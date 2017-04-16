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Теги: задержание (5511) оппозиция (5902) права человека (670) Россия (69967) Санкт-Петербург (419)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Петербургская полиция задержала 50 оппозиционеров, намеревавшихся провести акцию в центре города

В центре Санкт-Петербурга (Россия), на Дворцовой площади, полиция задержала участников традиционной прогулки "Новой оппозиции".

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Народ на праздник решился сыра французского отведать - а их загребли...
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Якщо це не акція проти анексії Криму та війни з Україною - мені, згідно великого "поліглота" Міколи Янавічя - піхуй..
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Доброго вечора,Леоніде! Ледве вас знайшла.
Вітаю зі Святим Воскресінням!
Христос Воскрес!
Смачної паски та ковбаски!
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Ну Пітер це не масквабад, там ще щось дриґається.
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та шо там дриґається, я вас умоляю!
боротьба проти передачі Ісакія РПЦ?
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Ну не знаю. Чомусь у мене таке враження що там не такі відморозки як в маасквє.
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в мацквє теж є не відморозки
але влада пресує супротив досить щільно
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Сочи акция была проведена в местном "гайд-парке" в сквере 50-летия Победы, куда пришли сторонники Алексея Навального после того, как власти отказали им в согласовании мероприятия.
"Раскрыли четыре плаката с вопросительными знаками, на которых было написано: "Медведев - вор?", "Навальный - врун?", "Медведев - коррупционер?", "Навальный врет?". После чего сразу подошли полицейские и потребовали проехать с ними", - сообщил по телефону сайту "Кавказский узел" активист Виталий Небиеридзе. В Сочи было задержаны 8 из 10 участников акции.
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Они все так говорят даже их оппозиционеры,чтобы унизить.
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Неочікувано...
Ви і пасочки...
Вітаю зі святом!
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Главное внимание что это фото из Донецка. Правда не узнаю что за район.
Заметь, Ксения, в той теме и вчера я не переходил черты.
Напротив, верующие ведут себя агрессивно. Кода кончаются аргументы обзывают сатанистом. Есть верующие которые не выставляют напоказ свою набожность, носят деревянный крестик .И есть те что вывалили крестище на цепище. Вот одна местная достопримечательность кажется мне из того самого рода.
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Ого! Уже арестовывают только за намерения! Значит вата дождалась,что теперь могут прийти и забрать любого,только из-за подозрения о намерений! Дождались,лапотники,счастья?! А ведь еще не вечер,свиньи!
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Задерживать всех что что-то хотят. 200 ТЫСЯЧ МУСОРОВ УЖЕ ДЛЯ ЭТОГО ЕСТЬ.
Пусть они не боятся, что уже примерно сотня в рашу смылась от мести народа.
ТЕПЕРЬ ВАМ ШАВКИ БРОЙЛЕРНЫЕ ПОМОГАТЬ БУДУТ ЕЩЕ БОЛЬШЕ.
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А я все это видела своими глазами)Мой знакомый был на этой акции и скинул видео мне на скайп...Вообще как то скучно прошла ревлюциЯ))
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В интернете миллионы революционеров)Только акции все единоличные и утомительно скучные)Вот и эти зародыши толпой вышли на весеннюю брусчатку на дворцовой пискнули без энтузиазма и поудобней расселись в автозаки)Обычный моцион)
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Все они одним миром мазаны! КацаПсячья Аппазиция заканчивается там, где начинается Украина!
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Если Украина где то начинается то она где то и заканчивается)Или Украина по вашему мнению это колечко Мебиуса?
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Цензор.НЕТФорум УкраиныПетербургская полиция задержала 50 оппозиционеров, намеревавшихся провести акцию в центре города
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