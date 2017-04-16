EN|RU|UK
Темы дня: Отставка Гонтаревой Война в Сирии Безвизовый режим с ЕС Пасха Приговор генералу Назарову Взрыв в питерском метро Убийство Вороненкова Взрывы на складе в Балаклее Задержание Насирова Блокада ОРДЛО Украина против России в Гааге Взрыв на шахте "Степная" Задержание судьи Чауса Арест Фирташа Ликвидация Гиви Бои под Авдеевкой Санкции против России Взяточники Борьба с коррупцией Оккупированные территории - Крым и Донбасс
 Форум Украины(594695)
  4444  39
Материалы по теме:  Пасха
Теги: Николаевская область (777) Пасха (27) Нацполиция (6928) религия (682)
Тему создал: редактор новостей

Мужчина выбил дверь в храм, чтобы зайти и поставить свечку

Происшествие случилось на Николаевщине.

 читать источник
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Мужчина выбил дверь в храм, чтобы зайти и поставить свечку

А только он отвернулся, свечку потушили и взяли на переплавку...
Храм это в первую очередь бизнес, а не вера.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
очень верующий человек оказался, не мог утерпеть, хотел Иисуса воскресшего встретить
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Новый терминал аэропорта Одессы принял рейс - тихо, без помпы. А ведь туда мог прийти руцкимир..

Вчера Международный аэропорт «Одесса» принял первых пассажиров в новом терминале. Корреспондент «Думской» с первыми пассажирами прошел от трапа самолета до выхода в город.

Событие прошло без помпы - ни красной ленточки, ни шампанского, ни телекамер.Мужчина выбил дверь в храм, чтобы зайти и поставить свечку - Цензор.НЕТ 303

Первопроходцами стала сотня пассажиров рейса из Борисполя, который приземлился в 10:50. Причем, для пассажиров это тоже стало сюрпризом - никто не знал, что их везут в соседний со «старичком» терминал. Многие не скрывали своего удивления и радости. Еще бы - пять лет ожиданий.

Интерьер нового терминала в стиле хай-тек со светло-серыми панелями с почти зеркальным блеском. Пройдя по светлому коридору, сразу попадаем в большой зал выдачи багажа. Буквально 10 минут ожидания, и чемоданы, баулы и сумки тихо въехали в зал по транспортеру, который еще пахнет свежей резиной.

Мужчина выбил дверь в храм, чтобы зайти и поставить свечку - Цензор.НЕТ 1067

В общем, все готово к приему и большего количества прилетающих: в залах чисто, туалеты работают, а на баннерах приезжающих встречает слово «Odesa» (с одной буквой S).

Терминал в первое время будет работать только на выход пассажиров внутренних рейсов, то есть без пограничного оформления.

Но начало процессу ввода в строй нового сооружения положено. В руководстве аэропорта «Думской» сообщили, что торжественное открытие терминала сделают при вводе международных рейсов. Это произойдет через полгода. А пока предстоит большая работа по наладке различного оборудования и

Мужчина выбил дверь в храм, чтобы зайти и поставить свечку - Цензор.НЕТ 5149

Мужчина выбил дверь в храм, чтобы зайти и поставить свечку - Цензор.НЕТ 1320

Новый терминал аэропорта Одессы принял рейс - тихо, без помпы. А ведь туда мог прийти руцкимир..
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Добра навина, але Одесса треба писати с двома літерами "С" на усіх мовах.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Одессу з однією "С" придумали кацапи для української мови, щоб місцевим не хотілось переходити на українську мову, бо місцеві люблять коли дві літери "С".
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А какого хрена был закрыт храм? Да еще и в праздник.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Праздник сегодня у православных. А церкви, молитвенные дома разных конфессий и сект бывают. Без разницы, почему закрыта, шел бы в православный храм. Или алкаш или дуриком кинулся, хотел шмон сделать да попался
 показать весь комментарий
Ответить
 
Вообще-то в этом году даты католической и православной пасхи совпадают, значит это праздник для всех христиан без исключения и все христианские храмы должны быть открыты.
Или он ломился в буддистский храм? Но, в статье написано слово церковь.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Да это странно, у нас церковь всю ноч открыта, а тут обратился в 6.00.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
В нас церква відкрита с суботи до понеділка включно , що це за церква ,закрита на Великдень ?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
В селах, пригороде, там где людей мало, батюшки халтурят, отслужили быстренько литургию, прыг в джип и в другой приход покатили...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
сучасній людині має бути соромно вестися на неоіудаістські побрехеньки
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А я Сьогодні був у церківі на Січі і святив паску.

 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Хортица,-сколько раз пройдена мною вдоль и поперек.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Та чудило те було на ім'я Буратіно, а двері вочевидь намальовані. А настукав мусорам мабуть сам Папа Карло.. От і вся казка про Золотий ключик....
Ось така мумня, дітки..😃😃😃
 показать весь комментарий
Ответить
 
Теперь ему в полиции поставят свечку ректально.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
"мужчина внешне выглядел как человек с психическими расстройствами"

Если у храмов по этим признакам принимать, то попы без баблосов останутся.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Иисус воскрес и пошел наводить порядки в храмах: два тысячелетия назад торговцев изгонял, а теперь график работы решил сменить на круглосуточный. Чудеса!
 показать весь комментарий
Ответить
 
Цензор.НЕТФорум УкраиныМужчина выбил дверь в храм, чтобы зайти и поставить свечку
 Сейчас пишут
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Гай Терновой, Глеб Тищенко, Геракл Платонович, Адвокатик, Sergey_Belyy, maya vicernes, Димас Толабас, Андрей Шевченко 73396fdd, Senator S 01a656ec, Ліщук Андрій, East Clintwood, marina marinina, Supple Vine, RussianChuckcha, Григорий Барковский 5bc4f112, Игорь Карпушин, Тарас Шевченко 248b4f48, Ksenia VB, Толя Барклай, NNN, Чайка Київ, Олег Семенов 6ec05780, Евгений Калашников, кацахол, Magdalena Zurbiene, Сергей Сергей 98354a56, Юрий Шмадченко, Иван Афанасьев, Один Чудак, stt8612, Олександр Дніпро, З нами Бог та Україна, Eispickel, регистратор, Авакарсенов, Андрей Андреев a9778f9c, honest john
 Всего на сайте: 121 писатель
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти