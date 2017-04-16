Мужчина выбил дверь в храм, чтобы зайти и поставить свечку

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А только он отвернулся, свечку потушили и взяли на переплавку...
Храм это в первую очередь бизнес, а не вера.
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Вчера Международный аэропорт «Одесса» принял первых пассажиров в новом терминале. Корреспондент «Думской» с первыми пассажирами прошел от трапа самолета до выхода в город.
Событие прошло без помпы - ни красной ленточки, ни шампанского, ни телекамер.
Первопроходцами стала сотня пассажиров рейса из Борисполя, который приземлился в 10:50. Причем, для пассажиров это тоже стало сюрпризом - никто не знал, что их везут в соседний со «старичком» терминал. Многие не скрывали своего удивления и радости. Еще бы - пять лет ожиданий.
Интерьер нового терминала в стиле хай-тек со светло-серыми панелями с почти зеркальным блеском. Пройдя по светлому коридору, сразу попадаем в большой зал выдачи багажа. Буквально 10 минут ожидания, и чемоданы, баулы и сумки тихо въехали в зал по транспортеру, который еще пахнет свежей резиной.
В общем, все готово к приему и большего количества прилетающих: в залах чисто, туалеты работают, а на баннерах приезжающих встречает слово «Odesa» (с одной буквой S).
Терминал в первое время будет работать только на выход пассажиров внутренних рейсов, то есть без пограничного оформления.
Но начало процессу ввода в строй нового сооружения положено. В руководстве аэропорта «Думской» сообщили, что торжественное открытие терминала сделают при вводе международных рейсов. Это произойдет через полгода. А пока предстоит большая работа по наладке различного оборудования и
Новый терминал аэропорта Одессы принял рейс - тихо, без помпы. А ведь туда мог прийти руцкимир..
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Или он ломился в буддистский храм? Но, в статье написано слово церковь.
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Ось така мумня, дітки..😃😃😃
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Если у храмов по этим признакам принимать, то попы без баблосов останутся.
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