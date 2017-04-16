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Теги: КНДР (171) Пентагон (402) ракеты (492) США (12376)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Пентагон сообщил о неудачном пуске новой ракеты КНДР: "Взорвалась почти мгновенно"

Запущенная с территории Северной Кореи в ночь на воскресенье ракета не была межконтинентальной и взорвалась в воздухе почти сразу после запуска.

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Ким вообще-то обещал испытание ядерной боеголовки, а не пуск ракеты. Хотя может испытание таки было, но оказалось неудачным.
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да конечно-пуск не пуск а фейерверк получился..
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Ну теперь щекастый пельмень расстреляет из зенитки десяток-другой криворуких инженеров ! =)
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хоспади !да уекните этого жиртреса!или он вам нужен?
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ну так надо немного вдарить по ыну,попытку то сделал
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все сбылось тютелька в тютельку.как и прогнозировалось- 1.пуск "почему то будет неудачным"; 2. США -ЭТО УДОВЛЕТВОРИТ.; 3.проблема от этого не решится ,а лишь отложится на неопределенное время.4.ПЫХ ДРИХ МЫХ- останется "героем кореи".;5.ТРАМП или США окажутся в неопределенном положении.Т.е. фактически дуэль штатамии проиграна в чистую (чувствуется многоходовочка от писюна).Сдругой стороны появился шанс на "мирное" решение вопроса или подключать Китай и уничтожать режим ПЫХ ДРИЩ ПРЫЩА совместными усилиями.
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наша вата прям пищит от сев Кореи,заявляет что там рай,только западные сми преподносят в плохом свете их,прям так осуждают США которое лезет к ним,но бараны не видят что-ли как эти ыны,просто заколебали всех угрозами и шантажом,они просто террористы и их нужно уничтожить
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Еще одно доказательство, что оружие чучхеистам кацапы втихаря подбрасывают, в эшелонах с сеном. Только высокоинтилихтуальные кацапские оружейники делают ракеты, шо им на головы падают.
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В общем, все эти КНДРские страшилки и взлететь не успеют.
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был в Америке президент либерастик то точно летали бы
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Повезло на этот раз жиртресту.Ждем следующей попытки,потому как этот ублюдок уже не успокоится,и как на это отреагирует добрейший дядюшка Дональд.История творится на наших глазах...
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Мужчинам из Лугандона запретили выезд в Украину без справки из "военкомата"
https://ghall.com.ua/2017/04/16/komandovanye-vs-rf-zapretylo-vyiezd-yz-lnr-y-dnr-muzhchynam-bez-spravok-yz-voenkomatov/
Вопрос к нашему главнокомандующему, будут ли на пунктах пропуска шерстить товарищей из лугандона на наличие справки и как ее расценивать ? Ведь люди то наши !
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Слишком большой заряд положили, хотели авианосец наверняка похерить. Ошибочка. Учтут.
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Было время когда россияне насмехались и ужасались жизни в КНДР.Теперь они ей восхищаются. Но жизнь в КНДР не изменилась, изменились россияне
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C житием по новому мы тоже мало отличаемся от КНДР,уровень жизни в первую очередь.Наши вожди лицами очень похожи.Отличие в том,что северокорейская армия закончила бы наше АТО именно что за два часа и дай бог что бы не проскочили границу,как очень переживал воинственный Турчинов. Про бизнес Ким Чен Ина в Южной Корее тоже не слышно
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Это с кем же она б закончила АТО за два часа, именно для нашего случае, может быть с Китаем? Очень смИшно... Тока нынешняя КНДР это и есть корейский Лугандон, созданный в свое время как буфер между капиталистической Южной Кореей и коммунистическим Китаем, а ныне брошенное и окаменелое в своей изолированности, больше пугает своей мрачностью и непостижимостью, как старый замок с привидениями и жителями-зомби, которых никто не решается лишний раз потревожить...
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это не оружие а цироз печени у кацапа,бред бред бред
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Генерал Джеймс Мэттис, по кличке Воин-Монах...

Пентагон сообщил о неудачном пуске новой ракеты КНДР: "Взорвалась почти мгновенно" - Цензор.НЕТ 6659
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Да ... Наши в булочную на такси не ездят... Ну разве что Обама.
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Мне уж показалось, что ЦН эту новость пройдет стороной. А новость интересная.
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Хитрый жирдяй решил разорить США. Корейцы будут каждый месяц запускать взрывающиеся на старте ракеты, а американцы вынуждены будут держать эскадру у берегов Сев.Кореи, что влетает в круглую копеечку Пентагону.
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Так ведь в любом случае эскадру надо где-то держать, не распускать же по домам на каникулы.
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По японскому телевидению Путина назвали главарем бандитского трио "Асад - Ким Чен Ын - Путин"

Пентагон сообщил о неудачном пуске новой ракеты КНДР: "Взорвалась почти мгновенно" - Цензор.НЕТ 3987
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Вот если нормально подумать? Могла бы эта ракета полететь дальше ТОМАГАВКОВ или ПРО США? Она испугалась и резко взорвалась.
Так и раша всех пугает надувными гандонами.
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С Рашкой всё-же не равняй. Они американских космонавтов в Космос возят.
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Не космонавтов , а АВСТРОНАВТОВ. Космонавты и Белка с Стрелкой были.
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А я о чем! Жалко собачек симпатичных. А комсомольцев и коммунистов не жалко.
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ты из какой канализации вылез кацапездол? Где это тыф вычитал,что кацапня сраная в космос возит??? ты дятел тупой??? твоя рашка уже давно к космосу ,приблизительно как ...уй к пальцу. иди в спам кандом путинский и не появляйся больше.будешь заспамлен просто за то что кондом
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Да ладно! Вот я лох педальный. Поверил официальному сайту NASA.
Прошу прощения, а кто же сейчас возит американцев на станцию? Китайцы?
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С 2006-го года американцы заплатили русским $3,4 млрд. за доставку астронавтов на МКС.
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Когда рак свиснет, после дождика в четверг в полнолуние!!
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чечня круто!!! вафлекацапы это вам вместо "поздравляю"
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спасибо комментаторам цензора- забавные вы ребята,повеселили в праздник
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Там ребята демократы исполняют волю. Они причем? Вот если Юре Бутусову дадут должность в БПП. Значит и мы все будем в БПП.
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Северокорейцы увидят своего врага только после капитуляции
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" это кацапская "привелегия"лайкать". Украинцы не лайкают.ОНИ или писты выписывают тупинцам или мордой в говно кацапов мокают.Так что ЦЕНЗОР тебе вряд ли посочувствует.
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севкоры небось сами ракету взорвали, чтоб и лицо не потерять и люлей не отхватить.
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Вполне возможно американцы сами нейтрализовали корейскую ракету.И сейчас сидят и посмеиваются )) Путин наверняка давил на Корею,чтобы не отступал.Ввиду сильного потеснения в Сирии.
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нельзя "нейтрализовать " то чего нет.БОЛЬШАЯ ИГРА.
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ВСЁ Нормально ... Трамп забанил GPS над Сев. Кореей, ракета ориентировалась на Глонасс и не взлетела вообще
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какой на gps ??? все по голосовым подсказкам...левее,левеее...вышеее бля вышеее,сцуко не туда ептыть...назад,в смысле вперед..тпруууууууууу -цоб-цоб,цабе....упс
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Авианосец США не разрешил рашовско-корейской ракете взлететь.
Я БЫ ТАК НАЗВАЛ СТАТЬЮ В ПРЕССЕ. Но СМИ жидовско -олигархических так не могут.
А ГДЕ ОНИ ПОТОМ КОРМИТСЯ БУДУТ?
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Ну, это нормально. А Вы бы разрешили, если б та ракета на Вас направлена? Тоже бы подорвали её на старте, я думаю.
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Потом, конечно, уже бы посмеялись, и сделали вид, что ракету рукожопые делали (как оно и есть по факту).
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Да не секрет, это-то и удобно - кто и что докажет, когда оно само?
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Мы бы ее не подорвали! Просто барыги бы драпать начали быстро.
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за коммент:"Авианосец США не разрешил рашовско-корейской ракете взлететь.Я БЫ ТАК НАЗВАЛ СТАТЬЮ В ПРЕССЕ. Но СМИ жидовско -олигархических так не могут.
А ГДЕ ОНИ ПОТОМ КОРМИТСЯ БУДУТ?"
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И не удивительно, мєйд ин раша. А на раше сколько ракет попадало? Несчесть! Вот только жаль,что ядерного комплекта в ней небыло, враз бы все вопросы сами закрыли и предъявить никому нечего. И шо там этот мыльный пузырь визжал про "безжалостное возмездие"? Вот действительно где параша, там и жопа.
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Щось мені підказує, що це "жжжж" не просто так! Якщо руцке можуть перепрограмувати томагавкі на льоту, то амери теж щось мужуть, нє..?
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ДВА ПАРАЛЛЕЛЬНЫХ МИРА
$1.800 - годовой ВВП на душу населения свободной, независимой, самодостаточной, народно-демократо-социалистической процветающей Северной Кореи.
$36.000 - годовой ВВП на душу населения порабощённой американским империализмом загнивающей Южной Кореи.
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Что-то подсказывает, Белка и Стрелка пережили Гагарина.
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Носители учения Чучхе по ходу снова на Солнце слетали
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если где то взорвалась ракета , то 100% это жопорукая кацапская сборка
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Да грохнули ее амеры еще на взлете. Лазером. Точно-точно. У Чучхе теперь там вообще ничо не взлетит. Если они еще не отказались от идеи нагнуть южно-корейцев остается только подкопы рыть.
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завтра состоится финальный матч ЧМ по футболу.играют сб. С.Кореи и сб. Бразилии.победит С Корея.Кто не поверит будет расстрелян
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Цензор.НЕТФорум УкраиныПентагон сообщил о неудачном пуске новой ракеты КНДР: "Взорвалась почти мгновенно"
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