​Курченко отказался отдать "Металлист" Харькову

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Всего на сайте: 163 писателя
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Сапронов в свое время привел гепу в меры Харькова будучи его спонсором. Это так, про идиотов...СначалаГеннадий Кернес, используя рычаги власти, «отжал» у Ярославского стадион «Металлист», в который, к слову, бизнесмен вложил куда больше денег, чем город. А потом с протекцией всё того же харьковского мэра, Ярославского фактически заставили продать клуб группе компаний «ГазУкраина», владельцем которых оказался Сергей Курченко.
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А такая команда была!! Всегда этих "кротов" Ахметовских ябала.
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"Металлист" - национализировать!
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Приглашение в Харьков на судебное заседание - приехал - арестовать и конфисковать фсё, не приехал - конфисковать в связи с неявкой.
Но харант тут же начнёт харантировать - типа - низзя - а то путен нападёть...
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Об этом Кернес заявил в интервью для издания "Гордон".
и с Допкиным ездил на именины к Рамзанке Дырову.
даже снимки в соцсетях были.
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чтобы харантировать неприкосновенность рыгам.
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национализруйте и все
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А теперь что? Г
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Вот сайт "Металлиста 1925" официальный сайт «Металлист 1925» (Харьков)
На матчи команды так же есть онлайн продажа билетов, чем тоже могут похвастаться не все клубы Украины.
Что касается Курченко и его гоп компании. Металлист должен миллионные долги как украинским так и зарубежным футболистам, клуб должен коммунальным предприятиям, налоговым органам,своим работникам.... Всё это должен гасить по мнению Курченко новый инвестор,плюс заплатить и ему кругленькую сумму. Даже если представить что найдется такой идиот(а за эти деньги можно купить практически любой клуб УПЛ) после выплаты всех долгов, Металлист должен пройти путь с аматоров до УПЛ. Покажите мне того кто готов миллионы долларов заплатить за печать и ещё миллионы вложить что бы сделать конфетку?
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Можно сбросить этот гребаный планшет до заводских патронах?
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