Петербургская полиция задержала 50 оппозиционеров, намеревавшихся провести акцию в центре города

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Всего на сайте: 163 писателя
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Вітаю зі Святим Воскресінням!
Христос Воскрес!
Смачної паски та ковбаски!
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боротьба проти передачі Ісакія РПЦ?
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але влада пресує супротив досить щільно
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"Раскрыли четыре плаката с вопросительными знаками, на которых было написано: "Медведев - вор?", "Навальный - врун?", "Медведев - коррупционер?", "Навальный врет?". После чего сразу подошли полицейские и потребовали проехать с ними", - сообщил по телефону сайту "Кавказский узел" активист Виталий Небиеридзе. В Сочи было задержаны 8 из 10 участников акции.
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Ви і пасочки...
Вітаю зі святом!
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Заметь, Ксения, в той теме и вчера я не переходил черты.
Напротив, верующие ведут себя агрессивно. Кода кончаются аргументы обзывают сатанистом. Есть верующие которые не выставляют напоказ свою набожность, носят деревянный крестик .И есть те что вывалили крестище на цепище. Вот одна местная достопримечательность кажется мне из того самого рода.
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Пусть они не боятся, что уже примерно сотня в рашу смылась от мести народа.
ТЕПЕРЬ ВАМ ШАВКИ БРОЙЛЕРНЫЕ ПОМОГАТЬ БУДУТ ЕЩЕ БОЛЬШЕ.
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