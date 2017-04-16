Папа Римский пожелал "терзаемой кровавым конфликтом" Украине обрести согласие

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Дякуємо за молитви та стурбованість...
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Так само католицька церква стидливо промовчала, коли мільйонами Гітлер знищував європейських євреїв. Історія повторюється.
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Я перепутал слова и прочитал: "Да поможет Кровавый Пастор Украине.....
Источник:http://censor.net.ua/n436522
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Ой Боже, бережи Украiну та синiв дiточок...
це був 1946 рiк, тяжкий рiк для усiх,а коли менi мамо все розповiли про злочини КПss та КДБ я був без розуму та у шоцi мабуть рокiв 10....а може й бiльше...
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когда-то папа римский Пий целовался и с гитлером.....
Ватикан очень хорошо "изображен"своей сущностью в фильме "Крестный отец" .......
деньги и вера=две родные сестры
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Который даже на религиозные убийства христиан только и может что блеять о мире во всем мире и конечно же рассказывать как важно принимать исламистов в Европе.
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Интересно, Россию Папа там случаем не упомянул, в смысле, ей бы удержаться от организации подобных "конфликтов"? Тогда было бы логично. А так какой-то осадок и недосказанность поучается.
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Не нравится мне что-то этот Папа (имхо).
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граф Толстой.1908 год...
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http://antikor.com.ua/articles/162929-nyneshnjaja_vlastj_unihaet_ukraintsev_i_hochet_ih_unichtohitj__doktor_komarovskij
...
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Хоть убей следа не видно,
Сбились мы,что делать нам?
В поле Бес нас водит видно,
Да кружит по сторонам...
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Сирія не межує з РФією ... це так , до відома ...
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А ми межуємо з рашкою. А якби не межували, то ніякої зброї та допомоги ніякий лугандон не отримував би в тій кількості..
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Повторюю - Як би да каби ...
Маєм те , що маєм - і нікуди , від цього , не дінемось ... Але це не привід скавчати - Ізраїль , повністю по периметру оточений ворогами - і що ? так ото ж ...
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чем больше СССР произведёт автоматов АК-47 тем сильнее будет мир на Земле,от Африки до Австралии...
дураку дали микрофон...
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да и звон хйуловских монет в ватиканских банках мешает услішать неудобную истину....
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Оптово-розничный товарооботот Ватикана превышает объём торговли США и Китая почти в 2 раза....
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