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Теги: интеграция (49) Турция (1918) Чавушоглу (36) Евросоюз (11740)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Политика интеграции в ЕС останется приоритетом Турции, - Чавушоглу

Политика интеграции в Европейский союз останется стратегическим приоритетом Турции.

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плять опять началось метание остро-режущих в спину.....
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До договоренности между Брюсселем и Анкарой, в страны Евросоюза ежедневно прибывало от 7 до 10 нелегалов. К марту 2017 года этот показатель снизился до 50 в день.
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Тю! А кацапы сказали,что политика интеграции с Россией останется приоритетом Турции,- Песков.
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а в Украине уже дали безвиз , вроде,
но он и так был для теху кого есть деньги на счету
что до что после безвиза, но главное за это стоял целый миллион на майдане
от населения Украины, теперь вот у нас (вроде) безвиз, а смысл?
ну наверное есть, финан. группа вооружившись национл гаслами "славаУкраине" вместо региональных теперь грабит,
и ну кто им возразит, когда начнут плевать в морду за лживое "слава Украине,"героям" слава" скоро, вернее уже, и давно по все Украине, только тут это не напишут только когда это будет выгодно владельцам сайта, как обычно короче, но и это будет ещё мало
для Украины как державы, народ,
у нас нефти нет, и сланца наверное тоже, тут не Дубаи, так что правильно сделали кто от сюда рванули кто тут живёт законно, честно работая тот несчастный человек
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То что говорит Чавушоглу,это так,для лохов,а вот то что Эрдоган сказал что отомстит Германии,Австрии,Бельгии и Швеции- это серьёзно, я бы относился к этому неуравновешенному психу осману очень серьёзно,он может выкинуть любой фортель,в любой момент
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Пока цель Турции должна быть " Выдворение 3 млн.арабов,принятых полухаестом( эр мэн?-ворованное слово) през.Гюлем." Ширакян заселил Францию арабьем и этот тоже,хотя в Турции итак полно было некрасивых пришлых арабоафриканцев и других. (1974г -официально 1.6 млн.арабья было.)
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Никаких шансов, товарищи. Тем более после референдума...
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Политика интеграции в ЕС останется приоритетом Турции, - Чавушоглу...в то времья когда политика Эрдогана проучить ЕС
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пусть даже не мечтают, недавно нас всех с ЕС называл фашистами, угрожал странам которе не разрешали туркам устраивать дебоши, сейчас устаивает порядки у себя как у путьки, им до демократии как в Еврпе как до Луны
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Цензор.НЕТФорум УкраиныПолитика интеграции в ЕС останется приоритетом Турции, - Чавушоглу
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