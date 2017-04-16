Пасхальное "перемирие" на Донбассе: сегодня позиции ВСУ обстреляны "всего" 5 раз

Луиза Тумбочкина
, Виктор Ли a3db1a1b
, sigita
, SergTranscarpathian
, З Україною в серці
, Livij
, Vapy Provk
, Йозеф Швейк
, Supple Vine
, Жора Некацап 47c37851
, литвин
, Рас-Коконя 55b17373
, Ali Hasan
, Natalka Suber f4dc965a
, spel 68dbbe31
, Gerchard von Regenbach
, Мабон
, регистратор
, Igor L
, слава загоровский
, Papa Papandreus
, Valentine Kryvonos
, МАКСИМ БЕЗФАМИЛЬНЫЙ
, prykhodko valeriy
, Юрий Примак
, сам прихожу
, Степан Булыга
, V-roma
, уаыау
, Polomarenko Anatoly
, Дед Мирон
, константен
, кацахол
, Domkrat
, Другua
, kentstudent
, Alex Lem
, Ким Чен Ир
, Толстяк
, Vladislav Kugay e0474a02
, Zerder
, Cтарий Кінь
, Yakiv Sirko
, Ben23
, Eleonora Arutjunova
, Прохожый
, Александр Искандер
, курвиметр
, Fransua
, Stas Petrov
, Valera Butov
, Nick Vasyutin
, Dmitriy Petrov
, Wevelsburg
, Антип61
, Боб_1234
, Vytautas
, Neutral13
, Angband
, acse
, чтец
, Oles Ivanov
, Lvbnhj
, Magdalena Zurbiene
, Николай Николаевич b96f438b
, Григорий Барковский 2edb503d
, Urs
, Gangster
, конрад карлович
, Alina Sadovska
, Sergei Kovalenko
, Lev Zawago
, 4life
, Привет
, зеленка
, Владимр Святюк
, Suharik
, fnln6050 .
, Сергей Степанов a47bc11b
, раша в перде
, Вета
, Одессит и Горжусь Этим
, Олег Тихонов 055f40a1
, Serge PinkCat
, BaktriyaKavkaz Kavkaz
, tamerlan
, Сергей Козлов ae836211
, Radoslav Sikorsky
, молодой рабочий
, Эдвардд
, Аль Капучіно
, East Clintwood
, Сергей Гребенюк 3d0b515d
, Kaligula Silver 4c5b59df
, Amber
, Василина Вас
, Крысолов
, Хавронников Степан
, gassab
, smith & wesson
, Василий Тёркин fd45182d
, Александр Пустовит
, Robert Chenk
, Великая Исландия
, Baks13
, Frank Piter
, Днепропетровец
, Иван Семёнович Барков
, Rusin
, егор летов 81c26769
, Иванов Юрий 9255343a
, Русский из Нефтекачки
, Игорь b007627d
, Александр Коваленко 446175f7
, Кирилл Лещенко
, иванов юрий 22c2fe05
SergTranscarpathian, Natalka Suber f4dc965a, Igor L, Ali Hasan, сам прихожу, Supple Vine, Papa Papandreus, МАКСИМ БЕЗФАМИЛЬНЫЙ, Polomarenko Anatoly, Рас-Коконя 55b17373, Другua, кацахол, spel 68dbbe31, kentstudent, Йозеф Швейк, З Україною в серці, Виктор Ли a3db1a1b, Юрий Примак, Александр Искандер, Stas Petrov, Zerder, Dmitriy Petrov, регистратор, Антип61, Sergei Kovalenko, константен, Григорий Барковский 2edb503d, acse, Ким Чен Ир, Eleonora Arutjunova, Привет, Nick Vasyutin, fnln6050 ., раша в перде, Neutral13, Lvbnhj, курвиметр, молодой рабочий, Serge PinkCat, Kaligula Silver 4c5b59df, Василина Вас, Сергей Козлов ae836211, Аль Капучіно, Radoslav Sikorsky, Олег Тихонов 055f40a1, конрад карлович, 4life
Всего на сайте: 163 писателя
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Гібридна війна Росії проти України триває вже четвертий рік, хоча були часи, коли мало хто вірив в українську здатність протриматися чотири тижні.
Про це в статті для Atlantic Council пише Пітер Дікінсон, повідомляє ZN.UA.
Майже безкровна окупація Криму російськими військами змусила спостерігачів повірити, що Україна беззахисна і залежить від милості Москви. Ця точка зору була поширена і в самій Москві, де багато агресивно налаштованих голосів почали говорити навіть про святкування травневих свят в Києві.Зрозуміти таку зухвалість у той час можна було. Оскільки Україна ще не отямилася від потрясіння революції, яка призвела до повалення режиму Віктора Януковича. Перехідній владі не вистачало конституційної легітимності, і вона не могла ризикувати військовим протистоянням з РФ. Таким чином, вікно можливостей для встановлення влади Москви в Україні було очевидним.
Натхненний успіхом з анексією Криму Володимир Путін вирішив підняти ставки і піти на найбільший ризик за свою кар'єру. Протягом декількох тижнів шанси України на виживання як незалежної держави, здавалося, скорочувалися. Але російського маршу до Дніпра так і не відбулося. Проросійські заворушення на півдні і сході України були придушені. І Кремлю довелося обмежитися невеликим плацдармом в Донецькій і Луганській області. Три роки минуло з того часу, а Москва досі «залишається в тому ж болоті, яке вона сама створила».
На думку автора, проблема в тому, що автори російських планів недоооцінили оборонні можливості України. На той час у неї було тільки 6 тисяч боєздатних військ, які не змогли захистити країну. Але Москва не врахувала хвилю патріотичного духу українців, який поширився по всій Україні через російську гібридну війну. Тисячі добровольців взяли зброю в руки і допомогли зупинити наступ російських сил. За ними стояла армія волонтерів, яка забезпечувала імпровізовану логістичну підтримку, яка транслювала на передову все: від їжі до уніформ і амуніції. «Це військове диво врятувало Україну і поставило Кремль в нинішнє скрутне становище», - йдеться в статті.
На думку автора, не дивно, що Росія так прорахувалася. З часів розпаду СРСР політика Кремля щодо України диктувалася отруйною і згубною сумішшю колоніальної поблажливості і схильності видавати бажане за дійсне. Цей підхід посилився з приходом Путіна до влади. Він відкрито демонстрував бажання відновити російську гегемонію на території колишньої Радянської імперії. У 2008 році під час зустрічі з президентом США Джорджем Бушем-молодшим він сказав, що Україна - «це навіть не країна». Протягом останніх років він також постійно наполягав, що росіяни і українці - це «один народ».
Ці переконання не обмежуються лише найвищими ешелонами в Кремлі. Багато громадян Росії досі не можуть змиритися з українською незалежністю, вважаючи її важливим компонентом «Русского мира» з центром в Москві. З появою нового покоління в Україні без досвіду життя в СРСР, російські політики почали постійно заперечувати зростання важливості української ідентичності. Вони називали дві революції в Україні результатом західного впливу, нівелюючи роль мільйонів простих українців. Ці зручні вигадки привели Росію до нищівних прорахунків в кампанії по створенню так званої «Новоросії».
Помилкові російські уявлення про Україну говорили, що війська Кремля повинні були зустріти теплий прийом. А коли це виявилося не так, Росія почала звинувачувати міфічних «фашистів», агентів ЦРУ та інших міжнародних «лиходіїв». «Насправді ж Кремль не зміг оцінити силу українського національного духу, особливо серед мільйонів російськомовних жителів країни без української етнічної спадщини. Ця помилка стала прямим результатом десятиліть російських заперечень щодо України», - йдеться в статті.
Автор додає, що гібридна атака Путіна ставила за мету демонтаж української незалежності. Замість цього вона закріпила Україну на карті Європи після століть в російській тіні.Більше тут: http://wartime.org.ua/34027-putn-nedoocniv-ukrayincv-koli-vtorgsya-na-donbas-atlantic-council.html
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Да так, чтоб больше уже некому было нас обстреливать.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
от таке падло ще "коптить" повітря в Україні...
Ответить
- Сагиб, сагиб ! Мустафа сказал, что христиане утверждают что Христос воскрес !
- Удивительно.... но я допускаю такую возможность, ведь на все воля Аллаха...
Ответить