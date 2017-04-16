Глава британского МИДа Джонсон предложил России присоединиться к западной коалиции против ИГИЛ

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Дослівно, цитата:
«Покращення стосунків між Сполученими Штатами та Росією не може бути без звільнення Путіним Криму та припинення військового втручання на Східній Україні».
Рекс Тіллерсон, Державний секретар Сполучених Штатів Америки.
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Интересно, если бы Гитлер был жив, они бы ему тоже предложили присоединиться к КАЛОлиции?
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Что такое настоящие санкции познал на себе Иран,после которых страна откатилась в развитии на десятки лет
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точно прогнулся
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Или вам пох, что пуйло ведет агрессивную войну в Украине? Скоты епаные.
Надеяться моено и нужно только на себя. Но не с Барыгой во главе страны. Надо этого Толстоэопого ПДРСа убирать и тогда можно правильно отстроить государство без "ахметов" и "порошков".
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Все прекрасно знают ответ, НО вовремя заданный вопрос - снимает ответственность.
Когда "Коалиция" будет бомбить кацапстан и выковыривать хуйло из бункера...
история будет иметь много причин для этого, включая попытки предложить мир
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До марта 2018 года - ему нужны чрезвычайные полномочия!
Для этого он будет делать всё возможное... и наступление в Донбассе и "Зарин"... и ещё много "интересного"
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И шо такого Боря зрадного сказал? Ну предложил путлеру помогать ашадку уконтропупить
По его мнению, Россия "спасла" сирийского лидера, и она же может помочь отстранить его от власти в течение переходного периода с сохранением ключевых государственных институтов..
Парашка конечно откажется - и начнут мочить без кацапстана, а на вопли из за поребрика ответят - вы сами отказались участвовать в решении вопроса
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Хорошая: определились, наконец, кто будет играть роль доброго полицейского в этом спектакле.
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