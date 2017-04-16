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Теги: граната (570) Нацполиция (6928) Хмельнитчина (333)
Тему создал: редактор новостей

В Хмельницкой области обезвредили гранату, прикрепленную к автомобилю киевского предпринимателя. ФОТО

Взрывотехники обследовали автомобиль и изъяли прикрепленный предмет, похожий на ручную гранату.

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По данному факту открыто уголовное производство по п. 5 ч. 2 статьи 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Проводится расследование.-во дебіли не вбивство а замах на вбивствоИсточник: http://censor.net.ua/p436516-во дебіли-не вбивство а спроба
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Не будем вникать в сущность владельцев автомобиля и сделавших это. Причин масса. Скорее всего? Банальные. Обратим внимание на способ и метод. Эти способы и методы - будут иметь продолжение и далее. Дыма - без огня не бывает. Вывод? Приводить систему в равновесие.
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почему не к кардану а к выхлопной да еще и пластиковыми стяжками.труба нагрелась пластик сплавился граната отпала в итоге постраждали окрудающие .?
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Скоба прихвачена пластиковыми хомутами. Хомуты расплавятся после длительной работы мотора, скорее всего при движении, в сухую погоду. Летом . Причем метрах в 60 позади машины. Просто комерса припугнули...
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Шнурок видишь? К чему то второй конец должен быть закреплён. А растяжка ставилась на холодную трубу. Это же не КАМАЗ зимой. Никто бы не стал прогревать. Машина метров 20 проехала бы и привет. А хозяину +80 к внимательности.
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То хіба діти причепили ,бо як би хотіли підірвати авто насправді,то як можна помітити щось під низом
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"приехал на Пасху к сестре" - а ухажор сестры видимо подумал хахаль киевский приехал... ох уж эта любофь...
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РГД-5? х-ня якась. мабуть сам приліпив попонтувацця.
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фото неполное: куда веревка от кольца привязана? или оторвана?
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Забавно....А скобу зачем изолентой примотали?)))) Что бы не отлетала?)) Я уж не говорю что к выхлопной примотана. Пока разогреется- машина в движении будет, взрыв через метров 50. От РГД понты....только штаны постирать. Абсолютный бред при установке.... Я к тому что фото первоклассник делал или полный нуб. Или фейк очередной для домохозяек.....
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ее дефакто обезвредили, когда бестолково прикрепили.
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це якийсь розводняк, чека примотана і скотчем і затяжками, як вона мала вибухнути.
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Цензор.НЕТФорум УкраиныВ Хмельницкой области обезвредили гранату, прикрепленную к автомобилю киевского предпринимателя. ФОТО
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