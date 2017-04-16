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Материалы по теме:  Антитеррористическая операция
Теги: Антитеррористическая операция (16476) Мотузяник (381)
Тему создал: редактор новостей

За минувшие сутки на Донбассе ни один из украинских воинов не погиб и не был ранен, - Мотузяник

Ситуация в зоне АТО остается напряженной.

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Щось чорт на Пукіна якось хтиво дивиться. Мабуть сподобався.
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Отдельно хочу поздравить наших доблестных украинских воинов с праздником Пасхи!

С праздником вас дорогие, и дай Бог, чтобы вы все остались живы!
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Христос воскрес!

Воинам Света победы и Ангела Хранителя!
За минувшие сутки на Донбассе ни один из украинских воинов не погиб и не был ранен, - Мотузяник - Цензор.НЕТ 7895
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Слава Богу! Хорошая Новость!
Христос Воскрес!
Празднуем!
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Ну вот может же плешивый, года ему хвост прищемить!
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Перестали ВСУ стрелять и ответки не было. Завтра с бодуна начнут стрелять и получат ответ иб удут кричать вай-вай -вай они "кусаются."
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Отак чувак на українському сайті кляне Порошенка, закликає на Майдан і недалекі вважають його білорусом.
А потім бухим на сай зайде, напише щось, подивишся- а то кацап під білоруським прапором.
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Перестали ВСУ стрелять и ответки не было. Завтра с бодуна начнут стрелять и получат ответ и б удут кричать вай-вай -вай они "кусаются."
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Т.е. вы утверждаете,что наши ВСУ понапиваются и шмаляют по бедным и несчастным сепаратистам ?
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Бесы спали наших пацанов отправив сепарам змея искусителя зеленого цвета
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Цензор.НЕТФорум УкраиныЗа минувшие сутки на Донбассе ни один из украинских воинов не погиб и не был ранен, - Мотузяник
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