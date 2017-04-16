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Теги: выборы (21665) терроризм (20129) Франция (1816)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Кандидатов в президенты Франции предупредили о максимальном уровне террористической угрозы

Генеральная дирекция внутренней безопасности Франции (DGSI) предупредила кандидатов в президенты о максимальном уровне террористической угрозы.

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kiev201415 апреля 2017 | 23:24
Молодцы абреки, ничего не скажешь. Менее 1% населения РФ, а диктуют условия остальным 99%.

Кандидатов в президенты Франции предупредили о максимальном уровне террористической угрозы - Цензор.НЕТ 4786netak215 апреля 2017 | 23:26
похоже что столицей России стал Грозный.
ну кто бы мог подумать?

Кандидатов в президенты Франции предупредили о максимальном уровне террористической угрозы - Цензор.НЕТ 4786sergei0315 апреля 2017 | 23:27
Путин, вылезай из сортира. Там никого нет. Уже давно. Не бойся.

ссылка - http://echo.msk.ru/news/1963834-echo.html
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Чем больше материалов о подобных событиях? Возникает первое предположение, что кто то играет не честно и намеренно и предположение два, что есть нечто иное - кому все это выгодно, вопреки всем. С этим и нужно разбираться.
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Как миниумум двоим из этих кандидатов бояться нечего
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Хуйло своих холуёв убивать не будет,а там все кандидаты от него,так что не трындите об опасности
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тюю..максимальный, вот эрдоган кордон опустит и каак рванут миллионы беженцев к бюргерам и жабоедам, вот тогда ощутят французы, что значит максимальный уровень угрозы, бабам бронетрусы носить придется, кстати неплохая идея для стартапа
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Цензор.НЕТФорум УкраиныКандидатов в президенты Франции предупредили о максимальном уровне террористической угрозы
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