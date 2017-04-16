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Теги: ограбление (1182) Нацполиция (6928) разбой (199) Донецкая область (3994) Славянск (2570)
Тему создал: Цензор.НЕТ

50-летнего грабителя, нападавшего на девушек с ножом, задержали в Славянске

В Славянске Донецкой области задержан 50-летний местный житель, который нападал на девушек с ножом.

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Гріша, нє пєй большє сєгодня. Пошліш как старшєкласснік.
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А ты мне налил? Лучше иди мимо. А то ты что-то народу не нравишься.
Тебе сейчас бы про Юльку что-то насрать. Но извини , я не редактор сайта.
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Какому народу?- Мєня нє любят ольгінці і адепти Вони с ригамі.
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Любимая тема в тех местах - клянчить деньги у украинских военньіх на вьіпивку. А теперь, как перестали им давать, то грабят женщин. Єто и есть русский мир.
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А было время : банкоматы , отжатое имущество на блок постах , похищения и выкупы , ... А теперь проклятые укры жить не дают .
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Молодой ишо.. Не сформировался как личность-типа Півнихи
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Та мудазвон, шо тут скажешь. Жалко, шо не нарвался на кого нибудь, кто проломил бы ему бошку.
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Жалко, но к тем кто мог бы проломить башку оно и не приставало
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Ну та, я имел ввиду неравнодушных прохожих. Я б проломил, чем под руку попалось.
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Я, например- себя отлично помню, в 50 лет. Ну, да- не без греха: заказывал девушек, было. Но!!! Не нападал, ни разу. И денег- не требовал. Наоборот- расставался с ними. Легко. Потому- пока и живу, в относительном достатке и без всяких проблем. Чего и всем- желаю.
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Вот лошара, за 300 грн на 7 лет загреметь. Сидя в переходе с протянутой рукой получил бы больше денег и без криминала.
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Цензор.НЕТФорум Украины50-летнего грабителя, нападавшего на девушек с ножом, задержали в Славянске
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