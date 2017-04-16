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Теги: Кернес (1241) Металлист (150) футбол (3106) Харьков (4166) Курченко (384)
Тему создал: Цензор.НЕТ

​Курченко отказался отдать "Металлист" Харькову

Беглый олигарх Сергей Курченко отказался отдать футбольный клуб "Металлист" Харькову.

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ага... как в старом анекдоте, - ну, на нет и суда нет.
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надо как в Израиле делают .= вылавливать тварей . перевозить в Украину и судить на пожизненное .
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Сапронов: Харьков лишился еврокубков из-за одного идиота
Сапронов в свое время привел гепу в меры Харькова будучи его спонсором. Это так, про идиотов...СначалаГеннадий Кернес, используя рычаги власти, «отжал» у Ярославского стадион «Металлист», в который, к слову, бизнесмен вложил куда больше денег, чем город. А потом с протекцией всё того же харьковского мэра, Ярославского фактически заставили продать клуб группе компаний «ГазУкраина», владельцем которых оказался Сергей Курченко.
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а в ноги кланялись? а может бизнес партнер его с ним договорится, некий Петро.
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Ох ребята с Днепра! У меня душа за ваш "Днепр" болит.
А такая команда была!! Всегда этих "кротов" Ахметовских ябала.
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Беглый олигарх Сергей Курченко отказался отдать футбольный клуб "Металлист" Харькову - из этого следует что Харькову нужно самому взять клуб себе.... конец-концом, что такое курченко - куй с бугра .....

"Металлист" - национализировать!
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Действительно - какой то детский лепет.
Приглашение в Харьков на судебное заседание - приехал - арестовать и конфисковать фсё, не приехал - конфисковать в связи с неявкой.

Но харант тут же начнёт харантировать - типа - низзя - а то путен нападёть...
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Дешевле создать новую команду, чем возиться с этим пударасом по купле-продаже клуба!
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Так и пытаются возродить. Сейчас лидер у аматоров Металлист 1925.
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- Альо, гравець харківського "Металісту"? У зв'язку з переїздом вашого власника до мацкви, ви будете називатись мацковським "Металістом"!
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Действующий мэр Харькова Геннадий Кернес утверждает , что нет никаких доказательств того, что президент России Владимир Путин причастен к решению войны в Донбассе.
Об этом Кернес заявил в интервью для издания "Гордон".
и с Допкиным ездил на именины к Рамзанке Дырову.
даже снимки в соцсетях были.
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Как этот мудак куйченко достал уже. Присосался конкретно.
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Да Куйченко никто, это просто пальто для стоматолога.
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как это он отказался? и вообще кто у него спрашивал? что за идиотизм? все рыги кто принимал участие в грабеже Украины автоматом должны быть лишены всего имущества и денег. революция или понты?
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так а для чё харант у власти сидит?
чтобы харантировать неприкосновенность рыгам.
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он же харант, а не Гарант. понты колотит и состояние подбивает.
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Я не блакитної крові. Куркулі. З роду в рід, з покоління в покоління. А тут чмо, мара... Ніщо... Що відбувається? Що за погань..?
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Так назовите команду "Медалист", а стадион национализируйте, делов то. Пусть сидит на своих акциях-шмакциях. Можно назвать иначе, а начинать нужно с низшей лиги. Юристы, налоговики, прокуроры, судьи, правоведы! Не можете найти управу на этого ублюдка?! И не пускать никаких толстосумов до блокирующего пакета акций, пусть будет пул миноритариев.
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пошел он нахуй, металлист де-факто принадлежит Харькову. А за неявку с повинной с курчонка штраф.
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курченко-. андон, курченко-. андон..... сука мстить падло шо ультрас заспівам про ото хуйло путена....
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Пусть создадун новый клуб..только добаят одну букву в название МЕТАЛЛИСТТ!!..И Все!!! И пусть носится Курченко..со своим котором..в котором не будет команды)))
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Вы ребята с Харькова странные! Построили нормальный стадион. склепали. Хорошую команду.
А теперь что? Г
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Це говорить Кернес,а вони обоє один одного варті.А той Металіст шкода,прекрасні спогади,особливо про ЛЄ.
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Не курченко развалил Металлист, а собственно Гепа, когда стал выдавливать Ярика из Харькова под диктовку Саши-стоматолога.. Гепа и должен ответить. Курченок - всего лишь Фунт. А Металлист вернуть городу вместе со стадионом.
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В Харькове в августе 2016 года энтузиасты,болельщики,бизнесмены создали команду "Металлист 1925" которая сейчас играет в любительском чемпионате Украины и идет в лидерах. На команду играющую на стадионе Металлист ходит по 10 тысяч болельщиков, таким может похвастаться не каждый клуб УПЛ.
Вот сайт "Металлиста 1925" официальный сайт «Металлист 1925» (Харьков)
На матчи команды так же есть онлайн продажа билетов, чем тоже могут похвастаться не все клубы Украины.
Что касается Курченко и его гоп компании. Металлист должен миллионные долги как украинским так и зарубежным футболистам, клуб должен коммунальным предприятиям, налоговым органам,своим работникам.... Всё это должен гасить по мнению Курченко новый инвестор,плюс заплатить и ему кругленькую сумму. Даже если представить что найдется такой идиот(а за эти деньги можно купить практически любой клуб УПЛ) после выплаты всех долгов, Металлист должен пройти путь с аматоров до УПЛ. Покажите мне того кто готов миллионы долларов заплатить за печать и ещё миллионы вложить что бы сделать конфетку?
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Этого курченко, керноса, и допкена - давно уже надо было посадить на пожизненное !!! А у нас с этой нечестью все цацкаются.
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Курвченко не хочет отдать Метались. а Гена Хорьков харьковских суки с своим андроидом. Педали вроде не клавиатура. Агамно
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Кто скажет? Что
Можно сбросить этот гребаный планшет до заводских патронах?
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И пусть меня забанят нахрен. Бля. Что творится на этой гребаной территории? Бойцы бывшего "Беркута" спокойно валят из под следствия, у какого-то ублюдка не могут футбольный клуб отобрать. Всякая рыгооппосрань Украину грязью обливает. Где блядь эта гребаная власть? Где Г-прокурор и кто он? "Полевой командир" Майдана-2004. Министр МВД просравший создание ДыНыРы, за компанию с секретарем СНБО Поротьхублядь. Тогдашнее СБУ с Турчиновым до кучи. Допались до власти 2.0? Твари. На крови допались. Молебны теперь на Майдане устраивают. Типа помнят. Порядок навести не могут. Революция бля. Какая на уй революция? Путч, переворот, но не Революция. Кто в кацапездолии в 1919-м году помнил хоть кого-то из бывшей Гос.Думы? А из градоначальников? Ото-ж. Ото была революшн. А у нас, так, пародия. Всякие Вилкулы, Кернесы и прочая пиздобратия типа Бойко, права качает. А вот когда это кодло вернется вернется во власть, нам мало не покажется. ПыСы -пишите шо хотите, отвечать не буду.
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Цензор.НЕТФорум Украины​Курченко отказался отдать "Металлист" Харькову
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