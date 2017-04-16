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Материалы по теме:  Война в Сирии
Теги: Сирия (2369) теракт (2073)
Тему создал: редактор новостей

Количество жертв теракта в Сирии возросло до 112 человек

Сирийские спасатели сообщили, что они увезли по крайней мере 100 тел с места взрыва.

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Цензор.НЕТФорум УкраиныКоличество жертв теракта в Сирии возросло до 112 человек
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