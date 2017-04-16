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Теги: дети (3079) Одесса (5476) Нацполиция (6933) роды (40) смерть (4778) убийство (4839)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Женщина родила ребенка на улице в Одессе и бросила его умирать. ВИДЕО

В Одессе женщина родила ребенка и оставила его на улице. В результате мальчик скончался.

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А если не запретят то у нас не останется людей вообще. Вы вообще в курсе про демографическую ситуацию в стране?
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А вы думаете,что запрет абортов повлияет положительно на демографию.Надо понимать что их будут делать подпольно без каких либо санитарных норм,не думаю что это положительно отразится на демографии.
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В нашей стране с дикой коррупцией запрет абортов приведет только к скачку количества подпольных абортов и обогащению "черных! гинекологов. Проблема же при этом не будет решена.
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Будет. Но если только реально начать бороться с коррупцией.Иначе коррупция сожрёт страну как ржа.К этому ведут. А подпольщиков надо будет сажать и надолго.Вместе с ,,мамками" -убийцами. Как только ,,чёрных" начнут реально САЖАТЬ подполье сразу уменьшится до размеров мизера
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Практика показывает, что НИКАКИЕ подобные меры не помогают. А вот рост доходов свыше определенного предела - таки да!
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Примеры есть? Чья практика показывает? Где уже пробовали?
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Интересно.А конкретнее ? Ссылку или на словах , в чём суть их опыта?
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Поляки вводили запрет абортов......и девушки ездили их делать к нам или в Белоруссию
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Это те, которые знали, куда и как. А молодые и глупые шли к подпольной акушерке, которая карандашом, обмотанным ватой и намоченным в крепком растворе марганцовки влазила в матку и выковыривала плод, или заливала клизьмой в матку мыльный раствор... часто при этом пробивали матку, девочки в лучшем случае оставались бесплодными, в худшем - умирали.
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Ща тебе ссылку нарисую, разбежалась. Тебе надо - ищи. Таким как ты 10 ссылок скинь, ничего не докажешь. Я в Польше 6 лет жила среди поляков, и тут на Цензоре уже приводила материалы в подобной же дискусии.
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вы оч глупый человек, кстати при чём тут аборты то? аборт это благо, ведь не рождаются на этот грешный свет, а тут речь об уже, увы, родившемся малыше который никому не надо был никто его не собирался рожать, запрет абортов только увеличит количество выброшенных уже живых, рождённых и обречённых на жизнь,
или вы берёте на себя их прокормить и вырастить? если вы это берёте на себя то с вас они спросят так или иначе
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Рожать может самая паршивая кошка. А вот прокормить и воспитать в Украине сегодня сложно даже одного ребёнка. Работы нет, муж (если есть) или безработный или пьяница. Отучили население работать. Вы проедьте в любое село Державы. Я это вижу каждый день. Страшная картина. Нынешние помещики-латифундисты (а есть такие которые имеют по 300-350 тысяч га земли, а это 100 и более колхозов) о местных вообще не думают. Даже если земля обрабатывается, местным селянам там места нет. Техника и привозные рабочие. То же самое и в городах. Вот поэтому и бросают доведенные до края роженицы новорожденых. Ни семьи, ни дома, ни работы. Здесь необходимо наказывать власть имущих, за то, что передали в руки 10 семей 80% экономики Украины. Эти семьи могу перечислить на пальцах - Пинчуки, Коломойские, Порошенки, Новинские, Ахметовы и прочие. А теперь думайте, осуждать эту бедную женщину или оправдывать.
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Тут всё вместе вы соединили. По большему счёту вы совершенно правы. Но вы считаете что поголовное блядство среди молодёжи это нормально.Виновата только верхушка? Да верхушка прогнила , но это вопрос для каждого человека. Вопрос элементарного воспитания в семье
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Нет среди нашей молодёжи поголовного бл@дства, вы зря так зло наговариваете.
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Та ничего, бедность не мешает доведенной до края роженице трахаться во все дыры и бросать детей. Зачем спихивать с больной головы на здоровую? Бедной роженице впало презерватив купить? Ну так пусть чай пьет. Вместо того, конечно.
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то есть по твоему родить и бросить умирать это убийство а аборт это что?Ты хоть знаешь шо дети которых абортировали сидят хоть и на верхней полке но в аду и в Рай не попадают
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Люди похоже не понимают о чём тут вообще идёт речь в принципе.
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Это не женщина...это самка....причем самка какого то скота....
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Не думаю что дело в абортах,все зависит от человека,ведь есть же "окно жизни"? вот только им никто не пользуется,ведь мусорный бак под боком
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кішка ходить до людей і просить їсти щоб кошенят кормити. а ми бьємо та проганяємо кішку. а тут така потвора...
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Кошка отличная мать, лучше некоторых человеков
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Представляю сколько будет у нас таких детей,если например у нас запретят аборты.
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женщина? та не, то непонятно шо, сущность какая-то.
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Нещодавно такий же випадок був в Запоріжжі, але дитину спасли, слава Богу. Виявилось що це переселенка з Бамбасу.
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мразота та еще, ну не нужен тебе ребенок, роди и отнеси под дверь поликлиники какой-то с утра или еще куда, где люди есть, хоть выживет... та скорее всего бомжиха родила
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Или же малолетняя *лядь . Они сейчас ,,развиваются" оч. быстро. Пиsька рвётся в бой к 13 годкам , а мозги и к 35 не у всех до уровня пиsьки дотягивают (((
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Сейчас??? В позапрошлом веке в таком возрасте девке тупо замуж выходили, а сейчас это "педофилия"...
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Ну это ещё тот вопрос для дискуссии. Может лучше опять замуж как раньше у кого чешется , но по-настоящему .С ответственностью ? Но не т.наз ,,собачьи" связи т.е ,,гражданские" браки? ,,Педофилию" по -моему скоро ожидает судьба ,,гей-парадов".Когда то геев в Европе на инквизициях пытали , сейчас уважать даже соседей ТРЕБУЮТ ! ?
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Напомню.
У Пушкина его няня - Замуж отдали мне еще 13 лет было, а Ванечка мой еще моложе.
В.Шекспир : Во сколько лет свела с ума Отелло юная Джульетта? В 14.
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А как вы сами к этому относитесь ? Ну ваша точка зрения? Педофилия? Скорее всего нет. Дурное воспитание ? Может быть . Но ведь тогда и АБОРТОВ не было при Шекспире , а при Пушкине они были редкостью и очень опасны , ведь анестезию кажется Пирогов через 70 лет только изобрёл .
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Отелло кажись Дездемонну .....а Джульетту...вроде Ромэо....
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Нужно разрешить анонимные роды . Может тогда и остался бы ребенок жив. Хотя дурные гены могли бы все равно сказаться ((
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В детдома запретили сдавать детей, теперь будет больше случаев подобных этому.
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Раньше была возможность просто отказаться от ребёнка в роддоме. Сегодня есть?
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В Украине первое окно жизни (Baby-box) было создано в 2009 году во Львове и сейчас они работают уже в 11 городах:Львов, клинический государственный перинатальный центр, ул.Дж. Вашингтона, 6;
Киев, Центральная городская больница №10, инфекционное отделение для новорожденных, Голосеевский проспект, 59-б;
Винница, монастырь Собрания Дочерей Милосердия Каносиянок, ул.Соборная, 18;
Ровно, роддом № 2, ул.Механизаторов, 7;
Луцк, центральный роддом, ул.Гулак-Артемовского, 18;
Борисполь, роддом Бориспольской районной больницы, ул.Котляревского, 1;
Тернополь, приемное отделение роддома 2-й городской больницы, ул.Р.Купчинского, 14;
Павлоград, роддом при больничном храме в честь иконы Божией Матери «Милостивая», ул.Шевченко, 102;
Винница, монастырь Конгрегации Дочерей Милосердия Каносиянок, ул.Соборная, 18;
Макеевка, отделение для недоношенных и патологии доношенных детей городской клинической больницы №3, пр-т Ленина;
Одесса, роддом № 7, ул. Космонавтов, 11Б и детская городская больница № 3 больница, ул.Заболотного, 26А.
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часом ли не бурятско-кадыровские дети дамбаса...........ско их ешо будет ...
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Аборты запрещать не обязательно. Просто, при существующей динамике цен, стоить они скоро будут от двадцати до ста тысяч грн.(в зависимости от срока), и будут для простых смертных недоступны.
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Ну тогда по медицинским показаниям их будут делать вообще бесплатно.
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По медицинским показаниям , это когда плод умер . Или угроза здоровью женщины. Или с отклонениями серьёзными. Или когда изнасилование . И это ПРАВИЛЬНО на мой взгляд.
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Парадокс. Люди мучаются, не могут родить ребенка, а тут - родила на улице и бросила умирать. Почему не обратилась в больницу, непонятно. Ведь бесплатные роды у нас еще никто не отменял. Относится естественно будут не очень, но отказать не имеют права.
Такая информация о том, куда отдать или как родить и оставить, должна быть общедоступна. Сейчас по некоторым каналам одесским крутят, куда обращаться при обнаружении больных животных, а вот, что делать с новорожденными нежеланными - такой информации нет. А кому- то она нужна. Эта информация. Особенно она пригодилась бы этому несчастному ребеночку.
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Приехала матрешка из росиси , родила и бросила !
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Народ не рвите глодки. В европейском государстве(географ. центр Эвропы), в центре большёго города(Адеса), происходит подобное?! Кто населяет этот регион, какие варворы(да прстят меня варворы)?!
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Цензор.НЕТФорум УкраиныЖенщина родила ребенка на улице в Одессе и бросила его умирать. ВИДЕО
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