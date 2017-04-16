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Теги: посол (1111) статистика (319) туризм (991) Турция (1918)
Тему создал: Цензор.НЕТ

"Число туристов из Украины в Турции увеличилось на 48%", - посол Тезель

В 2016 году количество туристов из Украины, посетивших Турцию, увеличилось в 1,5 раза.

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Число туристов из России в КНДР увеличилось на 148%", - ЛАВРОВ.
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Число эмигрантов из России в КНДР увеличилось на 86%", - ЛАВРОВ.
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Путевки в Турция даже по бросовым ценам в нормальных странах уже давно никто не берет. Вот для украинцев самое оно.
В Сомали не пробовали съездить? Там еще дешевле.
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Ни хера се ему накидали?
Прям пасхальный приход.
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А вы предлагаете в Крым? Так лучше в Турцию бюджетным туристам...
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не завидуй, ватный! тебе только крымнаш остался, ибо путлер запретил чартеры в Египет и Турцию, а на остальное тебе еще насосать надо )))
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Но по крайней мере лучше чем в Крыму-там вообще днище сейчас и Турция по расстоянию- одинаково
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Чё в "Руцкий мыр германия" сбежал... поцреот - путлероид, шеф не устроил.... писюн путлера даж там не выплюнул? Причмокивай, но в своём мирке! Сюда не суйся из деревни Гадюкино!
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москаля завалили, народ поїхав. Алгоритм розвитку туризму в Турції для українського контенту зрозумілий.
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Ещё пару расстрелов дипломатов или серьезных взрывов и количество украинских туристов в Турцию вернется к количеству начала 90-х, несмотря на бесшабашность украинцев.
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Зубожіння народу бл., Пороха на вила, Юлю на трон!!!
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и пороха на вилы и юлю на вилы. В сортах дерьма разбираца не намерен.
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Мы Украинцы чувствуем себя приятно и комфортно не только в Турции, но и в любой зажиточной стране. Но только не у себя дома где за 25 лет так ничего и не создали. А только каждые выборы соучаствуем в назначении новых воров, которые потом опять забывают поделится с теми кто их избрал...
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тем летом отдыхал в стороне Одессы... хорошо все свои..но цены....в Турции дешевле и без каждодневного напряга
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Сейчас Эрдогана султаном назначат.....а потом посмотрим....увеличилось или уменьшилось....
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А туристам какая разница диктатор он или нет? Туристов интересует цена отдыха и качество сервиса
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И безопасность, которую при єтом будут стараться обеспечить.
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Да как сказать....то о чем вы говорите немаловажно.....но и не является исчерпывающим.....
Отдыхать в диктаторской стране...лично я не стану.....
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у туристов из некоторых стран, показателем сервиса является возможноть нажраться алкоголем притянутым из дютифри, и валятся перед входом в отель.
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Ну кацапов-унтерменшей я не беру, это отдельная тема
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так они и опустили качество сервиса до среднепензенского...
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По словам моих знакомых их в последнее время по-меньше стало
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Меньше, я был в прошлом году. Тогда еще запрет действовал то их вообще мало было. Но очень многие жаловались на падение сервиса. Причем это мало зависело от цены. Могли приехать, а отель 5+ закрытый, и всех селят обшарпаную 3-ку. Когда начинали возмущаться, наши (а их там немеряно) тихонечко говорили - привыкли к русским, им на сервис побоку, главное сливу залить.
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В Эмиратах шейхи (хотя, формально есть президент - но он тоже шейх), любая политическая деятельность запрещена, шариат... - зато туризм процветает . Думаю, Эрдоган не дурак, чтобы лишать страну доходов от туризма.
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это наверное те ездили, которын подняли в Украинн статистику по покупке элиьных авто.
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Да нет, вроде все знакомые ездят. Либо туда, либо в Грецию/Хорватию. Те кто поднял статистику, "ездят" совершенно на иные курорты.
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Ели турки хотят видеть наших туристов, им надо серьезно поработать над сервисом. Украинцы не кацапы, абы как ради моря, себе могут оставить.
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Да, но за стоимость "элитного" отдыха можно и в Италию рвануть.
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За бюджетньіе деньги и так много там дают. Сравниваю я с Крьімом до оккупации, а сейчас даже не сравнить. Для Италии мне жаль таких денег, даром не платят такие деньги.
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Знакомые в прошлом году были в Ж.Порту, я в Турцию мотнулся. Сравнили расходы, вышло примерно то на то, правда я был всего неделю, на больше по времени не получалось (как раз на переворот попал.)
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Вот и ответ всем недругам Турции. Украинцьі ездили и будут ездить в Турцию. Полно студентов из Турции и других тюркских стран учатся в Украине и платят деньги.
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Как "ваши/турецкие" владельцы "турбизнесов" ощутили разницу между русским туристом и украинским? Потому что из того что я слышал, они очень хорошо разбираются даже в регионах Украины, не то что странах...
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откуда я знаю?У меня нет знакомых в тур бизнесе
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жаль, интересно было. Одно дело когда тебе рассказывают какой ты офигительный чувак, в перемешку с " а вот это купи", другое дело узнать реально.
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Я знаю про Єгипет. Там в Шарме лишь четверть туристов.
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Многие сейчас туда рванули, многие не довольны. Говорят что кормят плохо?
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Знаешь, ко мне приезжал один знакомый.Он в Турции был только в курортных городах.Там к нему вежливо уважительно обращались.
Но чисто по украинской привычке он думал что это наигранно и потому что он турист.А пожив в Стамбуле в нашей квартире,в спальном районе и поездив по Стамбулу в абсолютно не туристических местах он был в шоке от всего,но самое что его удивило так это то здесь ВЕЗДЕ так общаются люди между собой..Уважительно и вежливо.Так принято это менталитет.
У меня всегда в голове одна мысль когда я каждый день прохожу мимо охранника в моем доме-Блин,ему не надоело УЛЫБАТъСЯ?!!!Все время и каждому жителю..Я бы не смог так
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В Киеве некоторьіе турки живут, но у них свой бизнес и у властей ничего не просят.
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так зрадодрочеры же ноют что денег нет и все на 1200 работают...
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А просто, кацапов в Турции терпят, но ненавидят
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До таких сволочей ее хочется. Там блин могут убить или арестовать
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Судя по всему...после назначения Эрдогана султаном...Турция станет для паРаши дешевым заменителем Сочи....
В Сочи избранные...а быдло в Турцию..что бы через заборы не заглядывали к димону.....
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Мой племянник, живет в роССии, построил себе виллу в Испании. На вопрос, почему не в сочи? Ответил: В гадюшнике строить?
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Лучше уж в Турцию, чем в оккупированный Крым. Ноги моей там не будет больше. Даже после деоккупации. А в Турции классно. Особенно , если там кацапов не будет.
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Тю, там можно и шовдарем поперхнуться. Шо то було?

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у нас тоже уже есть в продаже, ваша. Пока не беру. Осталась привычка с прошлого, сильно раннего не брать
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У нас здесь есть привычка-своих не травят.И не все продается за деньги.Так что можно есть без страха.
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При всем уважении, но люлю лишь украинскую клубнику. Рядом со мной турки уже продают клубнику, но она безвкусная.
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Может и вкусно, но у меня салат из сежиж овощей Турции и Украиньі с селедкой и вяленньім говяжьим мясом. На закуску бутерброд с икрой. Тоже ничего.
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крыму можно и не возвращаться. туда уже не поедет никто
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Вот ведь удивительно. Жалуемся на высокие цены в Украине и Едем в Турцию за комфортом и низкими ценами, забывая что там сезон дольше и у турков есть больше времени в году что бы отбить инвестиции.
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Чем ехать в вонючий крим, лучше, за те же деньги, поехать в Турцию.
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Сколько терактов за последний год было в Турции? А в Крыму? От то-то же.
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Цензор.НЕТФорум Украины"Число туристов из Украины в Турции увеличилось на 48%", - посол Тезель
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