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Теги: оружие (3838) Нацполиция (6933) Донецкая область (3996)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Житель Донецкой области разгуливал по городу с заряженным автоматом. ФОТО

В Донецкой области задержан мужчина, который имел при себе оружие без необходимого разрешения на его ношение.

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Чикаго отдыхает. ватный чел и пояснить не смог ничего. аваковцы просто красавцы.
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какая разница бухой или уколотый или колорад, начал бы палить всем бы плохо было. не приведи Господи еще и убил кого. Господь отвел, не иначе.
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а если бы ехал на машине без прав..и ни дай господи давить всех начал?....)))А если бы с топором в сумке ишел ..или с вилами? Убить можно чем угодно.. боитесь оружия как черт ладана..о дохнете то под колесами то от топоров)))
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Якшвейцарський годинник мля, але тільки для лугандонців
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Надо разобраться, кого он хотел пристрелить. Я тоже определил, кого пристрелю, в случае сепарской заворушки в моем городе, а этот парень может и хотел припугнуть, убрать врагов Украины и в этом случае ему не надо было мешать.
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Нічого дивного - там зараз жити і ходити без зброї і гранат собі дорожче...

Це як в 1946-47 в Західній Україн. За словами( баби дружини) вночі стукали у вікно і говорили " Слава Україні"... І прості люди не знали що відповідати... скажеш "Героям слава" і попадеш на НКВД ЧИ МГБ - тюрьма і виселення... Нічого не скажеш і попадеш на УПА - теж відгребеш по-повній... Так що лугандонці куштуйте "рюзьгє мір" по-повній і не звіздіть/жалійтесь...Заслужили уроди\засранці
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По городу ходила, большая крокодила. Она-она ужасная была!!
Да если по Даунецку, то он хоть с атомной бомбой хъодит.
Нам то что? Путян их СПАСЕТ.
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Какие семь лет, дэбилы?
В стране "особлывый пэриод"!
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дивне правосуддя... сепари що зі зброєю "чергують на блок-постах" отримують амністію, а цей зі зброєю - 7 років тюрми.....

Це такий тонкий намьок - краще бути сепаром - менше дадуть, або не дадуть зовсім нічого.
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Не война а АТО! Война это понемногу.денежки в рублях сгорят.
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На планшете вообще не возможно. Какая хренотень этот андроид.
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тю, элемент одежды современного человека...
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Ну и что?Идет чел с автоматом,никого не трогает,какие проблемы?
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мусорам по медали за такую "боевую операцию " они же на передок ни ни ни .а тут такое чел с автоматом
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тю, это Слава Богу, задержали, пожурили
вон в винницкой области наприклад, дитишки гралися с боеприпасами и догрались -
13 квітня близько пів на третю годину ночі на вулиці Замостянськійстався вибух, у результаті якого загинув 20-річний солдат однієї з військових частин. Ще троє його знайомих, серед яких 16-річна дівчина, отримали осколкові поранення. За попередніми данимиекспертів вибухотехнічної служби поліції, здетонувавосколковибуховий пристрій, який саме - встановить експертиза.
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Цензор.НЕТФорум УкраиныЖитель Донецкой области разгуливал по городу с заряженным автоматом. ФОТО
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