апр.

Трамп задает Путину резонный вопрос
- Вы вообще с кем? С Ираном и Хезболлой? Если с ними,то почему ваши жены, дети и бляди не у них а у нас?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
во как! не успел Ватостан встать с колен, как его тут же поставили раком!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Їж ананаси, смокчи бухло
День твій останній приходить Хуйло..😗😗😗
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
на второй картинке ярко проиллюстрированы две основные беды росии
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ударным трудом (ударным понимать в прямом смысле)
Настало время провести с Россией жесткие дискуссии, - советник президента США по нацбезопасности - Цензор.НЕТ 37
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Вот тебе ещё цитата .
-Русская мысль совершенно не применяет критики метода, т.е. нисколько не проверяет смысла слов, не идет за кулисы слова, не любит смотреть на подлинную действительность. Мы занимаемся коллекционированием слов, а не изучением жизни. До чего русский ум не привязан к фактам. Он больше любит слова и ими оперирует. Это приговор над русской мыслью, она знает только слова и не хочет прикоснуться к действительности. Ведь это общая, характерная черта русского ума.
Академик Иван Павлов о русском массовом уме

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/Article/pavl_russum.php


 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Давай "лепи" , что нобелевский лауреат клевещет на русский "великий" ум , иль "лепи" другое , что такой лекции не было , и это фейк...

И ко всему этому надо бы добавить мысли нашего современника , который сказал всё то же самое , только иными словами.
Реальность по самой своей природе штука русофобская и антигосударственная. А.Невзоров

_________________________________________________________________
Если цитата, приписываемая де Голю, и является фейковой, и была она сказана кем-то другим , то это не отменяет правильность сформулированной там мысли. Что некто ярко выразил словами правду всей русской действительности.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Сильные нации формируют реальность, слабые - приспосабливаются к ней.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Ну вот, пришел настоящий справедливый хозяин. Путину врядли теперь удасться играть дурочку или бросаться какими-нибудь пугалками. Прощай вежливый Обама-чмо. Здравствуйте новые санкции и томагавки.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Нужно мочить в сортире, как завещал вяликий Хуило
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Позбав можливості фінансової підтримки сепаратизму.
Київенерго забрати у упиря ахметова та повернути місту.
Підтримуй, голосуй - https://petition.kievcity.gov.ua/petition/?pid=5470
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
"жесткая дискуссия " что это за поза ? нужно будет глянуть в Камасутру . интересно каким это раком они собираются Росиюшку загнуть ?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ну-у-у Парашку уже пользуют все кому не лень, речь о позе, тем более о Камасутре даже не идет
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
на первом кАнали объясняют ватанам, что Трамп - хороший мужик, а вот его дочь Иванка - стерва и сбила Трампушку с панталыку
 показать весь комментарий
Ответить
 
Пасхальный офтоп.
Позвал пукен кабаиху и приказал скинуть трусы. Скинула. Потом приказал ей сесть ему на макушку. Она возмутилась - зачем дескать? Пукен ответил - ты же знаешь, кто я - хуйло, вот! Кабатха села. Пукен подошел к зеркалу. Кабаиха загрустила - подумала и сказала - ну вот, опять будет только щекотно. А пукен ей говорит ты дура не о том подумалп, я просто хочу прикинуть, как мне с чубчиком
 показать весь комментарий
Ответить
 
сша реально меняются при трампе и это очень радует!надоел никакой склизняк обама,пора рашке указать наконец кто в доме хозяин!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
НИЩАЯ РОССИЯ. Более 70% русских семей оказались на грани выживания

15 апреля в 11:31

Поделиться
Падение уровня жизни в ходе нового путинского кризиса поставило на грань выживания 70% российских семей. Такие данные привела на Апрельской конференции ВШЭ директор Института социальной политики Лилия Овчарова, пишет газета "Ведомости".
По оценке ВШЭ, доля населения, у которого есть деньги на что-либо, кроме обязательных расходов на еду, товары первой необходимости и базовые платежи государству, сократилась за 2014-2016 годы на 25%.
Половина их доходов тратится на базовые потребности. Это бюджет выживания. Остальное - ресурс развития, который может быть инвестирован в образование, здравоохранение, досуг и культуру, строительство жилья и т. д. В первую очередь беднеют и без того бедные слои населения (богатеют только путинские олигархи).
К концу 2016 года реальные доходы русских рабов сократились на 13% к уровню октября 2014 года, зарплаты - на 8%. Число бедных возросло на 3,9 млн человек до 19,8 млн - почти каждого седьмого. Оборот розницы упал на 16%.
По данным ВТБ24, в городах с населением от 100 тыс. человек и более основная часть - 39% - люди с доходом до 20 тыс. рублей в месяц, еще чуть более 35% - от 20 тыс. до 40 тыс. рублей: это население с бюджетом выживания. Доходы почти 22% населения - от 40 тыс. до 100 тыс. - 120 тыс. рублей, выше лишь у 3,8%.
В этих условиях налоговая реформа, задуманная с 2018 года и включающая рост налогов для нищий русских рабов и ее снижение для путинских воров-олигархов, рискует замкнуть экономику в порочный круг, считает эксперт.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Вперёд, копы. Давите рашистский зомбиленд. Помножьте их путиномику на ноль быстро и решительно!
 показать весь комментарий
Ответить
 
Народ, тут на темі одна рашистська паскуда завелася на кличку "Сдержаний" під смердючим трикольором.... В спам хуйлососа..👊👊👊👊👊👊👊
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Этот алень тут давно. Спамлю всегда. Он же с другим ником,- "Задумчивый"....
 показать весь комментарий
Ответить
 
Шо,только проснулись? За мари ла пен сейчас беритесь и в Италии не понятно,что делается,по СМИ в Италии рассказывают постоянно,какой хуйло крутой и что с педерацией нужно дружить и снимпть санкции,Берлускони очень *старается*!
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТФорум УкраиныНастало время провести с Россией жесткие дискуссии, - советник президента США по нацбезопасности
 Сейчас пишут
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
alks, З Україною в серці, SergeL, KonstnT, Maks Kolorto, Ali Hasan, Kvaki, ИВАН ИВАНОВ 837599ff, Semen Semenich, курвиметр, константен, Речь Брежнева, регистратор, marina marinina, Fell, Яукр, Zerder, Змиевобандеровец, Зоя Романюк, Juli Schubs, Pavlo Dudra, Ruslan Tkachenko, Ivan2014, Олєкса Моцкаль, Василина Вас, Саша777, Shtorm, Artaxerx II, Serg qwerty 921d143a, jhbc, Вадим Андросов, GoodWin, Валера Филатов a5d4b156, Павло Фантич, Кирилл Лещенко, Baks13, Натлья Погребельная, Diamond, Sophia-Maria Duglass, Марьяна, Vladislav R 85fbc9a9, armamagedoniks, Fish Man, Cтарий Кінь, vad, Геракл Платонович, Elena Maslova, Elena Italenna, Alexander Cherepchenko, Орест Смоляк, igor555 ab2700df, МАКСИМ БЕЗФАМИЛЬНЫЙ, Алексей Носов d8330900, Aleksandr Kalinkin, громозека, Шрек Баблокат, Шенборн, М А Р И К, Dmitriy Petrov, Лариса Белкина, J5X5 name, paronorma
 Всего на сайте: 183 писателя
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти