Российское командование запретило выезд из "Л/ДНР" мужчинам без справок из военкоматов, - разведка

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Пропускати тільки дітей до 10 років - їх ще можна вилікувати.
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армия рузьКЄ армии
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Що ж поробиш, спадщина Совка!
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Пєтя теж тримає нас за рабів
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новое видео выступления Ефремова со стихами Орлуши про Кадырова и Путина.
https://www.youtube.com/watch?v=R6a3IQ8GeY4
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Где же их всех хоронить-то? Надо у орды выкупить плавучий крематорий "Кузю"!
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маршал Жюков.1969 год.
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Власов воевавший на стороне Гитлера это плохо,а маршал ссср Куликов это хорошо....
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Была информация что из Кремля пришел приказ менять у вояк украинские паспорта на свои.
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Где-то был разговор его т.н. друзей чтобы попросить админа восстановить его аккаут.
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Київенерго забрати у упиря ахметова та повернути місту.
Підтримуй, голосуй - https://petition.kievcity.gov.ua/petition/?pid=5470
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Российские командиры тайно хоронят уничтоженных боевиков и продолжают получать за них деньги, - разведка
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