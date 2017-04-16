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Теги: Ватикан (106) Папа_Римский (217) Франциск (20)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Папа Римский пожелал "терзаемой кровавым конфликтом" Украине обрести согласие

Утром в воскресенье, 16 апреля, Папа Франциск возглавил торжественную пасхальную Мессу на ватиканской площади Святого Петра в присутствии тысяч паломников.

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Папу терзают смутные сомнения. А может там что-то не так?
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Купите индульгенцию! Все продается и покупается с покон веков.
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Немає в нас конфлікту, в нас є агресія сусідньої держави.

Дякуємо за молитви та стурбованість...
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Папі це напиши ))
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Є конфлікт. Між Україною та РФ. Він викликаний військовою агресією. Це - правда. Більш двозначно звучить теза про "обрести согласие". З ким його "обретать"...
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С самими собой. Тогда все агрессии быстро прекратятся.
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або Папі Франціску неправильно доповідають про дійсний стан речей, або Папа до цих пір під враженням зустрічі з Кірілом, і не може від того відійти.
Так само католицька церква стидливо промовчала, коли мільйонами Гітлер знищував європейських євреїв. Історія повторюється.
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Именно после встречи с кирилом его риторика немного изменилась.
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Он сказал дословно "терзаемой внутренним конфликтом". До чего довоевались, и договорились шоколадники.
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Взагалі-то там написано - "кривавий" конфлікт, а не "внутрішній". Хоча й грошей в банк Ватікана путін приховав чимало.
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Дякуємо за молитви і теплі слова. Христос Воскрес!
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Украинцы отказались изучать рюсскае наречие в яслах школах институтах,потому Путлер приперся с рюсским миром на ДАУНбасс
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"Да поможет Добрый Пастырь Украине, до сих пор терзаемой кровавым конфликтом".
Я перепутал слова и прочитал: "Да поможет Кровавый Пастор Украине.....
Источник:http://censor.net.ua/n436522
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А у нас с согласием все в порядке - мы согласны что кацапских свиней и их прихлебателей нужно утилизировать. Так шо, шото Папа не понимает.
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У украинцев только одно согласие : кастрировать Кананенко и Петю Гаранта конституции .( мародёра)
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ти каструй в тій країні, під прапорцем якої ти пишеш.
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Все вокруг обеспокоены.... Как то так удобно сопереживать на расстоянии и призывать. А ещё пусть как с бешенным ботоксным карликом договариваться о Мире.....
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В Украине терзают конфликтом? Какой-то немец єтот папа. Конфликта в Украине нет, а есть агрессия россии. Скажите єто папе с его мамой.
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Колись мамо моя казали :
Ой Боже, бережи Украiну та синiв дiточок...
це був 1946 рiк, тяжкий рiк для усiх,а коли менi мамо все розповiли про злочини КПss та КДБ я був без розуму та у шоцi мабуть рокiв 10....а може й бiльше...
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Мы Россией терзаемы,а не кровавым конфликтом.
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как и ожидалось . теперь и ПАПА виноват . что ракеты не дал.
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Крысы Путлерские ,моя мама жива и помнит всё...ПАСКУДЫ позорные
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слышь папа,согласие с сепарами,террористами-фашистами-путинцами ??
когда-то папа римский Пий целовался и с гитлером.....
Ватикан очень хорошо "изображен"своей сущностью в фильме "Крестный отец" .......
деньги и вера=две родные сестры
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ты раскажи про тайну поставок оружия чЛениным в Германию в 1923 году братану Гитлеру...
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в 1923 чЛенін вже був овочем ... Там рулили вже зовсім інші люди ..))
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Вообще то это была операция НКВД КГБ по дискредитации Пия , почитайте воспоминания румынского разведчика про операции против церкви в Европе гэбней , Книга Дезинформация. Тайная стратегия абсолютной власти .
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о чем бы не шел разговор но подхуйловники и йулины всегда переведут стрелку на пороха
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Папа Римский кстати очень любил РАБссию...,но пупки детям не сосал...
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Брата Михо Саакашвили,Давида, обязали срочно покинуть Украину...
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Какие на йух "терзания конфликтом". При всем уважении к католической вере, да еще к этому папе, кто ему составляет речи ? Где крестовый поход против исчадия ада - кацапстану ?
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Хто він такий? Ватикан жодної війни не зупинив а тільки організовував і благословляв. Папа, а не пішов би ти .....!
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Уже даже католики отворачиваются от этого социалиста.
Который даже на религиозные убийства христиан только и может что блеять о мире во всем мире и конечно же рассказывать как важно принимать исламистов в Европе.
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Не буде примирення, що я вам скажу. Багато крові пролито і ми це не забудемо.
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Голубь мира, дипломат, а как-то неаккуратно выразился. Какой конфликт и с кем согласие? Агрессору щеку подставить?
Интересно, Россию Папа там случаем не упомянул, в смысле, ей бы удержаться от организации подобных "конфликтов"? Тогда было бы логично. А так какой-то осадок и недосказанность поучается.
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Украине, до сих пор терзаемой кровавым конфликтом, обрести согласие;Источник: http://censor.net.ua/n436522 - після слова "кривавим" поставити слово "громадянським" і тоді можна зрозуміти , як весь Світ сприймає цю війну !
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Хорошо бы в оригинале увидеть или услышать, неважно на какой языке. А так контекст нехорошо попахивает... Кто терзает? Сами себя изнутри?
Не нравится мне что-то этот Папа (имхо).
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мы не умеем думать,мы умеем только убивать людей.
граф Толстой.1908 год...
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...Мы не можем реформировать здравоохранение, не можем реформировать систему правопорядка, не реформируя власть. Ту власть, которая унижает нас каждый день, которая заинтересована только в одном - чтобы нас стало меньше, потому что каждая выжившая бабушка приближает крах Пенсионного фонда. Дедушек уже благополучно извели, изведем бабушек, выдавим из страны молодых и «неправильных украинцев», останемся на земле хозяевами и будем ее спокойно продавать. Вот это счастье политика! А раз мы такое отношение к себе терпим, значит, заслужили. Только жалко детей. Куда я могу деться? Мне надо детей ваших лечить, пока вы дурака валяете.
http://antikor.com.ua/articles/162929-nyneshnjaja_vlastj_unihaet_ukraintsev_i_hochet_ih_unichtohitj__doktor_komarovskij

...
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Чисто пророссийская позиция, ни стыда, ни совести.
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Красивее всех прозвучало предисловие к роману Достоевского БЕСЫ 150 лет назад...
Хоть убей следа не видно,
Сбились мы,что делать нам?
В поле Бес нас водит видно,
Да кружит по сторонам...

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Папочка калорадушку від Гундяя взяв? Так за що ти там переживаєш показово так,папочко?Папа Римский пожелал "терзаемой кровавым конфликтом" Украине обрести согласие - Цензор.НЕТ 9372
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Если бы с нами не граничила рашка у нас все было бы спокойно и все жили бы в мире.
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Як би да каби ...
Сирія не межує з РФією ... це так , до відома ...
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Сирія межує з нафтою.

А ми межуємо з рашкою. А якби не межували, то ніякої зброї та допомоги ніякий лугандон не отримував би в тій кількості..
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А якби не межували,

Повторюю - Як би да каби ...
Маєм те , що маєм - і нікуди , від цього , не дінемось ... Але це не привід скавчати - Ізраїль , повністю по периметру оточений ворогами - і що ? так ото ж ...
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Согласия в Украине не хватает приблизительно с 1996 года, если не раньше.
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в 1989 году в честь 70-летия Миши Калашникова, типа Ызобретатела автомата Калаш,юбиляр сказал такое :
чем больше СССР произведёт автоматов АК-47 тем сильнее будет мир на Земле,от Африки до Австралии...
дураку дали микрофон...
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"Обрести согласие" - это как ? Согласиться с агрессором и не сопротивляться?! Такого не будет. И не просите.
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Да у нас нет согласия между политиками и гражданами для начала.
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Для украинского политикума слово СОГЛАСИЕ матерное. У нас украинцами и патриотами уже признают лишь тех, кто призывает к войне и не вылазит с баррикад. Так что пожелания Папы Римского можно приравнять к пожеланиям украинскому политикуму либо меняться, либо уйти.
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А может лучше искренне пожелать уйти х#йлу и на том остановиться с пожеланиями?


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Это уже будет пожелание России. В Украине же политикум и народ уже реальные антагонисты. Еще немного- и и у нас грянет левая революция. У нас нет ни одной пронародной партии. Вообще.
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Всякая власть от Бога,сказал Иван Грозный и пошел мочить в сортире Новгородских и Псковских опричников не присягнувших ШАКАЛУ..,причем мочил ночью,когда опричники спали..
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папа слушает гундяева?
да и звон хйуловских монет в ватиканских банках мешает услішать неудобную истину....
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Папа слушает бога и говорит о вечных ценностях. Потому что Папа реальный духовный лидер, а не кровавый пастор.
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вы правы.Ватикан сегодня самый крутой СаРай по оптовой реализации любого товара.Не исключаю что и наркоты...
Оптово-розничный товарооботот Ватикана превышает объём торговли США и Китая почти в 2 раза....
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Цензор.НЕТФорум УкраиныПапа Римский пожелал "терзаемой кровавым конфликтом" Украине обрести согласие
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