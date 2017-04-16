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Теги: армия (7650) Германия (2761) киберпреступление (244) хакер (562) IT-индустрия (123) кибербезопасность (103)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Хакеры ежедневно осуществляют 4,5 тыс. кибератак на немецкую армию, - министр обороны Германии фон дер Ляйен

На серверы немецкой армии (Бундесвера) ежедневно осуществляется 4,5 тыс. кибератак.

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Фатерлянд с хакерами справится. Тырить не надо, что бы хакеров не боятся!!!
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Жрать хотят, без подлянок всё-равно кому - лопату не подают
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http://secim.haberler.com

Если кому интересно - результаты референдума в Турции. Эрдоган побеждает, но очень неуверенно, более того Анкара и Стамбул против
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офф топ
Балканы снова дымят.........

Премьер Александр Вучич: Сербия хочет купить у расеи зенитные ракетные комплексы С-300

Об этом сегодня объявил избранный президент страны, премьер Александр Вучич. Вопрос поставки комплексов, как признался сербский политик, обсуждался на переговорах с российским президентом в Москве в конце марта.
Сербии важно иметь два дивизиона комплексов С-300 и полковой командный пункт. Это стало бы решением на многие годы вперёд, об этом объявил Александр Вучич, посещая из ракетных бригад. По словам избранного президента Сербии, о возможной покупке зенитно-ракетных систем он говорил с президентами России и Белоруссии. До этого премьер отмечал, что комплексы С-300 слишком затратные для его страны. Но Россия цитата по ТАСС «выразила желание помочь сербам, заключив с ними определённые договорённости». Вице-премьер Рогозин подарил Вучичу макет С-300 и пообещал, что Россия рассмотрит технические детали запросов Белграда о закупке таких комплексов. Впрочем, и без них по мнению аналитиков можно говорить о том, что Москва вооружает Сербию. Она безвозмездно передала шесть истребителей Миг-29, кроме того Белград получит несколько десятков танков и бронированных разведывательно-дозорных машин. Обсуждается и передача зенитно-ракетных комплексов Бук. Белоруссия тоже обещала сербам военную помощь. Вучич приезжал в Москву в конце марта за неделю до выборов президента Сербии. Правда, тогда он утверждал, что о покупке С-300 речь не шла. А говорили о Буках и других видах вооружения.
Вучич после избрания президентом поблагодарил президента Путина и канцлера Меркель за оказанную ему поддержку.
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То есть по сути идёт война, в которой государство от большого ума своих руководителей не отвечает на враждебные действия и враг радуется своей безнаказанности. Вообще то можно себе представить, чем руководствуется государство. Предположим, киберманьяка отождествили, арестовали, сунув носом в пол, и готовят к судебному разбирательству. Тут же во всей и всяческой "прессе" появятся материалы о том, что задержанный - "божий одуванчик" со множеством психиатрических проблем, которого с детства не любили ни девочки, ни мальчики. и который по жизни и мухи не обидит. В любом демократическом государстве такая малоаппетитная волна ...информации составляет большую опасность. Германия - образцово демократическое государство. "Der Untergang des Abendlandes", однако. К тому же далеко не все киберманьяки занимаются практическим хакингом такого уровня за деньги и публикация данных о реакции государства даст информацию о стойкости его информационных систем.
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Россия вроде имеет самых сильных хакеров, пускай и отвечает за них.
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А ещё она имела самые сильные ракеты, танки, самолёты,... О, калашников считался самым крутым! А потом оказалося , что вроде это всё не так уж и круто....
Есть там конечно кул-хацкеры но, их крутизну определить тяжеловато. Это не два танка в поле.
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ага, на мой домашний роутер не меньше, я даже в логи не гляжу
дура, там программы все адреса подряд автоматически сканируют
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Цензор.НЕТФорум УкраиныХакеры ежедневно осуществляют 4,5 тыс. кибератак на немецкую армию, - министр обороны Германии фон дер Ляйен
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