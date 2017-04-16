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Материалы по теме:  Агрессия России против Украины Оккупированные территории - Крым и Донбасс
Теги: боевик (18531) разведка (1669) Донбасс (14110)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Российское командование запретило выезд из "Л/ДНР" мужчинам без справок из военкоматов, - разведка

Российской командование оккупационных войск на Донбассе запретило выезд с территории ОРДЛО мужчинам без справок из военкомата.

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Сидите на месте. Захотели хуйло? Привыкайте к жизни хуйловой.
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Правильно!!! І не тільки чоловікам, а і жінкам і пенсіонерам теж тут нема чого робити.
Пропускати тільки дітей до 10 років - їх ще можна вилікувати.
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О_о, да тут целый зверинец, 27 поставивших лайк Elena Maslova и 24 Ліщук Андрій вместе с ним же.
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Ivan Drago 7a513bbb - зверье это ты чмошник. А почему зверье, да потому, что ты свинособака лугандонская. Во как все завязано на лугандоне
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Нулевка он, только зашел и сразу права качать. Ну чистый касаб.
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Ты идиотка Elena Maslova, но думаю для тебя это не новость.
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Как же они на Лондон наступать будут , не выезжая из Ды-ры ?
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Можно и по другому. А кто же на Лондон наступать будет, если все, как тараканы, разбегутся?
Российское командование запретило выезд из "Л/ДНР" мужчинам без справок из военкоматов, - разведка - Цензор.НЕТ 4417
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Так Захарка ванговал, что Украина до 1мая развалится, видать по развалинам пройти планируют орки
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Так наступление перенесено на следующий год.
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Построят у себя кафе "Лондон" - и нападут на него.
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Выезд - только организованно- в гробах под номером 200
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Нафига они в гробах тут надо? Пусть в рашку едут грузом 200. Да и живыми они тут тоже не очень нужны
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из речей Членина кремлевского-"....всех одеть,обуть,накагмить и отпгавить на фгонт...."
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а че за справка? и где они ее будут показывать? на блок-постах ВСУ? )) логично, по лугандонски ))
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Бегут бойцы. Крысы всегда с тонущего корабля первыми линяют. Только кому и где они нужны, подонки . отморозки привыкшие убивать и грабить.россии в первую очередь .
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Что-то мне подсказывает, что никогда никакие крысы не бегут с тонущих кораблей. Куда им бежать, в воду? И зачем? Посреди морей-океанов, где обычно тонут корабли... Несчастные крысы просто выбираются из трюмов, где обычно обитают на кораблях, повыше на палубы от затопившей их жилища воды. Это устоявшееся выражение из того же разряда, что и аисты зарывают голову в песок, волки воют на луну... И какой только "умник" придумал это этот бред, а масса таких же это без конца повторяют.
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В нас така ж дурня буває - "ВОС №901074А за посадою діловод діловодства".
Що ж поробиш, спадщина Совка!
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Чё смеетесь, у тракториста фамилия Тракторов.
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вот Ві написали правильно, а у кацев..фамилий пишется с маленькой букві..как стул ,например...
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так есть же еще "тракторист танков" и "шахтер ихтамнет"...
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Для отримання біометричного паспорта потрібна довідка від воєнкома
Пєтя теж тримає нас за рабів
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Ни фига не нужна. Также как и справка о несудимости.
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1. заявление определенного образца, бланк можно получить на месте или у паспортиста;2. оригинал свидетельства о рождении;3. две фотографии размером 3,5 х 4,5 см (фотографии, которые подаются для оформления паспорта, должны быть выполнены из одного негатива, с изображением лица исключительно анфас, без головного убора, изготовленными на тонкой белой или цветной фотобумаге без угла, для граждан, которые постоянно носят очки, обязательное фотографирование в очках).
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Ну было отчевидно что нужно валить от туда - теперь только на убой , мясо ...
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Так что бы понять очевидность мозги иметь надо . А там одни мутанты безмозглые остались .
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Грех , особенно сегодня , но не могу сдержать злорадства . Мир вам русский , "кормильцы" .
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Михаил Ефремов: «Мы за Россию порвем всю планету»
новое видео выступления Ефремова со стихами Орлуши про Кадырова и Путина.
https://www.youtube.com/watch?v=R6a3IQ8GeY4
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"Российское командование запретило выезд из "Л/ДНР" мужчинам без справок из военкоматов"

Где же их всех хоронить-то? Надо у орды выкупить плавучий крематорий "Кузю"!
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Не зачем бюджетные средства на тараканов тратить. Сами себя пусть хоронят. Могилы можно и заранее выкопать.
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Не можливо обмежити свободу тому хто з нею живе і її виборює. А у рабів свободи ніколи не було. Рабу можна обмежити тільки довжину ланцюга на якому його тримає господар.
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Данило Галицький 1c1ee858 Та ладно зачем обманывать , получал недавно паспорт био . не надо никакой справки из военкомата Я за истину
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Значит дела с мясом там вообще плохи...Недавно ходаковский жаловался,что ополчение теряет в день до 50 человек только убитыми!!!А на самом деле все 100-150 человек!!!Русских солдат- призывников путину жалко на передовую кидать в мясорубку!Наемники из рассеи и всего мира тоже заканчиваются и их нужно много.400 км передовой перекрыть...Поэтому остаётся только местное население!!!Местные поклонники русского мира!!!Вот и вся ситуация!А нашим ребятам я советую поддать огонька!Взять у Трампа Стелсы,Апачи,тамагавки и утюжить...Днём и ночью!!!
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Мордуют людей олигархи, что белые, что красные...
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брат всея кацаПсинов Гитлер очень любил рюсских шакалов,особенно при штурме Брестской крепости в 1939 году
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не пристало говорить правду о войне с гитлеровцами.время еще не пришло.
маршал Жюков.1969 год.
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мы выполняли все параграфы договора братского Договора с Гитлером.Это он его варварски нарушил.маршал СССР Куликов.
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Неплохо бы предоставить пруфы, подтверждающие данный факт


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Зате , в Україну , вони чомусь вільно в'їжджають і виїжджають ...
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представьте себя на месте их, ДНР не поддерживали, но уехать некуда и нет денег. Они теперь реально заложники. Украинское правительство не объявило ВП и не провело эвакуацию.
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эвакуацию куда? на Луну? но нужно было думать раньше еще когда голосовали за рыгов жоппо-блок и яйцепадучего яныка
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но дальше всех в восхвалении Гитлера пошел советский писатель ,герой СССР Карпов.
Власов воевавший на стороне Гитлера это плохо,а маршал ссср Куликов это хорошо....

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Боятся чтоб не сбежали, намедни объявили 3-х недельные сборы.
Была информация что из Кремля пришел приказ менять у вояк украинские паспорта на свои.
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У меня есть подозрения, что некий Глеб один из ваших ников.
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Ранний климакс представляет собой состояние у женщин, при котором по различным причинам очень рано прекращается менструация (то есть ее отсутствие в течение года). Нормой считается, если климакс у женщины наступает в возрасте от сорока семи до пятидесяти трех лет. Если данное явление наблюдается до сорока пяти лет, то какой климакс считается ранним. При этом в большинстве случаев его наступление говорит о каких-либо нарушениях в женском организме. Лишь у небольшого процента женского населения такой климакс считается нормой, поскольку обусловлен наследственными факторами......................... Лікуйся, "пенсія".........
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Краще повіситись, аніж бути таким ублюдком, як ти............... вішайся, тваринко.........
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Смотрите,чтобы не получилось так,как с Сашком.
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Он не знал всех нюансов. И возможно сам ушел.
Где-то был разговор его т.н. друзей чтобы попросить админа восстановить его аккаут.
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кацаКрысы, вам ли сцукам о предательстве ссру бандеровцев говорить,паскуды дешовые...
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Так надо было раньше не кричать "путенпамаги,и путенвведивайска". Вот и сидите теперь в своей вонючей лугандонии...
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Кстати согласно поданной декларации за 2016 год зарплата в месяц Путлера и Ведмедева 14 000 долларов.Кроме Волги и Нивы в собственности нет ни Кадиллаков ни Поршев всяких забугорных..
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Позбав тероризм джерела фінансування!

Київенерго забрати у упиря ахметова та повернути місту.
Підтримуй, голосуй - https://petition.kievcity.gov.ua/petition/?pid=5470
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Москалі, а саме вона заправляють на ОРДЛО, протягом року створять армію з цих бідолаг, і колись, врешті решт, поженуть їх "звільняти" Київ. В зв'язку з цим, для мене незрозуміла радість багатьох тутешніх недолугих коментаторів. Мабуть відсутність розуму не дає можливость бачити очевидні причинно - наслідкові звв'язки.
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Германию однажды эта падаль уже асавбадила..
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Из свеженького. Мои родители живут в Днепре. Двоюродный брат - в Донецке. Решили дончане проведать тётю с дядей на Пасху. Сегодня утром его с женой не выпустили из ДНР. Они уже начали сочинять, что дядька при смерти. Ни фига... Может тоже справки из военкомата не было?
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Це тільки початок. Скоро буде як в республіці Чучхе - обов'язковий дозвіл на проїзд в сусіднє місто. Жріть ваш руцкій мир не обляпайтес!
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а о чем речь? а то я чего то догоняю чего Гиркин так ссцыт?
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Чо, из рассеюшки уже нет желающих ехать воевать с жидо-бэндэровцами на Донбасс, так они решили всех донбасских мужиков пустить на убой...
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Скоро без клейма на лбу запретят выезд из города-прописки. Рабы. Сами позвали горе на свою голову.
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Шо, абизяны больше не "осчастливят" своим приездом Украину? Ну и ладненько....
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Цензор.НЕТФорум УкраиныРоссийское командование запретило выезд из "Л/ДНР" мужчинам без справок из военкоматов, - разведка
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