Эрдоган накануне референдума пообещал "проучить" Европу

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Только вот смертная казнь будет применяться не к европейцам,а к туркам...
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Геннадій вредний...
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Не пошла наука януковича впрок... Куда бежать-то станет, в Ростов? эрдоган)
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Прямо как торговец на рынке Стамбула, который делает все лишь бы нае...ть покупателя или потенциального покупателя.
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А Европу он не жантажирует. Он просто понять неможет как это та, которую сама к нему ползает и рыдает в ширинку со словами любви и пачками денег, вдруг неадекватно себя начала вести.
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Позади .. А жизнь ключом-вопросом бьет без сожалений. И Ваш Бог живет в лучезарности луны и ваших устремлений. Позади .. А длинные ролевые игры и судьбы изнемождений , И в логове казуального бытия смелы и череды слепых рождений . Позади..Выискивая странности у других, но без личных изменений И Ему жалко жалости мирским страстям и духу воплощений . Позади.. Весь смысл изменить неизменяемое - людской удел заплесневелый И неугасимые-лампады-счастья-любящих-создания-монады -- ПОЗАДИ . А где запятую ставить я - Вам дьявольски отдаМ .... И дрожь тут не унять и взгляд ангела Земли порочный , И чувства наши вплетены в сознание пришельцам , И Архитектор-антиКриатор избы - есть наш БОГ незваный , Путь пройден по Днепру .Я кстати там , Где раньше инопланетный разум не рад был вам И в мере возбуждения вашим вещим снам Я там , на Украине ,на глубине страстей первичных насаждений . В астрале времени - ментале вожделений. Все просто - пассажи светлых изменений Предо мной я..., звуки тайных зарождений Вижу я и не в первый раз наверное . Сижу я слушаю , курю и вижу ваше соглашение , Ведь Темный .. это Он - лихое изменение . Земной судьбы узоров тайны просвещение , Узнал в сем злобном сабже я , где в правде упоение И Он !! Он Люцифер в эфире рядом - богов молва .. Он здесь, над головою святая синестезия жива .. Жужжа судом иных , прощается с ботвой сего мирка. Мирка - существ с душой шакальей ,уставших от реального добра. А инопланетные гребут Земельку наперебой толпой , Оставив нам ее опустошенной , тонкой , но широкой и нагой. Сей хитрый образ культа - Он со мной. В могилу избавленья хитро зазывает-навевает , И риффовым потоком соблазнения - наитием толкает и толкает Толкает Он бежать. Бежать что бы Христа грехи забрать .. Туда , где обещал Он дать , Богов .. отчаянья , отчаянье вселенной децибелы, и сохранить Сохранить ведь должен нас Он в переходе - не потерять. Он Be'lakor-создатель радости и синевы печать И пламень неземной Козел / на всех потоках преподносит И Бог оставит нас и злостно не осудит. Но в вере на кого-то , они и вы как все ,ведь жизнь сжигают , Так легче и понятней так , эгоистичные дибилы лают.. Он - / в мире злом воюет кстати - да,да - да и вы пушисты и белы А Он-Укроп, он умирающую гордость Вида Сохранит Он миру дал часть себя, Он Мефистофель Совести Земли ! Но синего мерцания вдохновения иных , Нам ближе к духу ,чем шлея души от тел чужих !!! Как ждал я ключ , для чувств моих-своих Тут риффы ведь ментальные - друзья судьбы , И магии старинные колонны и религии проходы , И Енохинианские затворы - темнейших величественные стоны Астральных недругов святая дробь под дых, Все то, что я всегда хотел от них . У нас судьба едина, одни и те же муки от чужих И исцеление любви , и мир ментала не утих И соизмерения святого не для них . Пока цинизм тут правит , не одинаков наш удел!!! Ведь Души есть не из сего мирка тут, и это их задел . И бездуховные тела на Украине в бытии ..И вышли И вышли из Омеги,да и зайдут после болезни кстати Болезни Времени - сквозь кровь богов взошли. И спектры гипотетического рая и Аврамизм нам не у дел! Мы кровь богов!!! И Днепр люто заревел, Ведь Украинец , как настоящий инфернал , Ни перед кем колени не склонял А так лишь Темный |/ поступал.
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да..и армия потешная(не надо мне до усёру доказывать что армия миллионная и рашкин ябистритель сбили.))) и оружие все самое лучшее из стран нато..
эрдоканэто )(уйло , кадафи и ким ссын чен все вместе взятое..
пусть он хоть всю рашкину армию уничтожит и в кремле накакает..от этого мне он лично милее не стане..черножопые враги всему миру..хай у себя в пустынях командуют ..
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как Тузик сам себя испугал во сне расслабив сфинктер))))
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