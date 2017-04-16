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Теги: референдум (1181) Турция (1922) Эрдоган (334)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Эрдоган заявил о победе на референдуме по конституции: президентские полномочия усиливаются

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о победе на референдуме по изменению конституции.

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Я пытаюсь разобраться. Думаю, что многие не отличат турецкую речь от арабской. Им все мусульмане на одно лицо, судят лишь по вероисповеданию. Скорее всего, что многие не поймут турецкую культуру, тонкости отношений, да и сегодняшнюю ситуацию из-за войны в Сирии вместе с курдской проблемой. Некоторые слушают неграмотных европейских политиков, веря им и считая их всегда правыми. Еще подумаю и напишу.
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Самое прикольное что именно курды и поддерживают Эрдогана во всем.Именно они и есть огромная часть его электората.Курды они тоже разные есть))
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Возможно но курды его серьезная поддержка.Я же вижу контингент на его митингах.Честно сказать я не являюсь ярым сторонником Эрдогана.Как и явным противником.Посему я посредине))).Но больше даже противник этого референдума.Президентов НУЖНО МЕНЯТЬ!
лЮБЫХ ПРЕЗИДЕНТОВ.Даже очень хороших ибо они становятся плохими через время)
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определись..
или ты сторонник..
или противник..
смертная казнь.. это так себе..
дальше сам салютуй!
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А зачєм ти ссилку на Камсамольскую Правду вилажіл?
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та эти отморозки уже три года движутся, но дальше "дамбаса" так и не продвинулись...
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Очень плохой результат референдума. 1,2 % перевеса - это ничто, скорее всего опять молодежь референдум проигнорировала, как при голосовании за Брекзит. Грозит массовыми выступлениями турок против Эрдогана.
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Будут. Народ в Турции упрямый, не кацапы. Но все будет по законам.
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Эрдоган заявил о победе на референдуме по изменению конституции - Цензор.НЕТ 572Жыве Беларусь быстро убежал ,

что ты так у меня впрофиле смотришь
там узоров нет и цветы не растут, удались вон, чупокабро
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Но янукович Конституцию сломал, вернувшись через суд. Тут иная ситуация.
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Но референдум сегодня был и результаты никто не опроверг.
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я и написал что не специалист. Референдум/Vox populi очень манипулятивная штука. Как были поставлены вопросы, как пиарили, запугивали народ или нет и т.д. Тем более, что насколько я понял, интеллектуальную половину общества серьезно потрепали? Может у них референдум такая же ширма как у нас выборы?
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Вряд ли. Турки очень принципиальные и упрямые. Сейчас скорее повлияли миллионы беженцев.
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Реально была очень сильная борьба предвыборная.Достали и те и другие..
У меня одни знакомые за другие против.Скажем так интеллигенция -против.Тут нужно быть честным.Но демократия-большинство побеждает..Ну если быть честным и на мой взгляд-ничего по сути не поменяется.Так что все это такое...Ни о чем.
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Да-а, проблема голоса практически 50/50 и это политику надо учитывать.
То что не более двух каденций тоже прекрасно.
Да и назначение министров и прочей шелупони не очень плохо, Будет как по Н.Гоголю - Я тебя породил, я тебя и убью.
Единственно чего нет - участие в выборах. По мне так выборы(референдум) должны считаться состоявшимися если в выборах приняло не менее 75% избирателей и выигранная ситуация считается если набрано 75% голосов. Это как раз и будет немногим более 50% населения обладающего правом голоса.
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В посте я высказал своё личное мнение о статье, а в статье ни слова нет о системе выборов в Германии. И к чему ваш вопрос? Не понял.
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"По мне так выборы(референдум) должны считаться состоявшимися если в выборах приняло не менее 75% избирателей", - поэтому я спросил.
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А тут референдумы есть вобще? Ни одного не помню за 24 года. Вот в Австрии, Швейцарии есть. Там народ пока ещё спрашивают.
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Вроде местные какие-то были типа "штутгарт21"
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Победит ли народ? Сомневаюсь, даже не уверен.
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Більшість проблем Туреччини зав"язані на вирішенні головної - світська чи релігійна влада. Щось мені підказує чакра, що це перемога ісламу.
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А кто для ребя страшнее - "либерасты" или "муслимы"?
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Єдорган позаздрив царькам більшості постсовкових країн.
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Господа украинцы вас обманули по поводу демократии.Демократия это не свобода визга на действующую власть,демократия это то что на власть не нужно особо орать ибо у власти нет такой беспредельной власти какая есть в Украине.Здесь чинуша это просто обычный рядовой человек,и его хотелки ничего не решают.Все решает ЗАКОН.
Вот это демократия.
Она заключается в том что если мне что то нужно,и это не нарушает закон,я сделаю в Турции БЕЗ ВСЯКИХ ПОМЕХ.Ни один чиновник вообще не смеет мне помешать.Да и нет у него такой возможности.И по закону и в реале МЫ С НИМ РАВНЫ.Перед ЗАКОНОМ.
Вот что есть ДЕМОКРАТИЯ.Подумайте.Есть ли она в Украине.
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Такое состояния ума в Украине - последствия ссср. Помню, что даже арабы смотрели при совке на многих как на быдло. Да мы такими и были.
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Это просто какой то кошмар...Нет слов..Люди вы же несете бред.Какая нах диктатура?
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Я знаю что ты не считаешь.Я как раз тут проверяю одного типа знатока Турции.Подмигиваю
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да успокойся ..я тебе объясню ..
будь вы хоть швейцарией , но вы находитесь в таких еб!!нях , и к тому же муслимы, что к вам никакого доверия нет...
в ваших краях есть одно масенькое государство которое заслуживает уважения , но они называют себя теми кого муслимы , мягко говоря не долюбливают)))
к тому же я верю в то , что когда в Украине все устаканится и тот же Крим вернется в Украину , то вы (Может не ты лично ) турки , будете рвать тот Крим устраивая там что то подобие Косово 2...Украина еще хлебнет с вами горя..
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огнетушитель и аптечка у тебя в кафе есть?
вот. уже закон нарушаешь.
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и что, наличие в правительстве премьер-министра мешает Эрдогану править разумно страной, придерживаться Законов, действовать по Законам? Откуда такое стремление к концентрации власти в одних руках, в его собственных??
Или это тоже называется в Турции "демократия"? Странно, а во всем мире это называется автократия, самодержавие и т.д.
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"....Господа украинцы вас обманули по поводу демократии.Демократия это не свобода визга на действующую власть,демократия это то что на власть не нужно особо орать ...." (-с)
Демократія (грец. demos - народ і cratos - влада) - форма політичної організації суспільства, що характеризується участю народу в управлінні державою. Основними ознаками демократії є: 1) визнання народу джерелом влади, сувереном у державі.

Відтепер в Туреччині "Закон" - це Ердоган.
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Что за манера совать нос в чужие дела.
Как решили турки так и правильно.
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"совать нос", єто завозить белые камазы с "гуманитаркой", защищать "заблудившихся" псковских десантников, заылать "спасителей рюзькоговорящего населения" типа гиркина или моторылы. А мы просто обсуждаем тему. Вот вас например не удивляет появление здесь комментатора под турецким флагом. Как, он не "суёт нос" в чужие дела на украинском сайте?
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Ну чтоже, турки зделали свой выбор под очинь бальшим давление. Запода.
А если бы запод не выпендрючивался то итог мог быть савсем другим и не впользу эрдогана.
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Heil,Duce or nju hitler........!!!!!!!!!......................Trump vpadjot v glubokije razdumija-dumaju na minut 10 i heracit po Ankaru tolko odnim tomahookam-pacan,zavtra shoby bylo drugoi rezultat............))))))).................Erdogan idioot,absolut,no evo narod-vatniki................)))))))))........
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Некоторые слушают неграмотных европейских политиков, веря им и считая их всегда правыми. Еще подумаю и напишу.

Это больше похоже на какой то комплекс старшего брата когда они начинают рассуждать об исламизации Турции это похоже на украинизацию Украины.
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причем тут религия к национальным моментам?или в турции ислам был под запретом?
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Как раз ведушие либеральные европейские политики совсем непротив Султана и Султаната.
Но дело в том что Эрдоган уничтожает то что сделал для Турции вот этот человек https://ru.wikipedia.org/wiki/Ататюрк,_Мустафа_Кемаль
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мне это не надо- у меня бельгийская Википедия
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50на50...це погано закінчиться ...такі референдуми спокою не дадуть...
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Вот и все. Уничтожил красавчег все дело Ататюрка и турецкую светскую воинскую элиту.
Ну а несогласным с новым Великим Султаном Всея Турции, будут резать голову на улице, как резали солдату который сдался после переворота. А полиция будет делать вид что ничего не замечат.
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счас тебе турок расскажет, что это все проявления демократии, ты просто не понимаешь)
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С одной стороны он будет прав. Если Турция хочет как Афганистан от этого (1960).
Эрдоган заявил о победе на референдуме по изменению конституции - Цензор.НЕТ 6021
Прийти к этому (2015)
Эрдоган заявил о победе на референдуме по изменению конституции - Цензор.НЕТ 3823

То они на верном пути.
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Том вам бы управляемога как ранше и чтобы за ваши интиресы попу равал но дело втом что при демократи выбирает народ и он выбор зделал как зделал выбор в египте на что вы ответили ваенным пириваротом и назночением марионетки сиси ну эрдоган немного о умнее и ваши сказеи не паверил как мурси из египта.
Я знаю адно что например для маего народа он не лучший человек но для турков он мне делал многое и надеюсь ты делает так что все правельно турецкий лидер для турков а еврейский для евреев
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Он убивает светскую Турцию. Светское государство Аттартюка это наука и экономика.
А уход от светского государтва это деградация и как итог война и нищета. Потому что деграданты могут заработать или на высасывании нефти или на войне.
Других вариантов, по крайне мере в истории земли до 2017 года, не сущетсвует.
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Глядя как светский Асад травит людей газом пусть лучше Турция будет исламской.
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ты совсем тупой или прикидываешся?
асад тоже муслим
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аллавиты это и есть разновидность шиитов
поэтому шииты(Иран) их поддерживают
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Восток - дело тонкое (с), прежде чем писать на эту тему, разберитесь в вопросе, кто есть кто, суниты-шииты-аллавиты, ну и так далее.
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Уточните, пожалуйста, в каком месте я Вам предлагал помощь?
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помощь неуместными советами
если бы я ошибся то меня и без Вас бы поправили(хватает здесь защитников ислама от неверных)
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Ердоган - це диктатор та корупціонер. Порядна людина не чепляється за владу всіма дозволеними та недозволеними засобами. Тим паче немає нічого гарного в тім, що державний устрій держави змінюється задля однієї людини.
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Прикидываешься ты. Асад не муслим , а алавит. Алавиты у власти еще со времен протектората Франции.
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муслим-аллавит,разновидность шииитов
поэтому шииты(Иран) их поддерживают
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пепец... "заявил о победе"..
Турки, вы шо турки?? Как может человек, который заявляет о том, что он заботится о стране заявлять о " победе"?? Кто победил:?? Страна?? Диктатор??
Вы, уважаемые турки, точно НЕ победили.
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Ну и шо дальше?Ну сконцентрирует Эрдоган,все институции,в своих руках?!Кому от этого легче?В чём смысл?Только,в том,шоб потешить своё ЭГО?Ну,а дальше,шо?Если это то,шо нужно туркам,то флаг им в руки и барабан на шею.Но только,людська сутнiсть не наситна.Як би потiм плакати не довелось.Бо як писал Маккиавелли,лучше иметь несколько центров власти,чем один.И чем устойчивее и независимие они друг от друга,тем сложнее их свалить.
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мне вот интересно что думают евреи из Израиля про Эрдогана?
ау! куда пропали?
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шииты поддерживают потому что у них вековая вражда с сунитами
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а шоб мозги задурить

Не шоб мозги задурить, а намек на имперские комплексы.
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Хочу референдум про надання необмеженої влади Петру Олексійовичу! Файний керівник і державний діяч, керуй нами вічно! Готовий в перших рядах голосувати ЗА!
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51 больше чем 49.
В зале король и 100 человек, короля поддерживает 51 человек, что будет если при такой ответственности король допустит хотя бы один не верный шаг? когда его поддержало всего на 2 человека больше? ... после неверного шага поддержка уменьшится... а противники придут в негодование, и налупят тех, кто поддерживал (оставшихся).
Очень печальная и опасная цифра, дающая расширение полномочий (др. словами - узурпацию власти). В Турции неоднократно смена власти происходила силовым путем (военными). Противники (оппозиция, несогласные) показали - что их половина населения...
Был у нас пару лет назад свой эрдоган, любитель ответственности с такой же поддержкой.
Опасный путь выбирает дружественная нам турция...
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свою фишкуююю, он инклюзив они похоронили...
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Это какой-то психовывих. Чем "мельче" человек у власти тем больше ему нужно этой власти. А конституциями кто только уже не подтирался...
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Цензор.НЕТФорум УкраиныЭрдоган заявил о победе на референдуме по конституции: президентские полномочия усиливаются
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