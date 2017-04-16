"Нет, уж лучше вы к нам": в Совфеде РФ предложили западной коалиции против ИГИЛ самой присоединиться к России

NNN
, Яков Свердловенков
, регистратор
, Oleksa Milosh
, Sergey_Belyy
, Vyacheslav Sensor
, Neutral13
, Oleg Youryevich
, Адвокатик
, Геракл Платонович
, Senator S 01a656ec
, Андрей Шевченко 73396fdd
, Гай Терновой
, Леонид Богданов
, Слава Украине 706c8f12
, Глеб Тищенко
, стальной гигант
, Ва Ва 7c567806
, Чайка Київ
, Олександр Дніпро
, Толя Барклай
, maya vicernes
, кацахол
, Димас Толабас
, Ліщук Андрій
, stt8612
, kira129
, Несущий Свет
, RussianChuckcha
, Светлана Хоришко 85134d78
, Arseniy Cherkasov
, Яков1
, Юрий Шмадченко
, Supple Vine
, East Clintwood
, Александр Лекс
, marina marinina
, Игорь Карпушин
, Тарас Шевченко 248b4f48
, З нами Бог та Україна
, Григорий Барковский 5bc4f112
, асланбек зураев
, V-roma
, Віталій Троян
, sarik13
, Baden
, Вадим Андросов
, Иван Афанасьев
, Magdalena Zurbiene
, botoks
, Русскiй Бандеровецъ
, Ksenia VB
, Tom B
, Сергей Сергей 98354a56
, Yuri DeepSky
, Олег Семенов 6ec05780
, Grigory Kravchenko
, Igor Lemke dd5e2437
, Евгений Калашников
, МГМ
, Samtakoi
, war3
, Один Чудак
, Саша Казнієнко
, honest john
, Женя-Женя
, варсонофий мухтарович
, буков
, Другua
, Авакарсенов
, Константин Гризодубо
, Eispickel
, гонта коваль
, Андрей Андреев a9778f9c
, Galyna Kravchuk 2f98b0eb
, sulima ivan
, Перехватчик
, Антип61
, Виктор Коцяруба
, Solo
, Антон Чигур
, Yurii Sliusarchuk
Neutral13, NNN, Гай Терновой, Sergey_Belyy, Глеб Тищенко, Геракл Платонович, Vyacheslav Sensor, Адвокатик, maya vicernes, Димас Толабас, Андрей Шевченко 73396fdd, Senator S 01a656ec, Ліщук Андрій, East Clintwood, marina marinina, Supple Vine, RussianChuckcha, Яков Свердловенков, Григорий Барковский 5bc4f112, Игорь Карпушин, Тарас Шевченко 248b4f48, Ksenia VB, Толя Барклай, Чайка Київ, Олег Семенов 6ec05780, Евгений Калашников, регистратор, кацахол, Magdalena Zurbiene, Сергей Сергей 98354a56, Юрий Шмадченко, Иван Афанасьев, Один Чудак, stt8612, Олександр Дніпро, З нами Бог та Україна, Oleksa Milosh, Eispickel, Авакарсенов, Андрей Андреев a9778f9c
Всего на сайте: 122 писателя
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
А где потом им жить и столоваться?
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Центр Руцкага Унижения)))))
а вот мой вариант...
Целку Рвут Укропы (я о Симонян()))))))))
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
http://repost24.in.ua/%D1%81%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D1%88%D0%B8%D0%B9-%D1%8F%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%89%D0%B8%D1%82-%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%8B/
Сгнивший ядерный щит Родины. Советую кликнуть и посмотреть.
Уверяю,не пожалеете.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Смотрим: http://repost24.in.ua/%d1%81%d0%be%d0%b2%d0%bb%d0%b0%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d1%86-%d0%bc%d0%b0%d0%b3%d0%b0%d0%b7%d0%b8%d0%bd%d0%be%d0%b2-eva-%d0%b8-%d1%81%d1%83%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%bc%d0%b0%d1%80%d0%ba%d0%b5%d1%82%d0%be/
Смотрим как владелец сетей магазинов Варус и Ева,вместе с Пореченковым,стреляет по украинским солдатам.
И кто-то еще меня упрекает,что я против шоколадных мразей?
А как быть ЗА,если они убивают украинцев на фронте,которого нет.
Смотрим и.....ну надо ведь,что-то делать? Вот с этими магазинами,которые прекрасно себя чувствуют в Лугандонии.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить