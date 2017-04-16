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 Форум Украины(594695)
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Материалы по теме:  Война в Сирии
Теги: Великобритания (1564) Россия (69965) Сирия (2369) ИГИЛ (491) Джонсон_Борис (49)
Тему создал: Цензор.НЕТ

"Нет, уж лучше вы к нам": в Совфеде РФ предложили западной коалиции против ИГИЛ самой присоединиться к России

Первый замглавы комитета Совета Федерации РФ по обороне и безопасности Франц Клинцевич заявил, что не Россия должна присоединяться к западной коалиции по Сирии, а наоборот.

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Не уж-то с такого маленького самолета на Мааааскву столько бомб.
А где потом им жить и столоваться?
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Над абривиатурой Симонян))))
Центр Руцкага Унижения)))))
а вот мой вариант...
Целку Рвут Укропы (я о Симонян()))))))))
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Та й нормально, я бы удивился, если бы кацапы вдруг одумались. А так, они неуклонно движутся к своим законным пи"дюлям, которые когда нибудь таки отгребут. На том и аминь. Земля им колючей проволокой.
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От молодці - "нахабство - друге щастя.." Схоже кремлядь дійсно уявила себе центром Всесвіту ? ..))
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Рашка по сравнению с НАТО сцыкопихота из подворотни .
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тут на днях Ким Чен Х..Й пугал США ракетным ударом показав китайский станок для феерверка))))))
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Тут на статью нарвался,ракетчика из РФ.
http://repost24.in.ua/%D1%81%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D1%88%D0%B8%D0%B9-%D1%8F%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%89%D0%B8%D1%82-%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%8B/
Сгнивший ядерный щит Родины. Советую кликнуть и посмотреть.
Уверяю,не пожалеете.
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У мене цуценя було, себе вовкодавом вважало. Перший шок у нього був коли йому кіт мемелів дав, а останній- коли він на сусідського дворняжку гавкнув.
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Это на фоне перебора элитного кремлёвского боярышника?!
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РФ отказалась от шанса выражать глубокую озабоченность.
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А у кацапов тоже эти ж...... есть? Я думал что только у нас.
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Раз на то пошло, тогда пусть предложат присоединиться и Северной Корее к западной коалиции.
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ватаны под воздействием своего вяличия, говорить с ними бесполезно
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Как Ху...ло Педафил может воевать против своего союзника ИГИЛ ????? Он слаб . Только тявкать из подворотни и угрожать ржавыми советскими бомбами )))))
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вы покупаете продукты в Варусе? А ваши женщины заходят в магазин Ева?
Смотрим: http://repost24.in.ua/%d1%81%d0%be%d0%b2%d0%bb%d0%b0%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d1%86-%d0%bc%d0%b0%d0%b3%d0%b0%d0%b7%d0%b8%d0%bd%d0%be%d0%b2-eva-%d0%b8-%d1%81%d1%83%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%bc%d0%b0%d1%80%d0%ba%d0%b5%d1%82%d0%be/
Смотрим как владелец сетей магазинов Варус и Ева,вместе с Пореченковым,стреляет по украинским солдатам.
И кто-то еще меня упрекает,что я против шоколадных мразей?
А как быть ЗА,если они убивают украинцев на фронте,которого нет.
Смотрим и.....ну надо ведь,что-то делать? Вот с этими магазинами,которые прекрасно себя чувствуют в Лугандонии.
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кацапам гаплык скоро!вот и бесятся-!не надо их слухать ,пошли они в жопу!
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Базар-вокзал.....Мели емеля-твоя неделя ....и это политики 21 века
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Нефига было клоуну Борису Джонсону очередной раз предлагать гопоте быть полицейскими, и делать вид, что мордор какой-то правдишный борцун против ИСИС. Что выпросил, то и получил: распальцовку и "ша манюня, не кипишись"...
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Все про петуха из кизяка, картонные танки, ржавые ракеты... Никто в упор не видит, что именно коалиция предложила РФ присоединится к ним, а не наоборот. А в свете этого сразу видно, кто чьи яйца держит в Сирии. Сирийцы летают, а коалиция, после бомбежки, нет. Почему?
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Цензор.НЕТФорум Украины"Нет, уж лучше вы к нам": в Совфеде РФ предложили западной коалиции против ИГИЛ самой присоединиться к России
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