За минувшие сутки на Донбассе ни один из украинских воинов не погиб и не был ранен, - Мотузяник

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С праздником вас дорогие, и дай Бог, чтобы вы все остались живы!
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Воинам Света победы и Ангела Хранителя!
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Христос Воскрес!
Празднуем!
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А потім бухим на сай зайде, напише щось, подивишся- а то кацап під білоруським прапором.
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