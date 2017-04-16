Настало время провести с Россией жесткие дискуссии, - советник президента США по нацбезопасности

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Всего на сайте: 183 писателя
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https://toneto.net/news/kultura/spetsslugbi-britanii-nabirayut-lyudey-so-znaniem-russkogo-yazika
16.04.2017 22:07
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Так никогда не было и не будет! Русские это украинцы, а расцеяне, которых ты имел ввиду это сброд, который любой татарин плетьми разгонит. Пару сотен тыщ добровольцев захлебнутся . Если на расеюшку пойдёт весь мир , включая нас , то им песетс!
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Трамп задает Путину резонный вопрос
- Вы вообще с кем? С Ираном и Хезболлой? Если с ними,то почему ваши жены, дети и бляди не у них а у нас?
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День твій останній приходить Хуйло..😗😗😗
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-Русская мысль совершенно не применяет критики метода, т.е. нисколько не проверяет смысла слов, не идет за кулисы слова, не любит смотреть на подлинную действительность. Мы занимаемся коллекционированием слов, а не изучением жизни. До чего русский ум не привязан к фактам. Он больше любит слова и ими оперирует. Это приговор над русской мыслью, она знает только слова и не хочет прикоснуться к действительности. Ведь это общая, характерная черта русского ума.
Академик Иван Павлов о русском массовом уме
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/Article/pavl_russum.php
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И ко всему этому надо бы добавить мысли нашего современника , который сказал всё то же самое , только иными словами.
Реальность по самой своей природе штука русофобская и антигосударственная. А.Невзоров
_________________________________________________________________
Если цитата, приписываемая де Голю, и является фейковой, и была она сказана кем-то другим , то это не отменяет правильность сформулированной там мысли. Что некто ярко выразил словами правду всей русской действительности.
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Київенерго забрати у упиря ахметова та повернути місту.
Підтримуй, голосуй - https://petition.kievcity.gov.ua/petition/?pid=5470
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Позвал пукен кабаиху и приказал скинуть трусы. Скинула. Потом приказал ей сесть ему на макушку. Она возмутилась - зачем дескать? Пукен ответил - ты же знаешь, кто я - хуйло, вот! Кабатха села. Пукен подошел к зеркалу. Кабаиха загрустила - подумала и сказала - ну вот, опять будет только щекотно. А пукен ей говорит ты дура не о том подумалп, я просто хочу прикинуть, как мне с чубчиком
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15 апреля в 11:31
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Падение уровня жизни в ходе нового путинского кризиса поставило на грань выживания 70% российских семей. Такие данные привела на Апрельской конференции ВШЭ директор Института социальной политики Лилия Овчарова, пишет газета "Ведомости".
По оценке ВШЭ, доля населения, у которого есть деньги на что-либо, кроме обязательных расходов на еду, товары первой необходимости и базовые платежи государству, сократилась за 2014-2016 годы на 25%.
Половина их доходов тратится на базовые потребности. Это бюджет выживания. Остальное - ресурс развития, который может быть инвестирован в образование, здравоохранение, досуг и культуру, строительство жилья и т. д. В первую очередь беднеют и без того бедные слои населения (богатеют только путинские олигархи).
К концу 2016 года реальные доходы русских рабов сократились на 13% к уровню октября 2014 года, зарплаты - на 8%. Число бедных возросло на 3,9 млн человек до 19,8 млн - почти каждого седьмого. Оборот розницы упал на 16%.
По данным ВТБ24, в городах с населением от 100 тыс. человек и более основная часть - 39% - люди с доходом до 20 тыс. рублей в месяц, еще чуть более 35% - от 20 тыс. до 40 тыс. рублей: это население с бюджетом выживания. Доходы почти 22% населения - от 40 тыс. до 100 тыс. - 120 тыс. рублей, выше лишь у 3,8%.
В этих условиях налоговая реформа, задуманная с 2018 года и включающая рост налогов для нищий русских рабов и ее снижение для путинских воров-олигархов, рискует замкнуть экономику в порочный круг, считает эксперт.
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