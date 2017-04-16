Пентагон сообщил о неудачном пуске новой ракеты КНДР: "Взорвалась почти мгновенно"

Луиза Тумбочкина
, Виктор Ли a3db1a1b
, sigita
, SergTranscarpathian
, З Україною в серці
, Livij
, Vapy Provk
, Йозеф Швейк
, Supple Vine
, Жора Некацап 47c37851
, литвин
, Рас-Коконя 55b17373
, Ali Hasan
, Natalka Suber f4dc965a
, spel 68dbbe31
, Gerchard von Regenbach
, Мабон
, регистратор
, Igor L
, слава загоровский
, Papa Papandreus
, Valentine Kryvonos
, МАКСИМ БЕЗФАМИЛЬНЫЙ
, prykhodko valeriy
, Юрий Примак
, сам прихожу
, Степан Булыга
, V-roma
, уаыау
, Polomarenko Anatoly
, Дед Мирон
, константен
, кацахол
, Domkrat
, Другua
, kentstudent
, Alex Lem
, Ким Чен Ир
, Толстяк
, Vladislav Kugay e0474a02
, Zerder
, Cтарий Кінь
, Yakiv Sirko
, Ben23
, Eleonora Arutjunova
, Прохожый
, Александр Искандер
, курвиметр
, Fransua
, Stas Petrov
, Valera Butov
, Nick Vasyutin
, Dmitriy Petrov
, Wevelsburg
, Антип61
, Боб_1234
, Vytautas
, Neutral13
, Angband
, acse
, чтец
, Oles Ivanov
, Lvbnhj
, Magdalena Zurbiene
, Николай Николаевич b96f438b
, Григорий Барковский 2edb503d
, Urs
, Gangster
, конрад карлович
, Alina Sadovska
, Sergei Kovalenko
, Lev Zawago
, 4life
, Привет
, зеленка
, Владимр Святюк
, Suharik
, fnln6050 .
, Сергей Степанов a47bc11b
, раша в перде
, Вета
, Одессит и Горжусь Этим
, Олег Тихонов 055f40a1
, Serge PinkCat
, BaktriyaKavkaz Kavkaz
, tamerlan
, Сергей Козлов ae836211
, Radoslav Sikorsky
, молодой рабочий
, Эдвардд
, Аль Капучіно
, East Clintwood
, Сергей Гребенюк 3d0b515d
, Kaligula Silver 4c5b59df
, Amber
, Василина Вас
, Крысолов
, Хавронников Степан
, gassab
, smith & wesson
, Василий Тёркин fd45182d
, Александр Пустовит
, Robert Chenk
, Великая Исландия
, Baks13
, Frank Piter
, Днепропетровец
, Иван Семёнович Барков
, Rusin
, егор летов 81c26769
, Иванов Юрий 9255343a
, Русский из Нефтекачки
, Игорь b007627d
, Александр Коваленко 446175f7
, Кирилл Лещенко
, иванов юрий 22c2fe05
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https://ghall.com.ua/2017/04/16/komandovanye-vs-rf-zapretylo-vyiezd-yz-lnr-y-dnr-muzhchynam-bez-spravok-yz-voenkomatov/
Вопрос к нашему главнокомандующему, будут ли на пунктах пропуска шерстить товарищей из лугандона на наличие справки и как ее расценивать ? Ведь люди то наши !
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https://www.youtube.com/watch?v=hF9UufzGgYQ
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Еще
И вот наш..Obama..едит за хлебом в магазин г.Авдеевки
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Так и раша всех пугает надувными гандонами.
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Прошу прощения, а кто же сейчас возит американцев на станцию? Китайцы?
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Я БЫ ТАК НАЗВАЛ СТАТЬЮ В ПРЕССЕ. Но СМИ жидовско -олигархических так не могут.
А ГДЕ ОНИ ПОТОМ КОРМИТСЯ БУДУТ?
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А ГДЕ ОНИ ПОТОМ КОРМИТСЯ БУДУТ?"
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$1.800 - годовой ВВП на душу населения свободной, независимой, самодостаточной, народно-демократо-социалистической процветающей Северной Кореи.
$36.000 - годовой ВВП на душу населения порабощённой американским империализмом загнивающей Южной Кореи.
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