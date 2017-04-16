УПЦ КП провела пасхальное богослужение для верующих оккупированного Симферополя

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, Мабон
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Христос Воскрес!
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КП, МП - почти одно и тоже. Любая религия угнетает человека.
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1. Крымчане сегодня поздравляли друг друга и всю Украину с Пасхой. Тем временем на пасхальной всенощной службе в Севастополе в Покровском соборе читали Евангелие на украинском, русском и греческом языках. В эту ночь вместе с полицаями в церквях дежурили кизяки с нагайками. Православные храмы и церковные общины Крыма и Севастополя подчиняются Киевской митрополии Московского патриархата. Представители Киевского патриархата после аннексии полуострова подвергнуты давлению со стороны оккупантов http://ru.krymr.com/a/news/28433138.html
2. Херсонские священники Украинской православной церкви Киевского патриархата передали в Крымскую епархию УПЦ КП "благодатный огонь", привезенный из Иерусалима. Церемония прошла на административной границе Крыма и материковой Украины, на КПВВ "Чонгар" http://ru.krymr.com/a/news/28433515.html (фото). Архиепископ Украинской православной церкви Киевского патриархата провел пасхальное богослужение в Симферополе. За время российской аннексии Крыма число приходов Украинской православной церкви КП на полуострове уменьшилось: закрыты церкви в Севастополе, Яны-Капу (Красноперекопске), Керчи, селе Перевальном. Оккупанты захватили часть зданий Крымской епархии УПЦ КП и провели конкурс на аренду части помещений церкви http://ru.krymr.com/a/news/28433174.html
3. Если вдумчиво "посерфить" по интернет-страницам крымских изданий, можно выделить словосочетания, наиболее часто используемые представителями оккупантов. Прежде всего, это различные оттенки вероятного будущего: может стать, будет, хотят сделать, появится и т.д. По прошествии трех лет после аннексии Крыма уже понятно, что в основном это - обещалки и ложь, но предатели в это верят. То, что обещали в 2014-м, сегодня уже забыто, а каждый новый день сулит очередные заманчивые перспективы. Среди разномастных и разношерстных посулов особо выделяются те, в которые веришь сразу и бесповоротно. Касаются они духовных скреп и превращения полуострова в сплошную военную базу. Подробней прочтите по ссылке http://ru.krymr.com/a/28429127.html
4. На феодосийском паблике терпеливо и аргументированно поясняют, почему не стоит ехать в Крым на ПМЖ. Тут и без тараканов из-за поребрика капец: "Это откуда вы все сюда переезжаете? Мне интересно, в каком субъекте рф ещё хуже жить, чем в Феодосии? Я против. Крым не резиновый. С севера уже надвигаются солончаки. Варварски используются артезианы. Что ни поле, так уже стоит мобильная буровая установка - ищут воду. Ты точно уверен, что через 2 года мне, коренному, и тебе, понаприехавшему, хватит воды? А вот я в этом не уверен. Так что сиди, где сидишь. Хорошо там, где тебя нет. Без обид. Ты поинтересовался, а я ответил, как есть на самом деле. Земля УЖЕ начала умирать в окрестностях Красноперекопска. Привет рису и другим влагоемким культурам. А также огромный привет коровам, всему животноводству и особенный привет молочной промышленности. Одна корова выпивает в сутки от 50 до 80 литров воды. Высокоудойные коровы выпивают до 150 литров воды в сутки. Крым уже накормил россию, или кто-то не в себе?" https://twitter.com/KrimRt/status/853503554564349952 (скрин).
5. Продолжается уничтожение крымской природы: "Подножье горы Демерджи разбивают на участки!!! Мне очень жаль, если такие места продадут наши чиновники там, где многие приезжают на выходные, летом множество туристов посещает эти места. Там, где снимались легендарные фильмы Кавказская пленница, Спортлото 82 и множество других. Уважаемые чиновники, когда вы уже насытитесь?!!! Ведь могут быть такие земли для простых людей, куда можно просто прийти и погулять!!!??? Зачем губить красоту заборами и хоромами!!!!???? Поймите, что Крым ценится ПРИРОДОЙ, которую вы уничтожаете. Если так будете продолжать, то Крым просто-напросто обесценится!" https://twitter.com/KrimRt/status/853516288894873600 (фото-скрин).
6. У предателя Александра Талипова случился припадок, но россию не винит: "Нет слов, детский лагерь Восход в Коктебеле! А теперь можно продавать за копейку! Полностью разграблен, никем не охраняемый. Приматоподобным (прим. Имеет ввиду украинцев), это не из-за россии, это из-за остатков ваших чиновников, которые, видимо, проводят такие экономические диверсии в российском Крыму". Талипов, примат - это ты, раз на четвёртом году аннексии у тебя всё ещё виновата во всём Украина https://twitter.com/KrimRt/status/853565918496083968 (скрин и видео).
7. Вата всё хает местную "власть", доставшуюся от Украины. Так вот, Крым отдан им на разграбление за лояльность при оккупации. Эти "чинуши" слишком много знают и могут рассказать. В Кремле закрывают глаза на беспредел в обмен на гарантию молчания предателей.
8. В Симферополе сгорела птицефабрика "Южная". В августе 2016 года птицефабрику, которая принадлежит украинской компании "Авангард", оккупанты отжали и передали компании супруги экс-депутата Верховной Рады Украины Олега Царева http://podpricelom.com.ua/read/economy/v-symferopole-sgorela-ptytsefabryka.html (фото).
9. Сложилось ощущение, что в Крыму дороги не укладывают, а перекладывают с одной улицы на другую.
10. Ярая ватница (в прошлом) продает 2 гостиницы и переезжает жить на материковую Украину. Говорит: "путин нас на@бал" (цитата).
11. Ялта. Наблюдал, как бурятоликий полисмен на Набке прессовал рыбаков, продающих свой улов чулары. Двоих уволокли с рыбой рисовать протокол. Кило чулары - 200 фублей. Штраф за "незаконную торговлю" - вроде бы 5000. Велкам ту родная говень.
12. Ватник позвонил в посольство Болгарии с вопросом, выдают визы крымчанам по аусвайс-загранпаспортам или нет? "Конечно, нет", - ответили ему! Братья, братишки, братушечки)))!
13. Сегодня годовщина освобождения Ялты от прошлой оккупации. Нынешние оккупанты, вероятно, отпразднуют с размахом http://ru.krymr.com/a/news/28433613.html
14. Если вы считаете, что ваша жизнь не имеет смысла, вспомните, что в соседней стране есть "оппозиционеры".
15. Яныковощ сбежал в россию. Путлеру, кроме КНДР, бежать некуда, а тут Трамп свинью хочет подложить.
16. Ялта. Тарас Григорович Шевченко з квітами. Як завжди… https://twitter.com/radist_titanika/status/853556237899886593 (фото).
P.S. У одного из крымчан наболело: "Как нормально можно общаться с крымской ватой? В голове 5-я колонна, бандеры, мост, Сирия и Трамп уже чмо. Лучше бы они были немыми". На сегодня всё.
КРЫМский бандеровец @CrimeaUA1
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