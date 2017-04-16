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Материалы по теме:  Война в Сирии
Теги: Крым (19503) оккупация (6825) репрессии (1686) Россия (69965) крымские татары (1431)
Тему создал: редактор новостей

Двое арестованных в Бахчисарае крымских татар вышли на свободу, – активист

Ранее российские силовики провели обыски в домах мусульман.

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Шо значит арестованых правильно будет выкраденых
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Не хотели Крымским татарам сделать автономию, то сделали Крымбля раша-совкам республику.
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Ніякої автономії більше не буде - лишень кримсько-татарська областьУкраїни з обмеженням виборчих прав усім хто прийняв козломорде громадянство. да і заборона на 10 років займати будь-які державні чи виборчі посади... Якось так...
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Говрил цыган цыганчонку: Не садись на не рожденную лошадку, А ТО СПИНКУ ПОЛАМАЕШЬ.
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Цензор.НЕТФорум УкраиныДвое арестованных в Бахчисарае крымских татар вышли на свободу, – активист
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