Хакеры ежедневно осуществляют 4,5 тыс. кибератак на немецкую армию, - министр обороны Германии фон дер Ляйен

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Если кому интересно - результаты референдума в Турции. Эрдоган побеждает, но очень неуверенно, более того Анкара и Стамбул против
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Балканы снова дымят.........
Премьер Александр Вучич: Сербия хочет купить у расеи зенитные ракетные комплексы С-300
Об этом сегодня объявил избранный президент страны, премьер Александр Вучич. Вопрос поставки комплексов, как признался сербский политик, обсуждался на переговорах с российским президентом в Москве в конце марта.
Сербии важно иметь два дивизиона комплексов С-300 и полковой командный пункт. Это стало бы решением на многие годы вперёд, об этом объявил Александр Вучич, посещая из ракетных бригад. По словам избранного президента Сербии, о возможной покупке зенитно-ракетных систем он говорил с президентами России и Белоруссии. До этого премьер отмечал, что комплексы С-300 слишком затратные для его страны. Но Россия цитата по ТАСС «выразила желание помочь сербам, заключив с ними определённые договорённости». Вице-премьер Рогозин подарил Вучичу макет С-300 и пообещал, что Россия рассмотрит технические детали запросов Белграда о закупке таких комплексов. Впрочем, и без них по мнению аналитиков можно говорить о том, что Москва вооружает Сербию. Она безвозмездно передала шесть истребителей Миг-29, кроме того Белград получит несколько десятков танков и бронированных разведывательно-дозорных машин. Обсуждается и передача зенитно-ракетных комплексов Бук. Белоруссия тоже обещала сербам военную помощь. Вучич приезжал в Москву в конце марта за неделю до выборов президента Сербии. Правда, тогда он утверждал, что о покупке С-300 речь не шла. А говорили о Буках и других видах вооружения.
Вучич после избрания президентом поблагодарил президента Путина и канцлера Меркель за оказанную ему поддержку.
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Есть там конечно кул-хацкеры но, их крутизну определить тяжеловато. Это не два танка в поле.
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дура, там программы все адреса подряд автоматически сканируют
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