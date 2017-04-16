Женщина родила ребенка на улице в Одессе и бросила его умирать. ВИДЕО

Луиза Тумбочкина
, Виктор Ли a3db1a1b
, sigita
, SergTranscarpathian
, З Україною в серці
, Livij
, Vapy Provk
, Йозеф Швейк
, Supple Vine
, Жора Некацап 47c37851
, литвин
, Рас-Коконя 55b17373
, Ali Hasan
, Natalka Suber f4dc965a
, spel 68dbbe31
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, Мабон
, регистратор
, Igor L
, слава загоровский
, Papa Papandreus
, Valentine Kryvonos
, МАКСИМ БЕЗФАМИЛЬНЫЙ
, prykhodko valeriy
, Юрий Примак
, сам прихожу
, Степан Булыга
, V-roma
, уаыау
, Polomarenko Anatoly
, Дед Мирон
, константен
, кацахол
, Domkrat
, Другua
, kentstudent
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, Ким Чен Ир
, Толстяк
, Vladislav Kugay e0474a02
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, курвиметр
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, Wevelsburg
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, Vytautas
, Neutral13
, Angband
, acse
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, Lvbnhj
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, Николай Николаевич b96f438b
, Григорий Барковский 2edb503d
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, Alina Sadovska
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, Lev Zawago
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, Suharik
, fnln6050 .
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, BaktriyaKavkaz Kavkaz
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, Василий Тёркин fd45182d
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, егор летов 81c26769
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Всего на сайте: 163 писателя
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или вы берёте на себя их прокормить и вырастить? если вы это берёте на себя то с вас они спросят так или иначе
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У Пушкина его няня - Замуж отдали мне еще 13 лет было, а Ванечка мой еще моложе.
В.Шекспир : Во сколько лет свела с ума Отелло юная Джульетта? В 14.
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Киев, Центральная городская больница №10, инфекционное отделение для новорожденных, Голосеевский проспект, 59-б;
Винница, монастырь Собрания Дочерей Милосердия Каносиянок, ул.Соборная, 18;
Ровно, роддом № 2, ул.Механизаторов, 7;
Луцк, центральный роддом, ул.Гулак-Артемовского, 18;
Борисполь, роддом Бориспольской районной больницы, ул.Котляревского, 1;
Тернополь, приемное отделение роддома 2-й городской больницы, ул.Р.Купчинского, 14;
Павлоград, роддом при больничном храме в честь иконы Божией Матери «Милостивая», ул.Шевченко, 102;
Винница, монастырь Конгрегации Дочерей Милосердия Каносиянок, ул.Соборная, 18;
Макеевка, отделение для недоношенных и патологии доношенных детей городской клинической больницы №3, пр-т Ленина;
Одесса, роддом № 7, ул. Космонавтов, 11Б и детская городская больница № 3 больница, ул.Заболотного, 26А.
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Такая информация о том, куда отдать или как родить и оставить, должна быть общедоступна. Сейчас по некоторым каналам одесским крутят, куда обращаться при обнаружении больных животных, а вот, что делать с новорожденными нежеланными - такой информации нет. А кому- то она нужна. Эта информация. Особенно она пригодилась бы этому несчастному ребеночку.
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