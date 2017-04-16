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Теги: Нацполиция (6928) разбой (199) Харьковщина (1141)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Неизвестные в масках совершили разбойное нападение на сельхозпредприятие в Харьковской области: угнали два самосвала и бензовоз

В воскресенье, 16 апреля, в 02:30 ночи в селе Василенково Харьковской области неизвестные в масках совершили разбойное нападение на сельскохозяйственное предприятие.

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Мабуть "патрійоти"............... якщо в масках.........
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Не хвилюйтесь за нас, ми , в своїй хаті, приберемо. Ви в себе лад наведіть. Хай щастить !
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Ні ну такі авто дуже важко ТАЙКОМ продати. Хіба перегнати в козломордію чи лугандонію чи козломордію, але там блокпости... Єдиний варіант - розібрати на запчастини - але то мізер в гривнявнях, да і стаття серйозна до 10 років...
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Какие-то странные... Бросили бензовоз и самосвал. Свалили- на втором самосвале. А я бы- оставил себе бензовоз. Он- правильнее. И - рентабельнее.
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Привіт друже, як там Марік - сало-м"яска-ковбаски вистачає чи як козломорді горілку чіпсами закушують?
З святом тебе і всіх адекватних маріупольчан і донетчан!!!
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Цензор.НЕТФорум УкраиныНеизвестные в масках совершили разбойное нападение на сельхозпредприятие в Харьковской области: угнали два самосвала и бензовоз
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