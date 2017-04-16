"Число туристов из Украины в Турции увеличилось на 48%", - посол Тезель

Луиза Тумбочкина
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, З Україною в серці
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Всего на сайте: 163 писателя
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В Сомали не пробовали съездить? Там еще дешевле.
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Прям пасхальный приход.
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Отдыхать в диктаторской стране...лично я не стану.....
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Но чисто по украинской привычке он думал что это наигранно и потому что он турист.А пожив в Стамбуле в нашей квартире,в спальном районе и поездив по Стамбулу в абсолютно не туристических местах он был в шоке от всего,но самое что его удивило так это то здесь ВЕЗДЕ так общаются люди между собой..Уважительно и вежливо.Так принято это менталитет.
У меня всегда в голове одна мысль когда я каждый день прохожу мимо охранника в моем доме-Блин,ему не надоело УЛЫБАТъСЯ?!!!Все время и каждому жителю..Я бы не смог так
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В Сочи избранные...а быдло в Турцию..что бы через заборы не заглядывали к димону.....
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